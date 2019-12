Willem II schudt Ajax wakker aan vooravond van Champions League-kraker tegen Valencia

Wedstrijd Ajax - Willem II. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ajax kreeg vrijdagavond slaag (2-0) van het uitstekende Willem II, dat onlangs ook PSV versloeg en als een kleurrijke surprise door de eredivisie danst. AZ profiteerde zaterdag met winst bij Zwolle (3-0), bracht de achterstand terug tot drie punten en ontvangt zondag Ajax. Wie al beweerde dat de competitie beslist is, kan beter zwijgen.

Trainer Erik ten Hag van Ajax zei dat alle principes waarvoor Ajax staat, waren genegeerd. Verkeerd druk zetten, te snel de hoge bal spelen, wat hij zelfs trouwens stimuleerde door Siem de Jong te laten invallen voor Noa Lang. Geen concentratie ook, te weinig energie. Scherpte, ook rond Europese duels, was juist een specialiteit van zijn ploeg dit seizoen.

Aanvoerder Dusan Tadic oordeelde dat het onmogelijk is op 80 procent te winnen. ‘Laat het een wake-up call zijn voor dinsdag.’ Feit is dat Ajax ook vorige week in Twente moeizaam voetbalde en dat Willem II uitstekend counterde, hetgeen ook Valencia zal trachten te doen.

Onbekommerd geluk

De winnende trainer Adrie Koster genoot zichtbaar, ook vanwege ‘twee ex-Ajacieden die de zaak beslisten’. Dat ging over de razendsnelle Ché Nunnely, die de strafschop meekreeg, en invaller Damil Dankerlui. De directeuren Martin van Geel en Joris Mathijsen omhelsden elkaar, supporters in Tilburg hadden in het stadion op een scherm gekeken en wachtten op de spelersbus, op een avond van onbekommerd geluk.

Het was ruim twee jaar geleden dat Ajax thuis verloor in de eredivisie, in november 2017, toen van het FC Utrecht van trainer Erik ten Hag. In maart was voor het laatst verloren in de competitie, in Alkmaar tegen AZ. Wat in Enschede nog vrij gemakkelijk lukte, van 2-0-achterstand naar 5-2-winst, bleek vrijdag in Amsterdam onbegonnen werk.

Koster: ‘Als je op de goede momenten druk zet tegen Ajax, krijgen ze het moeilijk. Dan moeten ze tegen hun natuur spelen, dan moeten ze vaker de lange bal hanteren. En ze missen de echte snelheid voorin op het moment. Dat soort zaken neem je mee in je tactisch plan.’ David Neres is geopereerd en Ajax doet alles om topschutter Quincy Promes (kuit) dinsdag klaar te hebben. Zij zijn de snelste aanvallers.

Ajax pompt de bal voor de goal van Willem II, maar mede dankzij goed keeperswerk van Timon Wellenreuther scoren de Amsterdammers niet en verliezen met 2-0. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Teamspirit

Willem II, dat de derde plaats zaterdag weer kwijtraakte aan PSV, verdedigde geconcentreerd en liet na wat sommige andere tegenstanders doen: min of meer incalculeren dat de nederlaag in de Johan Cruijff Arena onoverkomelijk is. ‘De teamspirit is enorm goed’, weet Koster.

Uitblinker was de 20-jarige aanvallende middenvelder Mike Trésor Ndayishimiye, die scoorde uit een strafschop. De jonge Belg van Burundese afkomst is een sierlijke voetballer met inzicht en een fluwelen techniek. Hij is gehuurd van NEC, een van de slimme zetten van Willem II op de transfermarkt. ‘We hebben een optie tot koop. Is een kwestie van lichten’, aldus Koster. ‘Hij is af en toe nog wat te frivool.’

Ajax had afgelopen week speciaal getraind op het bespelen van de snelle tegenaanval, een middel waarvan Willem II zich ongetwijfeld zou bedienen, en dat dinsdag ook tot het repertoire van Valencia zal behoren. Ajax geeft altijd veel ruimte weg achter de defensie en dat levert bijna elke tegenstander kansen op.

Kleine dribbelaar

Kort voor rust vertrok Nunnely de diepte in, nadat Lisandro Martinez de bal niet had weten te onderscheppen. Sergino Dest kon de kleine dribbelaar alleen afstoppen met een overtreding. Strafschop dus.

De treffer was gezien het beeld van de wedstrijd niet eens een verrassing. De opbouw van Ajax was traag en slordig, en werd geregeld onderbroken door Willem II, dat een uitstekend seizoen draait. Adrie Koster laat zijn elftallen doorgaans aantrekkelijk voetballen, met nadruk op de aanval, al lag het accent vrijdag ook op het gesloten houden van de defensie, onder leiding van de geroutineerde aanvoerder Jordens Peters.

Ajax, met Klaas-Jan Huntelaar als spits, Dusan Tadic op de rechterflank en Noa Lang op links, kreeg tot de rust alleen een paar halve kansen, vooral uit schoten van Hakim Ziyech en Lang. De reeks matige hoekschoppen was typerend. Het was een extreem verschil met vorige thuisduels, toen met name de wedstrijden tegen Feyenoord en FC Utrecht demonstraties waren van gevarieerd aanvalsvoetbal.

Het verwende publiek onder het gesloten dak begon alweer voorzichtig te fluiten, alsof wonderschoon voetbal bij het entreekaartje is inbegrepen. Dinsdag zal het volk massaal achter Ajax staan voor zo’n typische Europese avond, als Ajax vermoedelijk minimaal één punt moet halen om de tweede fase van de Champions League te bereiken.