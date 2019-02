Willem II pakt AZ bij de strot met knap positiespel

Adam Maher (AZ, links) en Renato Tapia van Willem II in gevecht om de bal. Beeld BSR Agency

In de dubbele confrontatie met Willem II in een week leek AZ zich zondag ongewild te verschuilen. In niets was de best presterende ploeg in 2019 te herkennen die vijf keer op rij de nul hield. ‘Soms voel dat je niet klaar bent voor een wedstrijd, dat had ik nu helemaal niet’, zei AZ-coach John van den Brom. ‘Daarom komt deze wedstrijd als een pijnlijke verrassing.’

In de openingsfase werd de toon gezet toen AZ-keeper Bizot met een schitterende reflex een kopbal van Vrousai pareerde. De treffer voor Willem II kon niet uitblijven, de wanorde in de defensie van AZ was typerend. De verdedigers en doelman Bizot keken elkaar aan, Vrousai kopte raak: 1-0. Zo miste AZ het record van Feyenoord dat in het kampioensjaar 2017 zes keer achter elkaar geen doelpunt had tegen gekregen.

Verdediger Ron Vlaar werd in Alkmaar al weer liefkozend ‘Ron Beton’ genoemd, maar ook de routinier van AZ kende een slechte middag. ‘Er ging veel fout bij ons, zeker ook bij het eerste doelpunt.’ In de slotfase werd de oud-international zelfs als extra breekijzer naar het front gestuurd. Vlaar, met zelfspot: ‘Het is meestal een teken dat het niet goed met ons gaat.’

Romanticus

Willem II durfde AZ meteen bij de strot te grijpen. De 64-jarige Adrie Koster zit al 34 jaar in het coachvak en hij geldt als de romanticus, die zijn ploegen mooi en verzorgd voetbal laat spelen. Te vaak krijgt Willem II ook het deksel op de neus, maar de eerste helft tegen AZ was een demonstratie van knap positiespel.

Bij Feyenoord kwijnde Tapia weg op de reservebank, in Tilburg zingt de harde kern van de Willem II-aanhang zelfs liedjes voor de Peruviaanse middenvelder. Tapia geloofde als enige in een onmogelijke pass en legde keurig af op Dankerlui, die na een knappe actie Crowley op maat bediende: 2-0. Na rust liep Willem II te opzichtig achteruit, nadat spits Isak de ideale kans op 3-0 had verprutst door de bal recht op AZ-doelman Bizot te koppen.

Prompt verkleinde AZ-aanvoerder Til de achterstand met een fraai schot, maar met hangen en wurgen bleef Willem II overeind. In het mooiste clublied van Nederland worden de spelers van Willem II bezongen als ‘stoere kerels, trots van het voetballand’, maar zo presenteerden ze zich zelden in het Koning Willem II stadion. Willem II had slechts een van de laatste acht thuiswedstrijden gewonnen, AZ bleek wederom de ideale tegenstander.

Pokeren

Maar het is geen opmaat voor de halve finale in de KNVB-beker, donderdag in Tilburg, aldus coach Koster. Hij had evenals zijn AZ-collega Van den Brom niet gepokerd met de opstelling of spelers rust gegeven voor de volgende ontmoeting in het bekertoernooi. Of toch wel? Een 6-jarige Willem II-fan wilde tijdens de persconferentie graag weten waarom zijn idool Crowley was gewisseld. Koster, adrem: ‘Ik moest hem sparen voor de bekerwedstrijd.’

Willem II begint in elk geval met een mentale voorsprong aan het bekerduel met AZ. ‘Veel mensen vroegen me al welke van de twee duels met AZ ik het liefste wilde winnen’, zei aanvoerder Jordens Peters. ‘Ik kan er geen antwoord op geven. We hebben wel tegen elkaar gezegd dat we er juist geen tweeluik van moesten maken. Nu op halve kracht spelen en dan winnen voor de beker? Zo werkt het niet.’

Je hoeft ook bij Vlaar niet aan te komen met troostende woorden dat de buit keurig kan worden verdeeld. Willem II drie punten en AZ opnieuw in de bekerfinale? ‘Pff, zo wil ik niet eens denken’, sprak hij, vol afschuw. ‘Wij zijn AZ, we hebben bepaalde ambities. Elke nederlaag is verschrikkelijk en die valt donderdag niet automatisch recht te zetten. Het is zuur dat een mooie reeks zo ten einde komt.’

Je zou gekscherend kunnen constateren dat het uitdoelpunt van AZ in een ‘Europese’ week wellicht dubbel telt bij de return in Tilburg. Van den Brom, met een minzaam lachje: ‘We hebben er ook twee tegen gekregen, heb je die soms gemist? Maar je zult donderdag een ander AZ zien tegen Willem II.’

Peters wenst niets te ruilen met AZ. ‘Ik word in mei 32 jaar, zoveel kansen krijg ik niet meer om een bekerfinale te spelen. Vorig jaar verloren we in de halve finale van de KNVB-beker in de Kuip van Feyenoord. Nu hebben we een reële kans. Aanvaller Dankerlui: ‘Kom maar op met die derde helft tegen AZ.’