Willems is terug, nu FC Groningen in de degradatiestrijd nog uit de brand helpen

Jetro Willems (l) gooit zijn lichaam in de strijd in een duel met Jens Odgaard van AZ. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op zijn achttiende was Jetro Willems al basisspeler bij het Nederlands elftal op het EK 2012. Na ruim een halfjaar pauze van het profvoetbal is hij nu terug. Zo ongedwongen als hij destijds debuteerde bij de toenmalige WK-finalist, zo onbevangen speelde Willems, tien jaar later, in zijn eerste wedstrijden bij degradatiekandidaat FC Groningen, vorige week op bezoek bij koploper Feyenoord en zaterdag bij de nummer drie van de eredivisie, AZ. Tweemaal was er een verlies met 1-0, tweemaal kwam Groningen prima voor de dag, met linksback Willems als een van de drijvende krachten.

Willems coacht veel, loopt slim vrij, is creatief aan de bal, waar hij soms even op gaat staan om de beste oplossing te verzinnen. Zijn sterke lichaam is het schild waar tegenstanders als Jahanbakhsh en Odgaard op afketsen. De voorzet waaruit vroeger bij PSV Luuk de Jong zo vaak succesvol zijn hoofd tegen de bal drukte, is alleen nog niet vaak te zien.

‘Dat is de volgende fase. Ik zit op negentig procent’, stelt Willems zaterdagavond in de spelerstunnel van het stadion van AZ.

Hij is chagrijnig aanvankelijk, kortaf. Praten met de pers is nooit zijn hobby geweest. Zeker niet na nederlagen, hoe eervol ook. Wat moet hij zeggen? Ja, het ging eigenlijk best lekker met oud-Feyenoorder Elvis Manu voor hem, die hij als zijn broekzak kent doordat ze in dezelfde buurt in Rotterdam-Zuid voetbalden. Manu schoot op aangeven van Willems op de paal tegen AZ. Ook tegen Feyenoord vonden ze elkaar makkelijk. Ze zijn jongens met met lef en bluf, die acties durven maken, bevestigt hij. ‘Ik heb nooit alleen maar zakelijk gespeeld, dat is mijn kracht ook niet.’

Rotterdamse driehoek

Tegen AZ deed ook middenvelder Laros Duarte meer dan verdienstelijk mee, hem kent Willems van de jeugdopleiding van Sparta. Een Rotterdamse driehoek als tegengif voor de degradatie van Groningen, een voetbalbolwerk. Het uitvak was ondanks de sportieve malaise afgeladen, zong doorlopend en zwaaide met enorme vlaggen.

Het gat naar nummer 16 Excelsior is drie punten, nummer laatst Cambuur staat een punt achter Groningen. Willems is vol vertrouwen: ‘We hoeven zeker niet te degraderen.’

Hij brengt een berg ervaring mee. Debuteerde al op zijn zestiende bij Sparta, werd opgepikt door PSV en stond ineens op het EK als jongste debutant ooit. Hij werd tweemaal kampioen met PSV en won de beker met Eintracht Frankfurt. Bij Newcastle United was hij tamelijk sensationeel op dreef. Toen was daar de klap, een kruisbandblessure. Terug in Duitsland toog hij naar Greuter Furth waarmee hij vorig seizoen degradeerde.

En toen stapte hij er even uit. Willems had nauwelijks vakantie gehad door de revalidatie van zijn zware blessure, door de bubbels waarin hij verbleef ten tijde van de covidpandemie, met familie altijd op afstand.

Schouderophalend: ‘Soms doe je dingen die je nodig hebt. Je gaat maar door en door en dan komt die terugslag. Dan raak je geblesseerd of zo. Dat wilde ik niet weer. Ik dacht: ik stap er nu uit. Het is een gevoel, ik kon het.’

Willems, een ‘filosoof’ volgens oud-PSV-directeur Gerbrands, sprak niet met een mental coach of met naasten om alles op een rij te zetten. ‘Ik ben rustig op die stoel gaan zitten en ben even om me heen gaan kijken. Vooruit, terug, links, rechts. Gewoon. Easy.’

‘Het is mijn carrière’

Zijn omgeving en geïnteresseerde clubs zeiden: ga door, straks raak je uit beeld, dit zijn je beste jaren. ‘Maar uiteindelijk is het mijn carrière. Ik zie nog spelers van 32 nog op het WK staan.’

Het was niet zo’n sabbatical als die van wielrenner Tom Dumoulin. Geen ontdekkingstocht naar wat hij echt wilde, zonder te weten of er nog een terugkeer in zat. ‘Ik had altijd het idee om weer door te gaan, heb van maandag tot zaterdag hard getraind. Tussendoor kon ik lekker met mijn familie zijn. Mijn zoontje voetbalt, mijn dochter turnt. Zij vonden het geweldig dat ik kwam kijken. En ik ook. Ik ben ook naar veel wedstrijden van Feyenoord geweest, een paar keer naar PSV. Heb me verdiept in tactische zaken.’

Misschien kan hij andere sporters aan het denken zetten. Dat het niet zo gek is heel even afstand te nemen van de ratrace die topsport is, fysiek en mentaal. ‘Veel mensen zijn bang om dat te doen.’

Hij sprak met Feyenoord-trainer Slot en PSV-directeur Brands, maar vroeg ze niet om een kans. ‘Zij hebben genoeg spelers links achterin, daar ben ik realistisch in. Ik zou kunnen aanklampen. Maar het klikte met de mensen bij Groningen, ook al is het weer ver weg van familie. Dit voelde goed. Mijn ambitie? Erin blijven met Groningen. Voor de rest wil ik niks zeggen: van dit wil ik, dat wil ik.’

Hij wil vooral genieten. ‘Het was zo mooi, kijken bij mijn zoontje van vijf bij vv Alexandria. Hoe die kleine jongens rennen en vliegen.’

Zijn zoontje is gescout door Feyenoord. ‘Hij gaat naar Onder 7. Vroeg? Hij mag het zelf weten, het is zijn leven.’