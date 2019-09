Williams wil meeste tennistitels, maar is ze dan ook de beste?

Serena Williams treft zaterdag in de finale van de US Open de Canadese Bianca Andreescu, die nog niet was geboren toen Williams in New York haar eerste titel won. Williams aast op haar 24ste titel.

Williams rekende donderdagnacht zonder mededogen af met de Oekraïense Elina Svitolina, in 6-3, 6-1. De 19-jarige Andreescu versloeg de Zwitserse Belinda Bencic met 7-6, 7-5. De Canadese met Roemeense wortels doet voor de eerste maal mee in New York en kwam in een grandslamtoernooi nooit verder dan de tweede ronde. Vorig jaar stond ze nog 178ste op de wereldranglijst, maar dit seizoen brak ze razendsnel door en won in het Noord-Amerikaanse circuit twee hardcourttitels. Ze is dit jaar ongeslagen tegen toptienspeelsters: Williams staat achtste.

Ondanks de geringe ervaring van Andreescu is het allerminst een uitgemaakte zaak dat Williams wint. De 37-jarige Amerikaanse heeft geen enkele tennistitel gewonnen sinds ze begin vorig jaar terugkeerde in het tenniscircuit na de geboorte van haar dochter Olympia.

In de grandslamtoernooien bereikte Williams driemaal de finale: tweemaal op Wimbledon en eenmaal in New York. Ze verloor achtereenvolgens van Anqelique Kerber, Naomi Osaka en Simone Halep. Dat ze meer moeite heeft gekregen om finales te winnen, bleek ook al voor de geboorte van haar dochter. Van haar eerste 25 grandslamfinales won ze er 21. Van de laatste 7 slechts 2.

Record

Dat Williams tegen de 24ste titel aanhikt, heeft te maken met Margaret Court, de Australische tennisspeelster die ruim een halve eeuw geleden furore maakte. Zij vergaarde tussen 1960 en 1973 als eerste speelster 24 tennistitels, al leek de sport destijds nauwelijks op het spel waarin Williams uitblinkt. Drie van de grandslamtoernooien werden op gras gespeeld, de rackets waren van hout, volleren was een essentieel onderdeel van het spel.

Toch is dat record een eigen leven gaan leiden. Gevoed door de Amerikaanse media, die geobsedeerd zijn door statistieken, wenst de eerzuchtige Williams het record van Court te breken. De 24ste en eventueel 25ste titel moeten elke discussie overbodig maken: als ze die behaalt zeggen de koele cijfers immers dat zij de beste speelster aller tijden is.

Het opmerkelijke is: Williams wordt ook zonder die 24ste en 25ste titel alom beschouwd als de beste speelster aller tijden. Op de waarde van die getallen valt behoorlijk wat af te dingen. Tijdens Wimbledon wees Martina Navratilova er fijntjes op dat in haar hoogtijdagen niemand jacht maakte op het record van Court. Het was heel gebruikelijk dat topspeelsters als zij en Chris Evert de Australian Open of Roland Garros oversloegen. Zij hadden andere ambities, zoals het opbouwen van het professioneel tenniscircuit voor vrouwen. Navratilova en Evert bleven op achttien titels steken.

Spoken

Relativeren zit niet in de aard van Williams. Zij krijgt voor de vierde keer de kans om Court te evenaren, in een stadion waar ze al zesmaal de US Open-titel won. Ze is sinds haar rentree niet zo fit en scherp geweest, maar dat is in de finale geen garantie. Dan kan het spoken in haar hoofd, erkende ze donderdag. ‘Er zijn zo veel verschillende emoties in finales. Het zorgt voor zo veel emoties, zenuwen en verwachtingen. Het is veel om mee om te gaan.’

Wellicht weegt de onbevangenheid van Andreescu zwaarder dan de ervaring van Williams. In hun enige ontmoeting, afgelopen augustus, leek de Canadese niet onder de indruk, al kwam het niet tot een echte krachtmeting. Williams staakte de finale van het toernooi in Toronto al na vier games (3-1 achter) vanwege rugklachten.

Andreescu beseft, net als Williams, dat haar mentale gesteldheid van grote invloed zal zijn op de finale. Zij is een verwoed beoefenaar van meditatie en is ervan overtuigd dat het haar succes tegen hoger geplaatste, ervaren speelsters verklaart. ‘Ik denk dat je veel kunt beheersen als je je gedachten kunt beheersen’, zei ze in New York. ‘Als ik op de baan sta, in deze grote stadions, ben ik heel goed in het uitsluiten van alles wat er om me heen gebeurt.’

Dat zal zaterdag tegen Williams een nuttige gave zijn, want het tennispubliek is nergens zo luidruchtig als in New York. En Williams stookt het vuur graag verder op.