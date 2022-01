Windhoos, strenge vorst of decimeters sneeuw? American Football gaat altijd door

Een fan van Green Bay Packers heeft zich goed voorbereid op de weersomstandigheden tijdens de wedstrijd tegen Minnesota Vikings van vorige week. Beeld Icon Sportswire via Getty Images

Op de tweede dag van het nieuwe jaar zakte het kwik in Green Bay, een stad in de noordelijke staat Wisconsin, naar -17 graden. De gevoelstemperatuur op de tribunes van Lambeau Field viel nauwelijks te beschrijven. De thuisspelende Packers ontvingen Minnesota Vikings, op het veld ontsnapten wolkjes condens uit de helmen van de spelers.

Het kon hem persoonlijk niet koud genoeg zijn, sprak Aaron Rodgers, quarterback van Green Bay, nadat zijn ploeg had gewonnen. ‘Ik heb het gevoel dat teams makkelijker opgeven in deze omstandigheden,’ oordeelde hij over de tegenstander uit Minnesota, een staat tegen de Canadese grens en dus bepaald geen tropische bestemming. Op papier hadden ook de bezoekers tegen de kou bewapend moeten zijn.

In Green Bay en Minnesota, maar ook andere noordelijke oorden als Cleveland (Ohio), Buffalo (New York), Chicago (Illinois), Pittsburgh (Pennsylvania) en New England (Massachussets) wordt in de winter met regelmaat gespeeld onder erbarmelijke omstandigheden.

Deels is het de charme van de competitie: nergens is de invloed van de weergoden groter dan in de NFL, die wedstrijden alleen verplaatst of schrapt wanneer spelers of toeschouwers in gevaar zijn. Bij bliksem, bijvoorbeeld, of een natuurramp. Het gebeurt zelden. Een beetje sneeuw? Spelen maar.

Temperatuur van -27 graden

In het verleden leidde het tot legendarische wedstrijden, die namen als de ‘Freezer Bowl’ of ‘Fog Bowl’ kregen. Het koudst was het tijdens de ‘Ice Bowl’ van december 1967, gespeeld tussen de thuisspelende Packers en Dallas Cowboys. Aan het einde van de partij was de temperatuur in Green Bay gedaald naar -27 graden. Scheidsrechters gebruikten hun fluitjes niet meer, want hun lippen bleven aan de dingen plakken. Vijf spelers moesten naar het ziekenhuis met ernstige bevriezingsverschijnselen.

In de winter van 2017 speelden Buffalo Bills en Indianapolis in een laag sneeuw van veertig centimeter, waarvan de helft tijdens de wedstrijd neerdaalde. Getackelde spelers verdwenen onder de witte deken, lijnen waren nauwelijks meer te zien.

Veel punten werden niet gescoord. Buffalo won na verlenging met 13-7, een magere productie voor NFL-begrippen, maar wellicht begrijpelijk gezien teamgenoten elkaar nauwelijks meer konden herkennen.

Hoeveel voordeel ploegen hebben die aan barre omstandigheden gewend zijn - óf zij voordeel hebben - is moeilijk te bepalen, maar duidelijk is dat de aard van het spelletje in bepaalde weertypen verandert.

Verkrampende vingers

Vingers verkrampen bij vrieskou, waardoor de spelbepalende quarterback, de man bij wie elke aanval begint, doorgaans minder risico met zijn worpen neemt. Ballen zijn gladder in sneeuw- of regenbuien en verliezen in lage temperaturen aan luchtdruk.

Sterke windvlagen vormen een nachtmerrie voor kickers, de trapspecialisten die de ovalen bal vanaf grote afstand tussen twee palen moeten zien te mikken.

Doorgaans geldt dat het totaal aantal punten dat twee ploegen op het scorebord krijgen in slechte weersomstandigheden daalt, iets waar de slimste gokkers rekening mee houden. Bookmakers die zich bezighouden met NFL-wedstrijden doen goed aan een spoedcursus meteorologie.

Voor spelers is het vaak afzien in de wintermaanden. Niet iedereen geniet van de kou, zoals Rodgers. In het American football staan aanvallende en verdedigende groepen van een team om beurten op het veld, waardoor spelers lange perioden stilzitten.

Meerdere lagen thermokleding

Om zich warm te houden, dragen de footballers meerdere lagen thermokleding. Warmtelampen branden bij de reservebank in hun rug, helmen worden kunstmatig warm gehouden. Wie onverzettelijkheid wil uitstralen en korte mouwen draagt, heeft zijn armen waarschijnlijk ingesmeerd met vaseline - een beproefde truc.

Potsierlijk zijn de jassen van tentformaat die spelers aan de zijlijn dragen om warm te blijven. In een wedstrijd tegen Pittsburgh Steelers van enkele jaren geleden droeg quarterback Tom Brady een exemplaar waarin een compleet gezin had kunnen kamperen. Brady, toen nog in dienst van New England Patriots, kreeg op sociale media een stortbui aan grappen over zich heen.

In zijn jaren bij New England heette Brady een goede ‘cold-weather’ quarterback te zijn, want de een kan beter uit de voeten in de kou dan de ander. In 29 wedstrijden waarin het kwik onder het vriespunt daalde, stapte hij 25 keer als winnaar van het veld.

Toch had de man uit Californië zich in zijn twintig seizoenen bij New England nooit echt lekker gevoeld in winterse omstandigheden, verklaarde hij in 2019 na zijn overstap naar Tampa Bay Buccaneers, een club uit het zuidelijke, zonnige Florida. ‘Bekijk het maar,’ sprak Brady. ‘In het noordoosten wil ik niet meer dood gevonden worden.’