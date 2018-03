Willem Vissers: Nog nooit was het Nederlandse voetbal zover verwijderd van Cruijff

Honderdduizenden kunstgrasplantjes op kleurige kicksen leiden we op

De gewichtigdoenerij van het Nederlandse voetbal, de stroperigheid, letterlijk op bijna elk vlak, is het moeilijkst te verdragen in de crisis. De tergende, tenenkrommende traagheid, op en buiten het veld. Oh, wat waren ze bij de KNVB trots op de unanieme invoering van de videoscheidsrechter afgelopen week, want met het betrappen van de arbiter op een fout door Big Brother zijn we nog toonaangevend. Nou, proficiat. Welke blik je dan krijgt, als je tijdens een persconferentie tegenover bondsdirecteur Gudde opmerkt dat ze die 1,7 miljoen euro per jaar beter in het afschaffen van kunstgras in de eredivisie hadden kunnen steken, om maar één voorbeeld te noemen.



Maar de verslaggever kletst, heet het dan. Want dat geld voor de videoscheidsrechter komt uit het potje van innovatie. Dat is een speciaal potje, een heel ander potje dan het gewone voetbalpotje. Terwijl in feite alles innovatie is, zoveel als we inmiddels achterlopen met ons voetbal. Elke euro kan helpen bij de verlossing uit de prehistorie. Al die polderjeugd, week in week uit op kunstgras, met kurk of rubberen korrels bezaaid. Nooit een oneffenheid, nauwelijks een sliding te zien, want sproeien doen we niet bij de amateurs. Honderdduizenden kunstgrasplantjes op kleurige kicksen leiden we op.