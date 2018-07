Windsurfer Kiran Badloe strijdt met Dorian van Rijsselberghe om het enige olympische startbewijs: ‘Hier heb ik het hele jaar voor getraind’

Kiran Badloe in actie tijdens een wereldbekerwedstridj in Hyères. Foto Richard Langdon/Ocean Image/Pro Shots

De windsurfers zijn even terug uit Denemarken. ­Do­rian van Rijsselberghe en ­Kiran Badloe deden samen een tiendaagse verkenning van de baai bij het Deense Aarhus. Die is per volgende week het toneel van elf dagen zeilen om de wereldtitels in de tien olympische klassen. Het was er Nederlands weer. ‘Bloedjeheet’, meldt Badloe.

‘Kier’ en ‘Door’, zoals de twee getalenteerde kerels op de kade worden genoemd, troffen niet ver van het vermaarde Kattegat (doorgang tussen Zweden en Denemarken) wel voldoende wind om hun RS:X-zeilplank enigszins de sporen te geven. Maar er zal ook moeten worden gepompt: de techniek waarbij surfers het zeil laten vieren en weer aanhalen. Het is een conditionele martelgang.

Geen man voor pompen

Badloe, een lange vent (1.96) die baat heeft bij een stevige bries, ziet niet meer op tegen zulke dagen. ‘Ik ben van nature geen man van het pompen. Maar de laatste twee jaar ben ik dat wel steeds meer geworden. Ik heb me ontwikkeld voor de dagen dat er weinig wind staat.’

De strijd bij Aarhus is voor de Nederlanders van groot belang. Er staat een wereldtitel op het spel: in 2011 was Van Rijsselberghe de laatste Nederlander die die kroon greep. Maar het is ook de eerste van drie WK-regatta’s, waarin de olympische kwalificatie voor de twee Nederlandse topsurfers wordt beslist. Nederland mag namelijk slechts één windsurfer naar de Zomerspelen van Tokio in 2020 afvaardigen.

Tweevoudig olympisch kampioen op de RS:X Van Rijsselberghe en zijn jonge uitdager Badloe kregen van het watersportverbond de vrijheid hun eigen plaatsingsreglement te bedenken, omdat ze elkaar niet vroegtijdig in de race naar Tokio wilden kwijtraken. In andere klassen valt in september na de wereldbeker in Japan reeds een beslissing. De twee windsurfers gaan door tot diep in het voorjaar van 2020.

De WK in Aarhus worden zo belangrijk geacht (‘hier heb ik een heel jaar voor getraind’) dat Badloe zijn kans op een derde wereldbekeroverwinning op rij heeft laten schieten. Eind 2016 was hij de beste in de finale te Melbourne. Vorig jaar boekte hij de overall-zege in Santander, in de Golf van Biskaje.

Ideaal testwater

Marseille 2018 (de prestigieuze wereldbekerfinale van dit jaar) liet de 23-jarige atleet uit Den Haag aan zich voorbijgaan. ‘Het paste niet lekker in onze voorbereiding. Het zat te kort op wat nu de Medemblik Regatta is gaan heten. We moesten nog wat materiaal testen voor deze WK en besloten daarom naar Santa Pola bij Alicante te gaan. Dat is het thuiswater van Ivan Pastor, een Spaanse trainingsgenoot van ons. Hij maakt met de Deen Seb Fleischer deel uit van het team. Santa Pola is ideaal testwater. Elke dag krijg je op dezelfde tijd dezelfde wind.’

In het voorjaar liet Badloe naar eigen zeggen nog niet zijn beste vorm zien. ‘Ik ben nog niet op mijn top. Ik heb anders getraind, meer fysiek. Mijn piek heb ik iets naar achteren geschoven.’

Wake-upcalls

Het lijkt een wat zuinige vaststelling. Hij eindigde als tweede in Miami, werd vijfde in Palma, vierde in Medemblik en zesde in Hyères. Maar vergeleken met Van Rijsselberghe (27ste in Hyères, 16de in Medemblik) waren dat wereldprestaties. De kampioen kwam uit een winter met veel aandacht voor de familie en weinig voor de zeilplank; een soort van retraite.

Die tijd is voorbij. Badloe: ‘Medemblik en Hyères waren voor Dorian wake-upcalls. Zo kon het niet langer doorgaan. Hij is wakker. De focus is terug. De knop is om. Hij is nu weer van de honderd procent aanpak, niet van de half-half. Hij is een man die een grote hekel heeft aan verliezen en aan slecht varen. Dus van die mindere aandacht voor zijn sport werd hij niet gelukkig. Nee, geen eitje, deze olympische kwalificatie! Dorian is bovendien een kei in pieken en presteren.’

Leerling en meester

Twee jaar geleden – maanden voor het olympische goud van Van Rijsselberghe in de baai van Guanabara in Rio – waren leerling en meester elkaar al zeer genaderd. Bij de WK in Eilat (aan de Golf van Akaba) werd Van Rijsselberghe tweede en Badloe derde. Twee jaar eerder in Santander waren de twee elkaar ook al op de voet gevolgd: Dorian (tegenvallend) zevende, Kiran (verrassend) achtste.

Vorig jaar, in de olympische haven van Enoshima, wilde Badloe de rollen omdraaien. ‘Ik was in topvorm. Had er erg veel zin in. Maar een dag voor de WK kreeg ik een zee-egel in mijn voet. Dat was niet lekker. Ik kreeg koorts en kon niet op mijn voet staan. Ik heb die regatta in Japan op één been en een halve voet gezeild. Ik kon alleen mijn hiel belasten. Ik werd elfde, Dorian achtste.’

Bij een soortgelijke uitslag in Aarhus zou Van Rijsselberghe een voorsprong nemen in het onderlinge kwalificatieklassement. Badloe relativeert het belang van de eerste WK uit hun reeks. ‘Er komt ook nog geen mes op het dek tussen ons twee. De beslissing is nog ver weg.’