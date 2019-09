Willem II doet zichzelf tekort tegen Feyenoord

Volop strijd in Tilburg. De Willem II-spelers Pol Llonch (links ), Paul Gladon (voet tegen bal ) en doelman Timon Wellenreuther proberen uit alle macht om Renato Tapia van Feyenoord van de bal af te houden. Beeld Klaas Jan van der Weij

Willem II tegen Feyenoord is zondagmiddag de wedstrijd tussen de nummer twee en vijftien van de eredivisie. In die volgorde, inderdaad. De thuisploeg is lange tijd ook de bovenliggende partij, maar verliest doordat de ingevallen 20-jarige debutant Justin Ogenia een kwartier voor tijd Feyenoord-aanvaller Luis Sinisterra in het zestienmetergebied onderuit haalt.

Steven Berghuis benut de strafschop en bezorgt Feyenoord, na drie gelijke spelen, de eerste overwinning (0-1) van het seizoen. Het sterk gestarte Willem II vergeet de koppositie van Ajax – dat evenals Feyenoord een wedstrijd minder heeft gespeeld vanwege Europese verplichtingen – over te nemen. ‘Maar we hebben wel als een koploper gespeeld’, zegt aanvoerder Jordens Peters.

In Tilburg is de sfeer zondagmiddag in het Koning Willem II Stadion net voor de aftrap opperbest. De bekerfinalist van vorig seizoen verloor deze zomer een rits aan basisspelers, onder wie Renato Tapia, Dan Crowley, Thomas Meißner, Diego Palacios en superspits Alexander Isak, die in een half seizoen zestien keer wist te scoren. Daar tegenover stond de komst van de relatief onbekende Sebastian Holmén (Dinamo Moskou), Mats Köhlert (Jong Hamburger SV) en Ché Nunnely (Jong Ajax).

Toch wist de ploeg van trainer Adrie Koster de eerste speelronden te verrassen met negen punten uit vier wedstrijden. Niet in de laatste plaats omdat de nieuwelingen Nunnely, Köhlert en de Griekse spits Vangelis Pavlidis, die vorig seizoen al een half jaar werd gehuurd en deze zomer definitief overkwam van het Duitse Bochum, echte versterkingen zijn. Pavlidis scoorde al vier keer en moet de Tilburgse goudhaantjes Fran Sol en Isak in de punt van de aanval doen vergeten.

De man die verantwoordelijk is voor het halen van de relatief onbekende pareltjes uit het buitenland, beweegt zich zondagmiddag zo anoniem mogelijk door het stadion. Als technisch directeur van Willem II staat Joris Mathijsen niet graag in de schijnwerpers. Liever acteert de 84-voudig Oranje-international op de achtergrond.

Op zoek naar jonge spelers. Op voor Nederlandse clubs relatief onontgonnen gebied. Vanaf zijn komst in 2016 zijn de Tilburgers een nieuwe koers gaan varen. Waar de club in de jaren ervoor voornamelijk zocht naar versterkingen binnen de Benelux, verlegde Mathijsen de grenzen. Met zijn achtergrond als oud-speler van Hamburger SV richtte hij zijn blik op jonge spelers die bij grote Duitse ploegen niet aan de bak komen.

Onder meer Donis Avdijaj (Schalke 04), Timon Wellenreuther (Schalke 04), Atakan Akkaynak (Bayer Leverkusen), Pavlidis (Bochum) en Isak (Borussia Dortmund) werden naar Brabant gelokt. Aanvoerder Peters, die bezig is aan zijn achtste seizoen in Tilburg, zag de samenstelling van de selectie veranderen. ‘De onbekende spelers uit het buitenland zijn echt iets van de laatste jaren.’

Karim Coulibaly (Willem II). Beeld BSR Agency

Volgens Peters zijn Nederlandse spelers met dezelfde kwaliteiten relatief duur. De talentvolle buitenlandse voetballers zijn goedkoper omdat ze vaak nog niet zijn doorgebroken. ‘Het zijn voetballers die willen investeren in zichzelf. Ze hebben een goed karakter. Daardoor hebben we dit seizoen een ploeg die negentig minuten lang kan gaan.’

Ook tegen Feyenoord. Onder aanvoering van de Spaanse middenvelder Pol Llonch drukt Willem II de ploeg van trainer Jaap Stam in de tweede helft terug. Vlekkeloos verloopt het spel niet, maar dat verwacht ook geen enkele supporter in het sfeervolle stadion. Passie, strijd en leeuwenhart valt er te lezen op een groot spandoek.

De nederlaag zorgt voor een dubbel gevoel bij Peters. Trots is hij op de manier waarop Willem II Feyenoord te lijf is gegaan, al neemt hij daar niet langer genoegen mee. ‘We hebben geen resultaat en dat is wrang.’ Het is een andere manier van denken die Mathijsen meebracht naar Tilburg. Peters: ‘Heel lang heerste het gevoel: als we veilig zijn, doen we het goed. Tegenwoordig kijken we meer naar boven dan naar onder.’

Het komt mede doordat de club meer vet op de botten heeft. Willem II boerde goed met de verkoop van Fran Sol (3,5 miljoen) en profiteerde rijkelijk van de transfer van Frenkie de Jong van Ajax naar Barcelona (8,6 miljoen), omdat het een doorverkooppercentage bedwong.

Die extra miljoenen helpen Willem II tegen Feyenoord net niet aan een gelijkspel. De ingevallen Paul Gladon mist in blessuretijd een niet te missen kans. De spits schiet de bal van dichtbij naast het doel. ‘We staan weer met beide benen op de grond’, concludeert Peters.

Door de nederlaag zakt Willem II naar de vijfde plek, terwijl Feyenoord een sprongetje maakt naar de negende plek. ‘In tegenstelling tot vele anderen ben ik niet zo met die ranglijst bezig geweest. We verliezen nu, maar als we zo blijven voetballen gaan we nog voldoende wedstrijden winnen en zie ik dit seizoen met vertrouwen tegemoet.’