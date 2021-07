Windsurfer Badloe eigent zich de gouden erfenis van Van Rijsselberghe toe

Of hij de erfenis van tweevoudig olympische windsurfkampioen Dorian van Rijsselberghe goed zou willen bewaken? Het zal Kiran Badloe bij wijze van grap gevraagd zijn. Gekkigheid en gebbetjes zijn zuurstof voor deze kerels van de watersport.

Kiran Badloe op RS:X-plank. Beeld EPA

Hoe dan ook, de nieuwe heerser van het mondiale windsurfen, de wereldkampioen van 2019, 2020 en 2021, hield zich aan de dure belofte. In de goede traditie van zijn voorganger Van Rijsselberghe, in Weymouth (2012) en Rio (2016) de superieure, besliste Badloe de olympische titelstrijd voortijdig.

Donderdag maakte hij zichzelf met twee denderende overwinningen, in race 11 en 12 van de regatta bij Enoshima, onbereikbaar voor de laatst overgebleven concurrent, de Fransman Thomas Goyard. Hij hield, het was geen grap, dit was serieus, zelf een slag om de arm. ‘Nog niet hè.’ Volgens de letter der wet, het reglement.

Theoretisch kan de 26-jarige Almeerder in de finale, de zogenaamde ‘medalrace’, nog achterhaald worden door Goyard. Als hij gediskwalificeerd wordt en Goyard wint, dan is die alsnog de olympisch kampioen. Het is een theorie die in de praktijk van Badloe’s uitgekiende uitvoeringen in Enoshima snel een betekenisloos stuk papier zal blijken.

Zaterdag ook voor de winst

De vraag of hij zaterdag buiten het gewoel van de race zal blijven en zelfs op de tweede lijn zou willen starten, reageerde de officieuze kampioen afwijzend. ‘Ik wil die race wel winnen.’ Ook dat was een Doriannetje. Zo heet dat in de zeilwereld. Onverstoorbaar streven naar het hoogste, niet plooien, altijd aanvallen, nimmer verdedigen.

Officieus dan maar: Kiran Badloe is met recht de troonopvolger van Dorian van Rijsselberghe geworden. Hij voer in de Baai van Sagami minder ‘paaltjes’ (eerste plaatsen) dan Van Rijsselberghe in het verleden deed, maar hij was zeker zo stabiel in zijn wedstrijdopvatting.

Hij had, in de samenwerking met bondscoach Aaron McIntosh, de olympische franje weggeknipt van de wedstrijd in Japan. Het waren anderen, ‘het is de buitenwereld die er zo’n ding van maakt, doordat het Olympische Spelen heet’.

Badloe kende dat verschijnsel al uit 2016, toen hij tot daags voor de regatta in de Baai van Guanabara de sparring-partner van Dorian van Rijsselberghe was. ‘Ik heb dat hele traject toen meegemaakt. Hoe dat gehyped werd, de rol van favoriet. Wat dat met iemand doet. Ik heb ervan geleerd dat je die van je moet afschuiven. Dat je de Spelen moet zien als een gewone wedstrijd. Als je het ervaart als een gewone wedstrijd, dan is het dat ook.’

WK net zo belangrijk

Hij deed de vaststelling - best ongewoon in de sportwereld - dat het WK net zo belangrijk was als de Olympische Spelen. Het verschil: een WK is er elk jaar, de Spelen eens in de vier. Hij zei in de aanloop echter ook: ‘Je gaat ernaartoe met de gedachte: deze wil ik ook hebben.’

Hij wist: driemaal op rij wereldkampioen en dan geen olympisch goud pakken in de laatste grote regatta op de afgeschreven, naar het sportmuseum verhuisde RS:X-plank, dat zou afbreuk doen aan al die andere schitterende verrichtingen. Het overkwam Badloe niet in Enoshima.

De surfboy kwam laat. Wilde zich voor zijn verplichte rustdagen - kwestie van periodiseren - niet laten opsluiten in zo’n petieterige Japanse hotelkamer. Op 16 juli, precies een week voor de opening van de Spelen was hij er. Hij hoefde van chef Pieter van den Hoogenband niet de vlag te dragen bij de openingsceremonie.

Zijn voorbereiding begon met secuur gevonden makkers uit de wereld van het windsurfen, de Noor Funnemark, de Brit Squires en de Fransman Goyard, met wie hij oefenraces voer. Zijn vaste oefenpartner, de Fries Sil Hoekstra, kon niet mee. Hij werd als niet-olympiër niet toegelaten tot Japan. Het maakte niet uit.

Nieuw-Zeelandse coach

Badloe had de beste coach, de Nieuw-Zeelandse kampioenenmaker McIntosh, destijds ook de man achter het succes van DvR. Hij had via wetenschapper Douwe Broeksma vele data van golf en wind. Tot eind 2019 had hij alles in kaart. Daarna ging Enoshima dicht, wegens de coronapandemie. Maar de voorsprong op dat gebied bleef bestaan, met de afsluiting van het land.

De kampioen staat vooral bekend om zijn relaxte aanpak. Die heeft hij deels van zichzelf, deels van Van Rijsselberghe gekopieerd. De twee zijn bevriend geraakt. De Texelaar, tegenwoordig in Californië woonachtig als huisvader met twee kinderen, hing donderdag als eerste aan de lijn, toen de olympische troonopvolging geregeld was.

Ooit, tot kort na de WK 2020 in Australië, bestond het plan dat Van Rijsselberghe zijn voormalige buddy Badloe zou assisteren op het water. Dat plan werd geschrapt. De aftredende kampioen was uitgereisd, op, klaar met het leven uit de koffer. Het contact bleef. ‘Maar het gaat niet over windsurfen. Gewoon hoe ons leven er nu uit ziet’, vertelde Badloe in de aanloop naar Tokio.

Ze zullen het vaak gehad hebben over een te gek kapsel voor de Spelen. Van Rijsselberghe liet zich altijd kaal scheren, omdat ie dan, zoals hij beweerde, de wind beter aanvoelde. Badloe was ook van de andersoortige haardracht. Hij liet een blauwe pijl op het hoofd scheren. Het was een avatar, The Last Airbender, het joch dat de lucht stuurt en rekening houdt met alle natuurverschijnselen. Het leek hem passend bij het karwei dat hem te wachten stond.

Zaterdag zal Kiran Badloe het erepodium in de haven van Enoshima beklimmen. Dan heeft hij de top bereikt van de sport die hij op Bonaire leerde, toen hij daar van zijn zesde tot zijn tiende met zijn ouders woonde. Zijn plank was daar een HiFly, knaloranje, met het kleinste zeiltje ooit. Het water was er kniediep, het was vallen en opstappen. Dat was de scholing die hij twintig jaar later nog steeds in praktijk brengt, al is het vallen vanwege zijn onvoorstelbare balansgevoel - vrijdag bij 24 knopen (45 km/u) - er niet meer bij.