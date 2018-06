Winnen van Nadal: onmogelijk, of niet?

Voor het eerst sinds de triomftocht van Thomas Muster in 1995 heeft een Oostenrijkse tennisser de finale op Roland Garros bereikt. Dominique Thiem beseft dat hij met titelverdediger Rafael Nadal de zwaarst mogelijke tegenstander treft. Hij weet hoe hij van de Spanjaard kan winnen, hij deed het vorige maand nog in Madrid. En drie keer op gravel. Maar de 32-jarige titelverdediger uit zijn huiskamer op Roland Garros verjagen is een welhaast onmogelijke opgave.

Thiem versloeg vrijdag in de halve finales de Italiaan Marco Cecchinato in drie sets (7-5, 7-6, 6-1), Nadal had na een moeilijke openingsset geen kind aan Juan Martin del Potro: 6-4, 6-1, 6-2. Drie redenen waarom Thiem (24) zondag in Parijs wel/niet zijn eerste grandslamtitel behaalt.

Gravel als rode loper

JA: Gravel is de ideale ondergrond voor Thiem, met zijn enkelhandige backhand kan hij ook in Stade Philippe Chatrier Nadal betoveren. Buenos Aires 2016, Rome 2017, Madrid 2018; die zeges geven Thiem het vertrouwen dat hij zijn ‘gameplan’ ook kan uitvoeren op Roland Garros. Thiem speelt zondag pas zijn eerste grandslamfinale, Nadal de elfde in Parijs.

‘Toch zal hij de druk voelen en niet ik’, zegt Thiem, lachend. Hij zal erop klappen met de backhand, versnellen met de forehand en Nadal pijnigen met zijn dropshots. Thiem heeft bovendien de betere service. Het is tijd voor een machtsoverdracht in het mannentennis, waarom niet dit jaar?

NEE: Natuurlijk wint Nadal zijn elfde grandslamtitel op Roland Garros. Zijn verbluffende statistiek in Parijs – 85 overwinningen sinds 2005 en slechts 2 nederlagen - verlamt elke opponent. En Nadal weet op Roland Garros juist de enkelhandige backhand eenvoudig te kraken met zijn moddervette, hoge spinballen. Vraag het Roger Federer die zijn aartsrivaal nooit versloeg in Parijs.

‘Op Roland Garros heeft Nadal het grote voordeel dat het om drie gewonnen sets gaat’, zegt Martin Verkerk, finalist in Parijs in 2003. ‘Hij had dat toernooi niet tien keer gewonnen als het om twee gewonnen sets was gegaan. Jarenlang was Nadal de fitste van allemaal. Op gravel heeft Nadal meer vertrouwen dan wie ook. Zodra hij Stade Philippe Chatrier betreedt, weet hij: ik ga die titel pakken.’

Rafael Nadal tijdens de halve finale op Roland Garros Foto Getty Images

De rally als helletocht

JA: Thiem kan Nadal overklassen in de rally. Hij is de representant van het moderne tennis, kruipt meters achter de baseline om de bal te laten ‘uitzakken’ en hem snoeihard terug te slaan. Hij maakt waanzinnige hoeken met de backhand en zal als Schwartzman tegen Nadal willen scoren met de forehand. Zet de gravelkoning vast in de forehandhoek, zoals Söderling deed bij zijn zege op Nadal in 2009. Grijp Nadal bij de strot als zijn ballen halfcourt komen, de tactiek van Djokovic bij zijn zege op Nadal in 2015. En speel korte punten.

NEE: In de tennistempel in Parijs een lange rally winnen van Nadal? Kansloos, zegt Joel Figueras, coach op de Rafael Nadal Academy in Manacor. ‘Rafa ziet meteen of zijn tegenstander een te korte bal speelt en dan duikt hij boven op je. Met één bal verandert hij van de verdediger in de aanvaller. Op gravel kun je Nadal alleen pijn doen met een geweldige service en veel snelheid. Een rally beginnen met Nadal is zelfmoord, die kon alleen Djokovic van hem winnen.’

En Verkerk: ‘Bovendien haalt Nadal niet één bal meer dan zijn tegenstander, maar wel twee of drie. Hij brengt zoveel ballen terug dat het juist in vijf sets extra rendement oplevert. Zijn spel is perfect voor gravel. Ook Thiem weet dat hij tot een marathon wordt gedwongen. En dan denk je al snel: dit wordt hem niet.’

De dictatuur van de iconen

JA: Thiem gaat de hegemonie van de elite doorbreken. Federer mijdt opnieuw het gravelseizoen, de moeizaam revaliderende Djokovic liet zich op Roland Garros verrassen door Cecchinato. Wawrinka kampt met chronische knieklachten, Murray staat al bijna een jaar buitenspel. Thiem weet dat hij geen jong talent meer is als Alexander Zverev of Denis Shapovalov. Hij heeft zich geduldig opgewerkt tot de beste uitdager van Nadal. De zege van Madrid voelt als een toorts in zijn hand, op weg naar de glorie in Parijs.

NEE: Vorig jaar werd Thiem op Roland Garros nog vernederd door Nadal, in april in Barcelona kreeg hij eveneens een pak slaag. Thiem vertelde op Roland Garros dat elke tennisser tegen een glazen wand oploopt. Federer heeft het recordaantal van 20 grandslamtitels veroverd, Nadal staat na zondag op 17. Zij regeren de sport nog altijd met harde hand, de rest zit in de wachtkamer.

Ook Thiem zal zondag het verschroeiende aura van Nadal ervaren. Zijn coach Günther Bresnik noemde de nummer 1 van de wereld ‘de grootste strijder ooit’. Of zoals Del Potro het vrijdag verwoordde: ‘Misschien verliest Nadal zijn titel pas als hij stopt met tennis. Die man is op Roland Garros bijna niet te verslaan. Je voelt zijn intensiteit tijdens elk punt.’