Wind mee, wind tegen, ‘Nafi’ Thiam wint toch weer

De Belgische meerkampster Nafissatou ‘Nafi’ Thiam in actie tijdens de Gouden Spike in Leiden. Beeld BELGA

Anouk Vetter draait zich zaterdagavond in Leiden om naar Nafissatou Thiam. Ze heeft haar rugnummer van de 100 meter horden nog op haar wedstrijdtenue. Zou Thiam even willen helpen met afspelden? Bij het verspringen, het onderdeel dat op punt van beginnen staat, is een rugnummer niet nodig. Thiam, regerend olympisch en wereldkampioen meerkamp, is niet te beroerd om haar tegenstander even te helpen met het laatste veiligheidsspeldje.

De omstandigheden in Leiden zijn onstuimig, op zijn minst. Het polsstokhoogspringen is vanwege de wind in de ochtend al afgeblazen en dat is niet het enige onderdeel dat sneuvelt. Door het discuswerpen gaat een streep wanneer bij het hijsen van het net de kooi, die afzwaaiende schijven op moet vangen, vervaarlijk heen en weer begint te zwiepen. Onverantwoord, oordeelt de wedstrijdleider tot woede van de net gearriveerde deelnemers.

Ook aan de verre kant, bij de verspringbak, geselt de wind de baan. De bomen langs de kant liggen bijna ruggelings over de sloot erachter. De lange dreadlocks van Thiam (24) wapperen om haar hoofd. De roze-rode windvaantjes naast de zandbak, waarmee de springers kunnen zien wat een goed moment is om te springen, hangen bijna continu horizontaal. Wel in de rug.

Een forse vlaag stuwt Thiam bij haar vierde sprong naar een afstand van 6,65 meter, verder dan het Belgisch record (6,63 meter). De rugwind van 4,1 meter per seconde maakt de score als record ongeldig. Het is wel ruim voldoende voor de zege. Nummer twee, Eva Bastmeijer, en drie, Vetter, blijven beiden steken op 6,21 meter.

Eerder had Thiam de 100 meter horden gewonnen. Ze liep overtuigend naar 13,62. Geen razendsnelle tijd voor de vrouw die 13,34 als persoonlijk record heeft, maar de wind woei haar tijdens de race tegemoet. ‘Het was jammer van de omstandigheden, maar ik ben tevreden’, vatte ze de wedstrijddag samen. ‘Mijn niveau is veelbelovend.’

De overwinningen op zich betekenen niet zoveel voor Thiam. Internationaal telt de Gouden Spike niet echt mee. Dat er op sportpark De Leidse Hout naast olympisch kampioen ‘Nafi’ Thiam ook meervoudig wereldkampioen 400 meter Pavel Maslák meedoet, is te danken aan atletenmanager Dave Klink. Hij is trots dat hij de Belgische heeft weten te strikken. ‘Gouden Spike is een kleine wedstrijd met een zeer beperkt budget, en als je dan een olympisch kampioen aan de start kunt krijgen, is dat supermooi.’

Thiam had ruime keuze in wedstrijden. Ze kon naar de Diamond League in Rome afgelopen donderdag of naar de FBK Games in Hengelo op zondag. Ze verkoos het Leidse sportpark boven het Romeinse Stadio Olimpico en het Fanny-Blankers-Koen Stadion in Hengelo. ‘Dit is lekker dichtbij’, vertelde de Waalse. ‘Ik zit midden in een tentamenperiode. Hier kon ik de middag ervoor naartoe rijden en een dag later ben ik weer thuis.’

Klink zorgde er bovendien voor dat de Belgische meerkampster twee onderdelen af kon werken. Hij paste het wedstrijdprogramma zo aan dat er genoeg tijd en rust zou zitten tussen het hordelopen en het verspringen. Dat was bij de andere wedstrijden niet mogelijk.

Kuitblessure

De aanwezigheid van de olympisch en wereldkampioen heeft niet voor een stormloop aan de Leidse baan gezorgd. Het grootste deel van het publiek is zelf deelnemer of familie van een van de deelnemers. De sfeer is gemoedelijk.

Thiam vindt het wel lekker om buiten de schijnwerpers aan haar vorm te slijpen op weg naar de eerste meerkamp van haar seizoen in het Franse Talence (22-23 juni). ‘Het is niet per se goed om vroeg in je seizoen grote wedstrijden te doen.’

Ze vangt haar seizoen rustig aan omdat de kuitblessure die ze afgelopen januari tijdens een training opliep en haar ervan weerhield om in Glasgow haar Europese indoortitel op de vijfkamp te verdedigen, langzamer herstelde dan gehoopt. ‘Dat was frustrerend.’ Ze was er een paar maanden mee zoet en keerde pas halverwege mei in Doornik terug in competitie.

Omdat de WK in Doha, waar ze haar titel wil prolongeren, pas laat in september beginnen, heeft ze de tijd en die neemt ze. Ze wil tussendoor nog haar bachelorstudie aardrijkskunde afronden. Alleen een tentamen informatica en haar scriptie (over stedelijke wildgroei in Zuid-Afrika) moeten nog succesvol afgerond. ‘Ik heb het meeste al geschreven en heb verder in de zomer geen colleges of tentamens meer’, zegt ze en lacht. ‘Dat hoop ik althans.’

Ze kijkt uit naar het afstuderen. ‘Ik denk dat mijn leven heel anders wordt en mijn carrière ook.’ Aan een masterstudie zal ze nog even niet beginnen. Ze wil haar heerschappij op de meerkamp verstevigen. ‘Ik houd van aardrijkskunde, maar het kost ook opofferingen. Ik wil meer tijd voor training, rust en aandacht voor de details. Dat ik nergens anders meer aan hoef te denken.’