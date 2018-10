Wimbledon heeft genoeg van ellenlange tenniswedstrijden: bij 12-12 in de vijfde set voortaan een tiebreak

In een poging ellenlange tenniswedstrijden te voorkomen, hanteert Wimbledon vanaf volgend jaar een tiebreak in de vijfde set. Die wordt gespeeld bij de stand 12-12. In andere sets wordt een tiebreak gespeeld bij de stand 6-6. Dat is ook gebruikelijk bij andere tennistoernooien.

De Amerikaanse tennisser John Isner en Fransman Nicolas Mahut poseren naast het scorebord na afloop van hun marathonpartij op Wimbledon in 2010. Beide tennissers stonden destijds 11 uur en 5 minuten - verspreid over drie dagen - op de baan. Isner won uiteindelijk de partij door de vijfde set met 70-68 naar zich toe te trekken. Beeld AP

Wimbledon is na de US Open het tweede grandslamtoernooi dat de tiebreak invoert in de beslissende set: In New York wordt die tiebreak in de vijfde set al gespeeld bij de stand 6-6. Op Roland Garros en de Australian Open moet een van de tennissers in de vijfde set nog zorgen voor een verschil van twee games om de wedstrijd te winnen.

‘We hebben deze beslissing genomen op basis van feedback van spelers en scheidsrechters’, aldus Wimbledon-voorzitter Philip Brook in een verklaring. ‘We hebben daarnaast gekeken naar twintig jaar aan wedstrijdcijfers. Ook andere factoren, zoals kijkerservaring, hebben een rol gespeeld bij deze keuze.’

De invoering van de tiebreak werd afgelopen zomer voorgesteld door Kevin Anderson, nadat hij met 26-24 de Amerikaan John Isner had verslagen. Na de gewonnen halve finale op Wimbledon, die maar liefst 6 uur en 36 minuten duurde, stelde Anderson al voor om een maximum aantal games in te voeren. ‘Ik hoop echt dat dit een teken is dat de opzet aangepast moet worden’, zei Anderson direct na de wedstrijd.

Isner gaf destijds aan wel wat te voelen voor een tiebreak bij 12-12. De Amerikaan won acht jaar geleden de langste wedstrijd ooit op Wimbledon van de Fransman Nicolas Mahut. Die eindigde na 11 uur en 5 minuten, verspreid over drie dagen, met 70-68 in de vijfde set. Ook toen klonk er al de roep om een tiebreaksysteem in te voeren: wie het eerst 7 punten scoort, wint dan de wedstrijd.

Omroepen wisten zich geen raad

Niet alleen voor spelers zal de 12-12 een uitkomst zijn. Omroepen wisten zich geen raad met de partijen die soms uren konden uitlopen. Tijdens de halve finale op Wimbledon duurde het ook voor veel toeschouwers te lang. ‘John, we wachten op Rafa’, riep een toeschouwer, die wachtte op de partij tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic.

Meerdere tennisprominenten hebben zich dit jaar gemengd in de discussie. Volgens de voormalig Zweedse toptennisser Mats Wilander is het spelen van zo’n uitputtende vijfde set oneerlijk: ‘De winnaar is na zo’n partij helemaal gesloopt. Het is een ramp voor spelers die wachten op de volgende partij en dan kan het ook nog eens het hele schema op een hoop gooien.’

‘Heroïsch gevecht, maar absurd’

De Amerikaanse oud-kampioen John McEnroe, inmiddels commentator bij de BBC, zei na de halve finale op Wimbledon dit jaar: Je moet respect hebben voor hun bovenmenselijke inspanning. Het was een heroïsch gevecht, maar het is absurd.’

Wimbledon-voorzitter Brook over de keuze voor 12-12: ‘We weten dat zo’n grote score niet vaak voorkomt, maar we denken dat 12-12 de beste stand is om spelers de kans te geven een wedstrijd te beslissen. Maar met een maximum aan games in de vijfde set bouwen we ook de zekerheid in dat de wedstrijd binnen een acceptabele tijd is afgelopen.’