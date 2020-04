Wimbledon gaat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet door

Het Centre Court van Wimbledon. Beeld EPA

Nadat de organisatie in Londen het besluit naar buiten bracht, kwam er meteen een verklaring van de ATP en WTA, de tennisorganisaties voor het mannen- en vrouwentennis. Er zijn tot half juli geen toernooien. Het hele grasseizoen komt daarmee te vervallen. Ook het toernooi in Rosmalen, dat van 6 tot en met 14 juni op de kalender stond, vindt dit jaar niet plaats.

Waar andere sporttoernooien kunnen uitwijken naar een andere plek op de kalender, was dat voor Wimbledon geen optie. Tennissen op gras vereist zomerse weersomstandigheden. In de herfst wordt het te nat om nog goed op gras te kunnen spelen.

De 134ste editie van Wimbledon stond oorspronkelijk op de kalender voor 29 juni tot en met 12 juli. Mogelijk was een datum later in de zomer haalbaar geweest, maar daarmee was de onzekerheid of er dan wel gespeeld kon worden, nog niet weggenomen. Last-minute afgelasten past niet bij het oudste en meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld. Op het tenniscomplex aan de Church Road, waar het gras van elke baan op precies acht millimeter is geknipt, zijn tradities heilig. De voorbereidingen die in april op de agenda stonden, zoals training van ballenjongens- en meisjes, werden door het coronavirus al in de war geschopt. De toernooiorganisatie gaat ervan uit dat de maatregelen vanuit de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan mogelijk nog maanden kunnen duren. ‘We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en de grote groepen mensen die werken aan de voorbereiding van The Championships beschermen’, staat in een verklaring van de organisatie.

Een editie zonder publiek was geen optie. Ook zonder toeschouwers komen er grote groepen mensen op het park. Er doen alleen al 256 deelnemers in het enkelspel mee. Tel daar al het personeel, coaches en andere begeleiders bij op en het wordt vanzelf te druk.

Wimbledon is het tweede grandslamtoernooi dat last heeft van het coronavirus. Roland Garros besloot twee weken geleden eigenhandig de startdatum van het toernooi in Parijs op gravel te verplaatsen van 24 mei naar 20 september. Er kwam veel kritiek op dat besluit omdat de nieuwe startdatum een week na de finale van de US Open is. Het hardcourttoernooi in New York staat nu nog gepland voor 31 augustus tot en met 13 september. In één week omschakelen van gravel naar hardcourt is gekkenwerk. Om goed te zijn op een nieuwe ondergrond hebben spelers een paar weken de tijd nodig om te wennen.

Voor de spelers is het wegvallen van Wimbledon een gigantische klap. Roger Federer reageerde op sociale media dat hij er ‘kapot’ van is. De 38-jarige Zwitser jaagt in de nadagen van zijn carrière op zijn 21ste grandslamzege. Vorig jaar had Federer bijna zijn negende Wimbledontitel te pakken toen hij een legendarische finale speelde tegen Novak Djokovic. De Serviër won uiteindelijk met 13-12 in de vijfde set. Het zou een unieke prestatie zijn als Federer in 2021 nog steeds speelt en dan weer de finale haalt in Londen. Hij viert een maand later zijn 40ste verjaardag.

Ook voor Serena Williams geldt Wimbledon als een belangrijke kans om haar carrière te vervolmaken. De voormalig nummer 1 van de wereld tennist nog met het doel om haar 24ste grandslamtitel te winnen. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen als Margaret Court, die de lijst van meest gewonnen Grand Slams aanvoert. Williams beviel in 2017 van haar eerste kind, dochter Alexis Olympia, en maakte daarna een moeizame rentree. De 38-jarige Amerikaanse haalde vier grandslamfinales, twee op Wimbledon en twee op de US Open, maar winnen lukte nog niet. Williams kon ook nog niet bevatten dat de deuren van de All England Club deze zomer echt gesloten blijven. Williams, op Twitter: ‘Ik ben geschokt’.