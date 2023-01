Wimbledon staat voor moeilijke keuze nu de Belarussische Aryna Sabalenka de Australian Open heeft gewonnen

De Belarussische Aryna Sabalenka met haar trofee. Ze versloeg Elena Rybakina uit Kazachstan in de finale van de Australian Open in Melbourne op 29 januari 2023. Beeld AFP

Met haar overwinning op de Australian Open beleefde Aryna Sabalenka een dubbele primeur: de 24-jarige tennisster pakte niet alleen haar eerste grandslamtitel, ze werd ook de eerste grandslamkampioen met een neutrale vlag achter haar naam. ‘Maar ik denk dat iedereen weet dat ik uit Belarus kom’, zei ze.

De nieuwe nummer twee van de wereldranglijst rekende in een meeslepende finale in drie sets (4-6, 6-3, 6-4) af met Elena Rybakina, die sinds 2018 voor Kazachstan tennist, maar in Moskou werd geboren. Zo kende het eerste grandslamtoernooi van het seizoen niet alleen een spannend, maar ook een politiek gevoelig einde bij de vrouwen.

Vanwege de oorlog in Oekraïne mochten tennissers uit Rusland en Belarus alleen deelnemen onder de neutrale vlag. Bij het graveren van de naam van Sabalenka in de Daphne Akhurst Memorial Cup werd, in tegenstelling tot bij eerdere winnaressen, niet vermeld uit welk land ze kwam. ‘Ik ben heel blij en trots’, zei ze. ‘Dit is de beste dag uit mijn leven.’

Wimbledon

Met de zege van Sabalenka ontvouwde zich in Melbourne een scenario waar Wimbledon vorig jaar zo bang voor was. Onder druk van de Britse regering weerde het grandslamtoernooi tennissers uit Rusland en Belarus, omdat het niet als propagandamachine voor het regime van president Vladimir Poetin wenste te dienen. Ook Sabalenka, die in 2021 nog de halve finale haalde op Wimbledon, ontbrak.

De Kazachse Rybakina was wel welkom. Maar dat uitgerekend de in Moskou geboren en getogen tennisster het toernooi verrassend won, zorgde voor een ongemakkelijk gevoel in Londen. Het is nog onduidelijk of Russische en Belarussische tennissers deze zomer wel mogen deelnemen aan het oudste grandslamtoernooi. De verwachting is de The All England Club, de organisatie van Wimbledon, voor eind april een beslissing neemt.

De druk neemt hoe dan ook toe op Wimbledon nu de Russische en Belarussische tennissers het goed doen en het Internationaal Olympisch Comité kijkt hoe het atleten uit die landen volgend jaar onder de neutrale vlag kan laten deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs.

Mocht Wimbledon de maatregel handhaven, dan zijn drie mannen en vijf vrouwen uit de top-20 niet welkom in Londen. ‘Dat ik vorig jaar niet aan Wimbledon mocht meedoen, was er zwaar voor me’, zei Sabalenka na haar zege in Melbourne. ‘Maar het gaat nu niet om Wimbledon, het gaat om al het harde werk dat ik heb geleverd.’