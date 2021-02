Willem II en ADO zijn te slecht om van elkaar te winnen

We hebben het zelf verkloot’, zei Willem II-trainer Zeljko Petrovic na de wedstrijd. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

In een onvervalste degradatiekraker met strafschoppen, rode kaarten, dubieuze momenten en bovenal erbarmelijk voetbal komt Willem II tegen ADO niet verder dan een gelijkspel (1-1). Beide ploegen zijn te slecht om van elkaar te winnen. Al voelt Willem II zich de morele verliezer omdat het met een man meer een voorsprong weggeeft.

‘Er lag een prachtig scenario klaar, maar we hebben het zelf verkloot’, zegt Petrovic een halfuur na de wedstrijd als zijn emoties enigszins zijn gezakt. Zo blijft de club die aan het begin van het seizoen voor het eerst in vijftien jaar Europees voetbal speelde, steken op plek zestien, leidend tot de nacompetitie aan het eind van het seizoen. Het gat met nummer vijftien RKC bedraagt acht punten.

Om de houdini-act gestalte te geven heeft Willem II zijn lot in handen gelegd van Petrovic, die na weinig succesvolle periodes bij RKC en ADO als hoofdtrainer een summier cv heeft, maar toch vooral bekendstaat als de trouwe assistent. Nadat de club begin deze maand Adrie Koster de laan uit had gestuurd, kwam het als snel uit bij de voormalig rechterhand van Dick Advocaat bij Feyenoord. Als teken het roer volledig om te gooien, in de hoop degradatie af te wenden.

Contrast

Zelden zal het contrast tussen twee trainers groter zijn geweest. In plaats van de immer ingetogen, sobere Zeeuw, voert nu het temperament van de straatvechter uit Montenegro de boventoon in Tilburg. Omdat er in de woorden van technisch directeur Joris Mathijsen ‘iets moest gebeuren’.

Maar ook met de Petrovic aan het roer komt Willem II niet uit de nachtmerrie, nadat de ploeg het voortijdig afgebroken vorig seizoen al dromend op plek vijf was geëindigd. Met nagenoeg dezelfde spelers. Maar de ploeg is geen schim meer van de ploeg die vorig jaar zegevierde bij Ajax en AZ en PSV in eigen huis versloeg.

‘Petrovic zit er kort op en probeert ons vertrouwen te geven’, zegt middenvelder Wesley Spieringhs, die voor rust om onverklaarbare reden een doelpunt afgekeurd ziet worden. ‘Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan in de situatie waarin wij zitten. Het is moeilijk te zeggen wat de juiste aanpak is.’

Na forse nederlagen tegen Feyenoord en Utrecht oogt Willem II tegen ADO als een ploeg zonder ziel. De simpelste passes gaan fout, kansen worden nauwelijks gecreëerd en enige lijn in het spel is moeilijk te ontdekken. Zelfs een makkelijk verkregen voorsprong via een strafschop en een rode kaart voor ADO-middenvelder Gomelt helpen Willem II niet.

Stress

‘Ik probeerde mijn spelers nog tot rust te manen’, zegt Petrovic. In plaats daarvan schiet Willem II in de stress bij de gedachte de overwinning over de streep te moeten trekken. Alsof trainer en spelers het tegenovergestelde van elkaar doen. Culminerend in de strafschop voor ADO.

‘Ik roep vier keer dat mijn spelers de bal uit moeten schieten’, aldus Petrovic over het moment waarop zijn verdediger Heerkens geblesseerd op de grond ligt. In plaats daarvan voetbalt Willem II door, waarna ADO na dom balverlies van de thuisploeg een penalty versiert. Niet veel later krijgt aanvoerder Jordens Peters rood. Aan de zijlijn weet Petrovic van gekkigheid niet wat hij moet doen.

De klus om Willem II rechtstreeks in de eredivisie te houden, is na het gelijkspel tegen ADO nog moeilijker geworden. Toch weigert Petrovic in doemscenario’s te denken. Met zijn fanatisme is hij ervan overtuigd dat hij nog iets teweeg kan brengen, al verwacht hij ook van zijn spelers dat zij beseffen hoe laat het is. ‘Ik hoor niemand praten op het veld, ik snap dat niet.’

Zaterdag wacht Sparta. Petrovic ziet het als een nieuwe kans. Positief als hij is. Al moet hij al zijn trucs te voorschijn halen om het dolende Willem II alsnog op het juiste pad te zetten. ‘Als trainer moet je altijd in je ploeg blijven geloven, altijd iets doen om ze weer vertrouwen te geven. Wij geven niet op.’