Winnende Verstappen is op uitgelaten Zandvoort ook de gekte de baas

In een oranje arena wint Max Verstappen de Grand Prix van Zandvoort voor de tweede achtereenvolgende keer. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Zo’n drie kwartier voor de start van de Formule 1-race in Zandvoort pakt een monteur van Ferrari-coureur Carlos Sainz zijn telefoon. De Italiaan bewaakt met ernstig gezicht de rechthoek waar de auto van Sainz zo komt te staan, maar kan het tafereel voor zijn neus niet negeren. Met een slepende beweging filmt hij de steile, oranje tribunes, waar geen einde aan lijkt te komen.

Er wordt volop gedanst op de beats van de wereldberoemde deejay Afrojack, die op het asfalt bezig is aan een miniconcert. Op de zogenoemde grid krioelt het rond de auto van thuisfavoriet Verstappen van de mensen. Circuiteigenaar prins Bernhard maakt een amicaal praatje met Verstappens teambaas Christian Horner. Vip-gasten staan in de rij voor een selfie met Verstappens bolide.

Teamleden van Verstappen zijn in die chaos zo stoïcijns mogelijk bezig met de laatste voorbereidingen voor de race. Twee engineers staan achter een laptop. Een monteur vult een koeler met ijs. Frits van Eerd, topman van supermarkt Jumbo en de allereerste sponsor in de autosport van Verstappen, staat ernaast. Hij is zichtbaar onder de indruk van alles wat hij ziet.

Of hij dit had verwacht toen hij in 2014 besloot de relatief onbekende Verstappen in de Formule 3 te steunen? ‘We hadden er allemaal van gedroomd, omdat je dat talent zag in de kart. Maar wat hier gebeurt, gaat voorbij aan elke voorstelling die je vooraf kunt maken’, zegt Van Eerd.

Meer festival dan sportevenement

Het circuit van Zandvoort oogt kort voor de race meer als een festival dan als een sportevenement. Het was precies wat de organisatie van de race wilde uitstralen bij de tweede editie van de zogenoemde Dutch Grand Prix, nadat de Nederlandse GP in 2021 na een afwezigheid van ruim drie decennia was teruggekeerd op de Formule 1-kalender.

Die terugkeer was succesvol (op een incident na met een rookbom die zaterdag op het circuit werd gegooid). Max Verstappen won de wedstrijd en er was volop lof voor de organisatie. Met name als het gaat om de sfeer op en rond het circuit.

Het legde aanzienlijke druk op de editie van dit jaar, die door het schrappen van de coronaregels voor het eerst met de volledige capaciteit (110.000 bezoekers per dag) georganiseerd mocht worden. Getuige de eerste reacties na de GP was het wederom een succes. Verstappens teambaas Horner omschreef de race vorig jaar bijvoorbeeld als een technofeest, met een Formule 1-race ernaast.

Hoe hij het dit jaar had ervaren? ‘Als één langgerekte rave’, zei hij lachend aan een tafel in zijn teamgebouw. ‘Het is prachtig wat sport soms kan losmaken en om te zien wat voor held Max hier is.’

Verschillende strategieën

De race droeg aanzienlijk bij aan de uitgelaten sfeer. Het werd hem als regerend wereldkampioen moeilijk gemaakt in zijn thuisrace, die hij reed met een helm die een ode was aan zijn vader Jos. Dat kwam met name door de vele verschillende strategieën, in de hand gewerkt door een aantal ontregelende neutralisaties.

Met nog tien ronden te gaan zat Verstappen daardoor op snellere, nieuwe banden achter de Mercedes van Lewis Hamilton. Hij moest de zevenvoudig kampioen inhalen voor de zege. Het deed terugdenken aan het slot van vorig seizoen in Abu Dhabi, waarbij Verstappen eveneens op snellere banden Hamilton in het slot van de race moest zien in te halen, maar dan met de titel op het spel.

Zijn inhaalactie zondag, buitenom in de Tarzanbocht, was net zo gedecideerd en succesvol als in Abu Dhabi. Het voelde voor de tienduizenden Verstappen-fans op de tribunes als een minireprise van die iconische race.

Circuitdirecteur Robert van Overdijk gaf eerlijk toe dat hijzelf geen beter scenario had kunnen bedenken. Op papier heeft Zandvoort nog een contract met de Formule 1 voor één jaar, waarbij de organisatie zelf kan besluiten er nog twee jaar aan vast te plakken. Dat lijkt gezien de eerste twee edities een formaliteit en volgens Van Overdijk wil de Formule 1 zijn circuit graag op de kalender houden.

Dominanter en populairder dan ooit

Hij pleit alleen ook voor nuchterheid. Verstappen won in Zandvoort zijn tiende race van het jaar, de vierde op rij en dertigste in totaal. Zijn tweede titel is nagenoeg zeker. Hij is dominanter en dus populairder dan ooit, maar Van Overdijk weet dat in een mechanische sport een coureur niet permanent succesvol kan blijven.

‘En uiteindelijk moet wel iedereen enthousiast blijven’, zegt hij. ‘Als Max zo blijft presteren, blijft die fan de komende jaren echt wel enthousiast. Maar we hebben ook het enthousiasme van onze hoofdsponsors nodig, partners en de overheid. Als dat blijft zoals het nu is, staan we er positief in.’

De eerste gesprekken met de F1-organisatie over de toekomst zijn inmiddels gevoerd, bevestigt hij. Op de vroege zondagochtend maakte hij een circuitwandeling met Formule 1-baas Stefano Domenicali. Daarbij is afgesproken dat er voor 1 november een besluit wordt genomen.

Als het aan Jumbo-topman Frits van Eerd ligt, keert de F1 nog vele malen terug. Hij erkende dat hij bang was voor verzadiging na de editie van vorig jaar. ‘Dus dan kom je terug voor de tweede keer en vraag je je af: is die vibe nog hetzelfde? Maar je kunt maar één conclusie trekken: die vibe is nóg beter dan vorig jaar. Je voelt aan alles: dit is niet zomaar afgelopen hier. Hier kunnen we jaren op door.’