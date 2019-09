Winst bij RKC schenkt PSV nauwelijks voldoening

Melle Meulensteen van RKC (l) in duel met Cody Gakpo van PSV. Beeld VI Images

PSV lijkt optisch juist aan pk’s, gerijpt talent en techniek gewonnen te hebben. Er is zoveel snelheid, balgevoel en ambitie in de gelederen, er kan wederom een groeibriljant international worden tijdens de komende interlands, in de persoon van Donyell Malen. Om een ander talent, Mohamed Ihattaren, wordt gestreden door de Nederlandse en Marokkaanse bond.

Maar al het hele seizoen zijn er hiaten zichtbaar in alle linies, bij balbezit én balverlies. De organisatie van achteruit, waar nieuwkomers Timo Baumgartl en Olivier Boscagli nog zoekende zijn, rammelt. Op het middenveld ontbreekt de juiste mix van defensieve discipline en creativiteit. Maar ook voorin − de linie met veruit de meeste marktwaarde, zelfs na het vertrek van Hirving Lozano naar Napoli voor een recordbedrag − is slechts in fases sprake van de juiste afstemming.

De turbo’s Malen en Steven Bergwijn gingen in de 34ste minuut met zijn tweeën op de houterige Henrico Drost af. Maar zelfs op zijn brommertje redde de 32-jarige RKC-verdediger zich met een noodsliding alsnog. Hij gebruikte zijn hand, wat hem een gele kaart en PSV nog een vrije trap opleverde. Maar dat de twee (neo-)internationals de buitenkans zo matig uitspeelden was tekenend.

Ihattaren was op rechts lang te veel de straatvoetballer die zijn mindere opponent Paul Quasten wilde vernederen, die iets te veel de patron uithing met het opeisen van vrije trappen zonder daar een goed gevolg aan te geven. Hij is pas 17 jaar, hij werd de laatste weken wederom bestookt met de vraag of hij voor Nederland of Marokko zal kiezen en bedankte vooralsnog voor Jong Oranje. Het is misschien wat veel voor het jonge hoofd.

Dat Quasten, 34 jaar, maar met pas een handvol potjes op het hoogste niveau achter zijn naam, hem kort voor rust simpel passeerde was veelzeggend. En dat uiteindelijk de jonge centrumverdediger Melle Meulensteen RKC kort voor rust op voorsprong zette door een voorzet van Stanley Elbers binnen te tikken, was helemaal de omgekeerde wereld.

Meulensteen, ruim een jaar geleden overgekomen van de beloften van Preston North End, grossierde in balverlies. Niet de moeite om te volgen kennelijk door een van de aanvallers of middenvelders, waarvan Érick Gutiérrez en Pablo Rosario wederom een slechte beurt maakten. Zij mochten vlot na rust gaan douchen voor de feitelijk al afgeschreven Jorrit Hendrix en breekijzer Konstantinos Mitroglou.

PSV had gewaarschuwd moeten zijn, want RKC was in eigen huis dit decennium al vaker een bananenschil voor PSV en meer specifiek voor Van Bommel. Hij verloor in zijn laatste voetbaljaargang als speler in Waalwijk. En vorig seizoen, zijn eerste als hoofdcoach, liet hij een B-keus aantreden thuis tegen RKC, toen nog eerstedivisionist, in het bekertoernooi. RKC won na verlenging en brak zo het voortvarende ritme waarmee PSV was gestart. ‘Alsof ze tegen de fanfare moesten spelen’, sprak RKC-doelman Vaessen later geïrriteerd.

PSV trok de voorbije week de Japanse aanvallende middenvelder Ritsu Doan aan van FC Groningen voor 7,5 miljoen euro, maar hij beschikte nog niet over de juiste werkvergunning om al aan te mogen treden in Waalwijk.

RKC gaf geen euro uit aan nieuwe spelers, het sprokkelde wat huurlingen en transfervrije spelers uit de eerste en tweede divisie bij elkaar. De Rooms-Katholieke Combinatie promoveerde volkomen onverwacht na een thriller in de nacompetitie bij Go Ahead Eagles. In de competitie was RKC slechts als achtste geëindigd.

‘Ich bin wie du’ kweelde Marianne Rosenberg door de speakers in de rust. Dat geloof had RKC-coach Grim er kennelijk in gekregen bij zijn manschappen.

Na rust kreeg Ihattaren zijn vertrouwde centrale rol, waardoor Malen naar rechts moest, en kwam hij allengs beter in zijn spel. Met een heerlijke lichaamsbeweging glipte hij na ruim een uur langs Meulensteen, waarna de arme Quasten zijn voorzet binnengleed. Uit een hoekschop van de jonge Utrechter vond Baumgartl tien minuten later via een dropkick en de hand van Vaessen de kruising. PSV’s duurste aankoop Bruma (vijftien miljoen euro, ruim het dubbele van de begroting van RKC) gaf daarna Mitroglou de kans simpel de 1-3 binnen te tikken.

Zo bleef PSV in het spoor van het soevereine Ajax. Maar de Eindhovense machine kan nog best wat olie gebruiken in deze cruciale septembermaand met duels met Vitesse, Sporting Lissabon en Ajax voor de boeg.