Willem II raast thuis als een ware storm over Heracles heen: 2-0

Jizz Hornkamp scoort de 2-0. Beeld ANP

Door de overwinning droeg de ploeg van trainer Kevin Hofland de laatste plaats over aan PEC Zwolle, dat thuis tegen FC Utrecht niet verder kwam dan een gelijkspel. Eerder op de avond had het eveneens tegen degradatie strijdende Fortuna bij Twente gewonnen. En ook Sparta wist verrassend te winnen op bezoek bij Groningen. Twee teams degraderen rechtstreeks aan het eind van het seizoen.

Zenuwslopende ontknoping

De ontknoping onderin de eredivisie belooft hoe dan ook zenuwslopend te worden. Met nog twee wedstrijden te spelen blijven de verschillen tussen RKC, Fortuna (beide 32 punten), Sparta, Willem II (beide 29 punten) en Zwolle (27 punten) miniem. Mede doordat alle ploegen de laatste weken plots punten beginnen te pakken. In die zin schoot Willem II weinig op met de broodnodige overwinning, al was een nederlaag al bijna fataal geweest voor de ploeg van Hofland.

De Limburger, opvolger van de ontslagen Fred Grim, stapte bijna een maand geleden in om het dolende Willem II van degradatie te behoeden. De ploeg loopt niet over van kwaliteit, maar compenseerde dat tegen Heracles door te strijden als stoere kerels, zoals in het clublied wordt bezongen. De ploeg moet een gat van drie punten goedmaken om rechtstreekse handhaving te bewerkstelligen.

Openluchtdiscotheek

Al voor de wedstrijd veranderde de dj aan de rand van het veld het Koning Willem II-stadion in een soort openluchtdiscotheek. Met harde beats werden de supporters opgewarmd voor het duel waarvan vooraf al vast stond dat Willem II dat moest winnen, wilde de club het zicht op handhaving niet verder zien vertroebelen. Zeker toen bleek dat concurrent Fortuna Sittard verrassend had gewonnen bij FC Twente.

Als een stel hyena’s doken De Willem II-speler op hun prooi, Heracles. Geïnspireerd door de fanatieke aanhang jaagden zij over het hele veld op de bal als ze die niet in bezit hadden. Of dat nu was bij de cornervlag of op de middenlijn. Op zoek naar doelpunten, die de club, als een van de minst scorende ploegen van de eredivisie, zo goed kan gebruiken.

Wervelwind

Alleen daarom al was het verrassend dat Willem II zichzelf in de eerste helft de ene naar de andere kans schiep, alsof een wervelwind was opgestoken in Tilburg. Het haast weerloze Heracles, al zo goed als zeker van lijfsbehoud, stelde daar niets tegenover. De bezoekers wisten voor rust niet één keer gevaarlijk te worden.

Na krap een kwartier voetballen ontplofte het stadion twee keer binnen een paar minuten. Eerste kopte verdediger Wessel Dammers raak uit een hoekschop. In de vlot lopende aanval niet veel later kopte spits Jizz Hornkamp al vallend raak, na een fraaie voorzet van Derrick köhn. Max Svensson had toen al twee grote kansen laten liggen.

Het apathische Heracles was de perfecte tegenstander voor Willem II, dat de voorsprong in de tweede helft vooral consolideerde en geen moment meer in de problemen kwam.