Windsurfer Van Rijsselberghe heeft wereldtitel al binnen

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe heeft in het Deense Aarhus zijn tweede wereldtitel in de RS:X-klasse veroverd. Dat gebeurde sneller dan verwacht, want door een jurybesluit verspeelde zijn landgenoot Kiran Badloe de kans om de tweevoudig olympisch kampioen in de medalrace nog van het goud af te houden.

Dorian van Rijsselberghe. (archiefbeeld) Foto anp

Badloe stond tweede maar kreeg er een aantal punten bij nadat de jury een zogenoemde 'redress' terugdraaide. Badloe was na een race van donderdag gunstiger gerangschikt omdat hij onderweg van zijn plank was gevaren.

Van Rijsselberghe is nu met 52 punten - tegen Badloe 75 - niet meer te achterhalen en zodoende zeker van zijn tweede mondiale titel na die van Perth in 2011. Van Rijsselberghe (29) en de zes jaar jongere Badloe strijden om één te vergeven ticket voor de Spelen van Tokio. De trainingsmaatjes hebben zelf hun kwalificatietraject mogen bepalen en kwamen er uit dat de drie WK's voor Tokio 2020 tellen. Daarmee is de eerste slag voor 'DVR', die normaal zondag nog een aanval van zijn concurrent in de medalrace had kunnen verwachten. Badloe moet nu nog opletten dat hij het zilver niet verspeeld met de Fransman Louis Girard (80 punten) en de Pool Pawel Tarnowski (82) kort achter zich.

‘Ik ben natuurlijk wel heel blij’, reageerde de van Texel afkomstige wereldkampioen. ‘Ik had een goede week, niet uitzonderlijk goed, maar de resultaten waren prima. Ik had graag iets meer gedomineerd, maar ik ben blij en vind het super dat Kiran net achter me staat. Dat is gewoon super bijzonder.’

Liever nog had het tweetal en coach Aaron McIntosh een ontknoping gezien op zondag, maar nog altijd is het droomscenario - de plaatsen één en twee voor Nederland - mogelijk. Van Rijsselberghe: ‘Met zijn drieën zijn we zo'n hechte groep en hebben we zoveel kwaliteit. Kiran die onwijs gedreven is mij van de Spelen af te houden en omgekeerd. En Aaron om ons alle twee zo goed te maken dat we die perfectie kunnen nastreven.’

Zondag komen de windsurfers voor het laatst in actie. Bij de vrouwen weet Lilian de Geus zich ook al voor de medalrace verzekerd van de wereldtitel.