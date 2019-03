Willem II haalt voor het eerst sinds 2005 de finale van de KNVB-beker

Willem II-keeper Timon Wellenreuther stopt de penalty van Guus Til van AZ. In totaal missen de Alkmaarders vier strafschoppen. Beeld Soccrates

Voor het eerst sinds 2005 bereikte ­Willem II de bekerfinale na een knotsgekke en carnavaleske halve finale tegen AZ, die pas na strafschoppen werd beslist. Doelman Timon Wellenreuther werd de held van Willem II door de eerste drie penalty’s van AZ te stoppen.

Zo won Willem II voor de derde keer dit seizoen van AZ, waar coach John van Brom na vijf jaar afscheid neemt zonder hoofdprijs. Als Willem II op 5 mei ook Ajax verslaat in de bekerfinale kan Feyenoord tot play-offs worden veroordeeld, wanneer het de derde plaats verspeelt aan AZ.

Het had de avond moeten worden van Calvin Stengs, die AZ op 1-0 bracht met een fantastisch doelpunt. Met een vertraging van 14 maanden na een kruisbandoperatie etaleert Stengs zijn talent. De carrière van de 20-jarige rechtsbuiten dreigde in de kiem te worden gesmoord nadat hij in augustus 2017 bij zijn debuut tegen PSV een ernstige knieblessure opliep. Zijn revalidatie nam ruim een jaar in beslag en pas dit jaar lijkt Stengs zichzelf te hebben hervonden.

Hij moest eerst de angst voor nieuwe malheur overwinnen en zonder remmingen zijn acties durven maken. Woensdagavond schrok Stengs even na een tik op de enkel van Willem II-back Palacios, maar de schade was ­nihil. In januari voelde Stengs zich even de gelukkigste man op aarde na een formidabele treffer tegen FC Utrecht. Hij soleerde langs vier tegenstanders en passeerde keeper ­Jensen met een stiftje.

Het voelde als een bevrijding, vertelde Stengs. De knie was eindelijk verleden tijd. Ook donderdagavond in ­Tilburg deed Stengs de liefhebber watertanden van genot. Willem II en AZ voerden in tegenstelling tot hun competitieduel van afgelopen zondag een behoedzaam schaakspel op, tot Stengs achteloos zwaaide met zijn toverstokje.

De aanname na een strakke pass van Midtsjo was perfect, waarna Stengs illustreerde dat hij tevens een voetballer met zijspiegels is. In een flits beoordeelde hij de situatie, draaide perfect weg en haalde verwoestend uit de met de rechtervoet. Het was een doelpunt als een blikseminslag, ­Willem II-keeper Wellenreuther zag de bal pas toen die tegen de touwen vloog: 0-1.

Bondscoach Ronald Koeman zal de wederopstanding van Stengs met instemming hebben begroet. Een plaats in de voorselectie van Oranje zou geen verbazing wekken, Stengs is een voetballer voor wie je naar het stadion gaat. Zijn vervanger Johnsen ging in de eerste verlenging opzichtig naar de grond en miste de laatste penalty.

Wellicht had Willem II-coach Adrie Koster zich teveel ingesteld op een ‘ander AZ’, zoals collega John van den Brom had aangekondigd. Drie keer het veel hoger geklasseerde AZ verslaan, die gedachte deed Willem II verkrampen. Pas na rust wierpen de Tilburgers de schroom van zich af, de zondag met een knieblessure uitgevallen Vrousai werd node gemist.

Diens vervanger Özbiliz bleef onzichtbaar en werd na rust afgelost door Pavlidis, die Willem II prompt een nieuwe impuls gaf. Spits Isak viel vooral op door zijn trage handelingssnelheid, maar op aangeven van Pavlidis faalde hij niet: 1-1. In de tweede helft voetbalde Willem II wel met de flair waarmee het AZ zondag in het eerste bedrijf naar de strot was gevlogen. De kleine spelmaker Crowley heerste op het middenveld.

De tweede confrontatie tussen ­Willem II en AZ binnen vijf dagen kreeg een toegift, waarin Pavlidis na een schuiver de paal toucheerde. In de tweede verlenging viel Willem II-back Palacios geblesseerd uit, invaller Kristinsson schoot in de hectische slotfase van de verlenging op de paal.

Wankelend haalde AZ de noodzakelijke serie strafschoppen, die volgens het experimentele ‘ABBA’systeem, werden afgewerkt als bij een tiebreak van de tennissers. Koopmeiners zag zijn penalty gestopt door keeper Wellenreuther, waarna Willem II twee keer mocht aanleggen. Heerkens schoot fraai raak, maar AZ-doelman Bizot pareerde de inzet van Crowley.

Wellenreuther lag vervolgens twee keer in de goede hoek bij de matig ­ingeschoten strafschoppen van AZ-aanvoerder Til en Van Rhijn. Nog was het niet afgelopen, toen Willem II-verdediger Meissner naast schoot. Isak faalde niet vanaf elf meter: 2-0, Idrissi voor AZ evenmin: 2-1. Johnsen raakte echter de paal, waarna het volksfeest begon in Tilburg.

Voor AZ gaat het seizoen als een nachtkaars uit, het winnen van grote wedstrijden werd een obsessie onder het bewind van trainer Van den Brom. Koster treft met Willem II zijn voormalige werkgever Ajax en waarom zouden de Brabanders niet opnieuw kunnen stunten? Mooier kon het carnaval niet beginnen voor de Willem II-fans, die als Kruikenzeikers al dronken van geluk waren voor het bier rijkelijk stroomde in de stad.