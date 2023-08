Wilskrachtig naar record medailleoogst maar spoeling achter Bol en Hassan is dun

Niels Laros in actie op de 1.500 meter tijdens de WK atletiek. Beeld ANP

Nog nooit behaalde Nederland zoveel atletiekmedailles als afgelopen week in Boedapest: vijf in totaal. Het was goed voor de achtste plaats in het medailleklassement. Dat succes had groter kunnen zijn als het toernooi niet met een waanzinnig kwartier was begonnen waarin zowel Femke Bol als Sifan Hassan op medaillekoers onderuit gingen. Beide vrouwen lieten in de dagen erna zien wat veerkracht vermag.

Op weg naar de Olympische Spelen van Parijs van volgend jaar is dat misschien wel de belangrijkste conclusie, meer dan het tellen van de WK-medailles: de Nederlandse atleten hebben veerkracht getoond. Laten zien dat ze met tegenslag om kunnen gaan, verlies in succes om kunnen zetten en kunnen leveren onder grote druk.

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Wilskrachtig waren niet alleen Bol, die na haar val voor goud op de 400 meter horden en de 4x400 meter estafette zorgde, en Hassan (zilver op de 5.000 meter en brons op de 1.500 meter), maar ook Anouk Vetter. De meerkampster leek na een moeizame door blessures verstoorde voorbereiding naast het podium te belanden, maar werkte zich met een bewonderenswaardige vastberadenheid op tot brons. Bij de mondiale titeltoernooien van de afgelopen drie jaar stond ze telkens op het podium. Dat is geen toeval.

Stormachtige ontwikkeling

Dat het in Hongarije alleen vrouwen waren die de medailles binnensleepten is geen verrassing. In de atletiek geldt hetzelfde als in veel olympische sporten: de Nederlandse vrouwen staan er doorgaans beter voor dan de mannen. Dat beeld zou ietwat kunnen kantelen als Niels Laros zijn ontwikkeling doortrekt. De pas 18-jarige middellangeafstandsloper liet zich in de finale van de 1.500 meter gelden alsof hij niet pas net komt kijken. Het leverde hem nu nog geen podiumplek op, maar het is met zijn stormachtige ontwikkeling niet eens ondenkbaar dat het volgend jaar anders zou kunnen zijn.

Of de monsterscore van de Olympische Spelen van Tokio, toen Nederland maar liefst acht medailles ophaalde, te evenaren valt is de zeer de vraag. De atletiek is mondiaal een breed en fanatiek beoefende sport en de verschillen zijn klein. Of op zijn minst niet in steen gebeiteld. Nu won Bol met overmacht de 400 meter horden, maar wat als in Parijs de wereldrecordhouder Sydney McLaughlin meedoet en fit is? Het zou de verhoudingen flink kunnen laten kantelen.

Risico’s zijn er sowieso voor Nederland. Of op zijn minst onzekerheden. Houdt Vetter de boel komend jaar wel heel? Het is een vraag die ze zichzelf elk jaar opnieuw stelt. En wat gaat Hassan doen? Zelf wil ze vooralsnog alle opties open houden: 1.500 meter, 5.000 meter, 10.000 meter en marathon. Pas na de marathon van Chicago in november zal ze een duidelijkere koers kiezen. De atletiekbond hoopt op meer overleg over Hassans aanpak van het volgende olympisch seizoen, vertelde technisch directeur Vincent Kortbeek.

Andere balans

Wat de WK in Boedapest duidelijk maakten is dat Hassan een langere en meer op maat gesneden voorbereiding op de baanonderdelen kan gebruiken. Ze had, herhaalde ze telkens, nu maar drie maanden op de meer explosieve nummers getraind. De rest van 2023 staat in het teken van de marathon. Maar als ze Faith Kipyegon op de 1.500 en 5.000 meter wil verslaan en meer reserve wil overhouden voor de eindsprint op de 10.000 meter, dan zal daar een andere balans nodig zijn.

Voor de sprinters ligt de grootste kans op goud volgens bondscoach Laurent Meuwly op de gemengde 4x400 meter estafette. Daar komt de power van Bol en Klaver het best uit de verf. Tegelijkertijd vormen beide vrouwen ook de ruggengraat van de 4x400 meter bij de vrouwen en doet Klaver als het moet ook haar werk in de 4x100 meter. Individueel hebben ze allebei ook nog medaillekansen.

Tijdens de WK in Boedapest liepen Bol en Klaver allebei zeven races in negen dagen en dat hakte erin. Nu ging dat goed, maar het is een zware belasting voor de twee, onderkende Meuwly. Zodra een van beiden nét iets minder fit is en even ontzien zou moeten worden, dan kan dat voor de estafettes grote gevolgen hebben. Al heeft bijvoorbeeld Cathelijn Peeters, pas sinds dit jaar fulltime prof, flinke stappen gezet, toch is de spoeling achter Bol en Klaver nog wat dun.