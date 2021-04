Windsurfer Badloe vestigt met drie wereldtitels op rij uniek record

Kiran Badloe op zijn RS:X-plank tijdens een training voor de Olympische Spelen in Tokio in Playa Blanca, Spanje. Beeld Getty Images

Op koningsdag liet de huidige keizer van het windsurfen, de Almeerse beachboy Kiran Badloe, zich voor de derde keer tot wereldkampioen kronen. Hij was een dag eerder, nog voor de finalerace in Cádiz, al zeker van de wereldtitel op de RS:X-plank, maar de huldiging en moest nog komen.

Het succes van de op Bonaire opgegroeide plankzeiler, kind van de wind, 1.96 lang, ongekend natuurtalent, kwam niet uit de lucht vallen. Hij is de beste van de wereld, nu en in het verleden. Niemand sinds in 1980 de Windglider als olympisch surfboard werd aangewezen werd drie keer op rij wereldkampioen. ‘Drie op een rij’, riep Badloe, drie vingers opgestoken.

Er zijn twee mannen in de surfgeschiedenis die driemaal de wereldtitel grepen. Badloe’s coach, de Nieuw-Zeelander Aaron McIntosh, deed het in 1994, 1997 en 1998. De Griek Nikolaos Kaklamanakis werd wereldkampioen in 1996, 2000 en 2001. Zij waren grootheden op de Mistral, een onder amateursurfers geliefde plank.

Vlagerige wind

Badloe greep in 2019, 2020 en 2021 het wereldgoud op de RS:X, een grote pannenkoek die zich lastig laat planeren. Tenzij er een forse wind staat, zoals in Cadiz. Dan is de lengte van Badloe, 1 meter 96, een voordeel. ‘De wind was vlagerig’, was de nabeschouwing van de Nederlander. Hij had strategisch telkens juist gekozen, met vier overwinningen in totaal.

In 2012 was Badloe ook al eens in het zuiden van Spanje. Hij was toen 17 jaar oud. ‘Ik dacht: ik moest maar eens met zo’n WK meedoen. Effe Cadiz doen, ja echt, zo dacht ik. Maar de wind was dermate stormachtig, dat het voor mij ondoenlijk was. Ik vloog geregeld over mijn zeil heen.’

Badloe weegt slechts 73 kilo. Hij hoeft zich daarvoor niet uit te hongeren, zoals Stephan van den Berg deed in 1984 op de Grote Oceaan bij Long Beach, toen die namens Nederland de allereerste olympische titel windsurfen veroverde.

Ideale sparringpartner

De score van tieneridool Van den Berg werd in 2012 geëvenaard door Dorian van Rijsselberghe en verdubbeld in 2016, door dezelfde dekselse Texelaar die toen al de hete adem van Badloe in de nek begon te voelen. In dat olympische jaar 2016 werd Van Rijsselberghe bij het WK in Eilat, in de Golf van Akaba, tweede, achter de Pool Myszka. Badloe veroverde het brons en was die zomer in de Baai van Guanabara de ideale sparringpartner van zijn Nederlandse teamgenoot.

Voor de strijd om het olympisch ticket 2020 streden de twee met open vizier. De WK-regatta’s van Aarhus (2018), Torbole (2019) en Sorrento (2020) zouden daarover beslissen. Van Rijsselberghe werd in Denemarken wereldkampioen, Badloe in Italië en Australië. De wisseling van de wacht was daar.

Na het recordaantal wereldtitels (op rij) aast Badloe (26) voor dit olympische jaar op nog een record: ‘In één jaar Europees-, wereld- en olympisch kampioen worden. Heeft nog nooit iemand gedaan.’ De windsurfer heeft twee gouden plakken binnen. De derde moet in augustus in het Japanse Enoshima aan boord worden gehesen.