Willem Vissers: De totale vercommercialisering van het voetbal is een gruwel

Dat vrouwen tegenwoordig ook al zo tactisch beginnen te voetballen, is jammer. Bij de mannen is veel kijkplezier verpest door trainers, die op school leerden dat compactheid de heilige graal is, zo compact dat een fatsoenlijke uitvoering alleen is gegeven aan de werkelijk groten der aarde. Vrouwen willen dat nadoen, in plaats van de relatieve onschuld in hun spel te laten bloeien.



Voor Messi mogen ze me wakker maken, en voor een paar andere spelers en een aantal teams ook. Maar de totale vercommercialisering van het voetbal is een gruwel. Het interesseert me hoegenaamd niets of Manchester City wint. Josep Guardiola was de vormende trainer die wereldwijd respect afdwong met zijn schitterende stijl, totdat hij ontdekte dat in Engeland weinig te vormen is, tenzij hij zich laaft aan de bron van het superkapitalisme.