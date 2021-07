Windsurfer Kiran Badloe pakt zijn gouden medaille

Kiran Badloe bij de finish van de afsluitende medalrace. Beeld EPA

De 26-jarige Almeerse plankzeiler trad daarmee in de voetsporen van zijn trainingspartner en vriend Dorian van Rijsselberghe. Die werd in 2012 en 2016 olympisch kampioen op de RS:X. In 1984, bij de doop van het evenement, werd de Noord-Hollander Stephan van den Berg de allereerste kampioen op het surfboard.

In die tijd werd met de slanke Windglider gevaren. De RS:X is een vrij plompe, platte plank die ook wel de pannenkoek wordt genoemd. Na zaterdag gaat de RS:X naar het museum. Per 2024 wordt met de foil gevaren, een plank met vinnen die op snelheid gebracht zich van het water verheft.

In de afsluitende finale zaterdag, de zogenaamde ‘medalrace’, werd Badloe moeiteloos tweede. Hij bleef grotendeels uit het gewoel. Hij moest een DSQ, een diskwalificatie, zien te voorkomen. De blauwwitte vlag voor een ‘voortijdige start’, de PMS, was voor de Italiaan Camboni die van brons naar zilver dacht te springen. Ook de Pool Myshka en de Fransman Goyard waren te vroeg over de startlijn en werden uit de race gehaald. Voor Thomas Goyard had het de minste gevolgen. Hij bleef tweede. Camboni moest zijn brons overleveren aan de Chinees Bi Kun.

Badloe was voor de wedstrijd al kampioen. Hij moest geen fout maken bij de start en zonder aanvaringen door het veld naar de finish zeilen. Een eenvoudige opdracht die de beste windsurfer van de wereld moeiteloos aan kon. Hij werd de voorbije drie jaar telkens wereldkampioen en was in Japan, na een gewone eerste helft van de regatta, in de tweede helft ongenaakbaar. Hij won in totaal vijf van de dertien races.

Hij voerde uit wat hij met zijn coach Aaron McIntosh had bedacht. In de nabeschouwing sprak Badloe voortdurend over ‘wij’. Hij heeft in die samenwerking de plaats ingenomen van Van Rijsselberghe. Badloe is qua benadering een kloon van de Texelse surfer. Hij is relaxed, zegt dat zeilen niet een kwestie van leven en dood is. Verliezen is ook ‘all in the game’. ‘Twee verkeerde windvlagen en ik had hier misschien heel anders staan praten’, vertelde hij zaterdag in de interviewzone van de olympische haven.