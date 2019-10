Wim Jonk predikt religie van Cruijff bij Volendam

Wim Jonk hoofdtrainer van FC Volendam Beeld BSR Agency

Bij FC Volendam waart sinds dit seizoen de geest van Johan Cruijff rond. Dat komt door de nieuwe trainer: Wim Jonk. Aan de hand van de filosofie van zijn voormalig leermeester wil de 49-voudig international binnen drie jaar promoveren met de huidige nummer elf van de eerste divisie. Vertier en aantrekkelijk voetbal staan daarbij voorop.

Maar dat kost tijd, bekent de oud-speler van Ajax, PSV en Internazionale in de krappe persruimte van het Kras Stadion na het moeizame gelijkspel tegen FC Den Bosch (1-1). ‘Er zaten goede fases tussen, maar ook momenten waarop je denkt: het is toch niet zo moeilijk om de bal aan iemand met dezelfde kleur shirt te geven?’

Bij Volendam, de club waar hij als middenvelder debuteerde in het betaald voetbal, wil de 53-jarige Jonk het werk afmaken waar hij bij Ajax ooit aan begon. Als hoofd opleidingen en lid van het zogenoemde technisch hart was hij in 2011 verantwoordelijk voor de verwezenlijking van het gedachtegoed van Cruijff in de jeugdopleiding van Ajax.

Maar na onenigheid in het technisch hart liep het project in 2015 spaak, waarna de ledenraad instemde met het ontslag van Jonk, Cruijffs trouwste volgeling. In het kielzog van Jonk trok ook de toen al zieke Cruijff zijn handen af van Ajax. Zonder de in 2016 overleden Cruijff, maar met diens filosofie in het achterhoofd wil Jonk de vervallen club uit zijn geboortedorp weer op de kaart zetten.

Jeugdopleiding

Met Jonk trokken ook technisch directeur Jasper van Leeuwen en Ruben Jongkind, als adviseur van de jeugdopleiding, naar Volendam. Eveneens twee aanhangers van de filosofie van Cruijff met wie Jonk al samenwerkte op De Toekomst en met wie hij de methode-Cruijff over de wereld uitrolde. ‘Wat we destijds bij Ajax hebben neergezet, willen we hier ook proberen te bereiken’, aldus Jonk.

Dat gaat met vallen en opstaan, merkt ook technisch directeur Van Leeuwen. ‘Cruijff zei altijd: voetbal is een spel van fouten. Alleen zijn de fouten hier talrijk en soms onbegrijpelijk. Maar dat wisten we van tevoren.’

Met de komst van ‘team Jonk’ naar Volendam ontmoette twee werelden elkaar die tot voor kort mijlenver van elkaar af leken te staan. Plots werd over heel andere dingen gesproken, aldus aanvoerder Kevin Visser. Volgens de ervaren middenvelder treedt Jonk veel meer in detail dan de trainers met wie hij eerder werkte.

Visser: ‘Wij hadden het vaak over de basisprincipes, zoals een bal inspelen op het goede been zodat iemand meteen kan opendraaien. Dat zijn een beetje de inkoppertjes in het voetbal. Maar Jonk begon meteen over het vrijlopen in de rug van de tegenstander. Dat was wel even van een ander niveau.’

Om zijn spelers niet te verliezen, moet Jonk af en toe op de rem trappen. Hij noemt het een uitdaging en leerproces voor zichzelf. ‘Ik heb vanaf dag één gezegd: ik zal mezelf ook tegenkomen. De jongens hebben de tijd nodig om te herkennen en snappen waar het over gaat.’

Pressievoetbal

Om duidelijk te maken wat hij bedoelt, liet hij zijn spelers tijdens de voorbereiding videobeelden zien van het pressievoetbal waarmee Ajax, Manchester City, Barcelona en Bayern München hun tegenstanders hun wil opleggen. Aanvoerder Visser: ‘Het is niet zo dat we ons bij Volendam ineens met deze clubs vergelijken, maar het is wel mooi om te zien op wat voor manier zij dat doen. Wij moeten dat op ons niveau laten zien.’

En Jonk: ‘Ik keek vroeger ook naar de beste spelers. Wat maakte hen nou zo goed? Uiteindelijk gaat het erom hoe snel spelers een vergelijkbare situatie zelf herkennen en toepassen in het veld. Dat is soms heel leuk en soms frustrerend om naar te kijken.’

Ook tegen FC Den Bosch gaat lang niet alles goed. Maar dat is Jonk om het even. Belangrijker vindt hij het dat zijn spelers lef tonen. Voetballen met de juiste intentie. Hij wil het niet moeilijker maken dan het is. Zijn visie is naar eigen zeggen geen hogere wiskunde, maar bestaat uit principes waarmee je tot aanvallend, attractief voetbal kan komen.

Hoewel zijn vertrek bij Ajax in 2015 hem pijn heeft gedaan, heeft hij die periode afgesloten. ‘Ik ben bij Volendam met allemaal leuke dingen bezig die dagelijks mijn volledige aandacht vragen. Het is een prachtig meerjarenproject.’

Daarbij vergeet hij nooit wie zijn grote inspirator is. Niet voor niks hangt in zijn trainerskamer een groot schilderij van Cruijff. Alsof die waakt over zijn apostel. ‘Nog steeds denk ik in sommige situaties: hoe zou Johan het gedaan hebben?’