Winnen in Wijk aan Zee blijft voor Magnus Carlsen bijzonder, zelfs voor de achtste keer

Het stilleven op het schaakbord tussen twee lege stoelen in sporthal De Moriaan vertelt het volledige verhaal van de 84ste editie van het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee. Op zondag klokslag 12 uur, het begin van de laatste speelronde, staan alle stukken op hun vertrouwde uitgangspositie, behalve de witte koning. Die staat in z’n eentje op het middenveld. Onaantastbaar overziet hij de manschappen. Nog voordat één zet is gedaan, is dit de opstelling die wit tot winnaar verklaart.

Waar nog twaalf grootmeesters aanschuiven, hoeft vijfvoudig wereldkampioen Magnus Carlsen (31) niet meer te spelen om het pleit te beslechten. Zaterdagavond versloeg hij de Amerikaan Fabiano Caruana, het volle punt was genoeg om buiten bereik van zijn achtervolgers te blijven. Zijn beoogde tegenstander op zondag, de Rus Daniil Doebov, verdween vorige week al van het toneel na een positieve test op corona. Wie weet, zeggen de organisatoren, is Carlsen nu een frisse duik in de Noordzee aan het nemen. Dat doet hij vaker. Aan het eind van de dag zou hij nog langskomen om de prijs in ontvangst te nemen.

De Noor voelt zich thuis in het Wimbledon van de schaaksport, waar hij achttien keer in de afgelopen negentien jaar van de partij was. De winst betekent zijn achtste zege; hij was al onbedreigd recordhouder. In 2008 zegevierde hij samen met Levon Aronian voor het eerst, 17 jaar nog maar. De enige keer dat hij ontbrak, in 2014, won Aronian.

Winnen in Wijk aan Zee went niet, blijkt zaterdagavond als Carlson een half uur na zijn zege met zwart op Caruana op Skype verschijnt. Hij is ronduit opgetogen; 9,5 punt, ongeslagen. Bepaald tevreden was hij niet met zijn laatste optredens hier, maar dat hij nu het verschil kon maken dankzij sterke partijen tegen Anish Giri, Sjachriar Mamedjarov, Richard Rapport en Caruana, nummer vier op de wereldranglijst, verdrijft het onbehagen. ‘Dit voelt heel lekker en het is nog verdiend ook.’ Hij schrijft het toe aan ‘focus’ en ‘discipline’. Dat het eindresultaat al vaststaat voordat hij op zondag het laatste punt in de schoot krijgt geworpen wegens de afwezigheid van Doebov, maakt het voldane gevoel er alleen maar groter op. ‘Niemand zou zo willen winnen.’

WK tweekamp in Dubai

Nadat hij vorige maand in Dubai voor de vijfde keer wereldkampioen werd, ten koste van de Rus Ian Nepomniachtsji, bekende Carlsen dat hij zich moeilijk had kunnen opladen voor de titelstrijd. Van de voorbereiding had hij nog kunnen genieten, maar het spelen zelf was hem maar matig bevallen. Of hij zich nog eens zal laten verleiden tot een WK, leek hem ‘onwaarschijnlijk’. Aan de motivatie voor Tata Steel Chess hoeft niemand te twijfelen, maakt hij zaterdagavond duidelijk. ‘Hier is het deelnemersveld sterk en gevarieerd. Dit is niet zomaar een toernooi. Dit is een schaakfestival. Ik hou ervan hier te spelen. Ik hou niet van het wereldkampioenschap.’

Dat de festivalsfeer ontbrak – geen toeschouwers, geen amateurs, de horeca in het dorp op de laatste halve week na gesloten – leidde tot wat gemopper onder enkele deelnemers. Het was saai geweest, het kostte moeite geïnspireerd te blijven. Het heeft Carlsen niet dwarsgezeten. ‘Natuurlijk had ik liever publiek erbij gehad. Maar voor mij als speler maakt het niet zo veel verschil. Mijn routine ziet er ook zonder beperkingen goeddeels hetzelfde uit. Ik zit toch al in mijn eigen bubbel.’

Toernooidirecteur Jeroen van den Berg haalt de volgende dag opgelucht adem. Met omikron op de loer, was voltooiing van de speelronden niet vanzelfsprekend. Uiteindelijk bleef het bij besmetting van drie secondanten en één speler. ‘Ik ben best nerveus geweest’, bekent Van den Berg. ‘Ik vond het moeilijk om Doebov te vertellen dat hij positief getest was. Gelukkig vatte hij het laconiek op.’

Hij heeft begrip voor grootmeesters die klaagden over de monotonie. ‘Ik zou het zelf ook graag anders zien. Schakers staan bekend als introvert, maar ook die willen wel eens ongedwongen bijpraten in een restaurant.’ Gelet op het extreme besmettingsgevaar heeft hij geen moment overwogen alsnog toeschouwers toe te laten, nadat afgelopen woensdag versoepelingen van kracht werden. ‘Schakers zijn ook gewoontedieren. Je moet niet ineens de ambiance gaan veranderen.’ Zou hij onder dezelfde omstandigheden ook de 85ste editie laten doorgaan? ‘Zal ik het leuk vinden? Nee. Maar komt-ie er? Ja. Sowieso. Maar natuurlijk hopen we vurig dat het weer als vanouds zal zijn.’

Zondagmiddag wordt er in Wijk aan Zee al een voorschot op genomen. In schaakcafé De Zon analyseert Hans Böhm volgens gewoonte de partijen verderop en na afloop van het toernooi vult De Moriaan zich met een vertrouwde geur: de deelnemers en hun entourage krijgen erwtensoep.