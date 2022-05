Willem II degradeert uit de eredivisie ondanks overwinning op FC Utrecht

Daniel Crowley en Pol Llonch van Willem II tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht. Beeld ANP

Willem II wist voor de wedstrijd al dat het afhankelijk was van de uitslagen op de andere velden. De Tilburgers moesten zelf hoe dan ook winnen van FC Utrecht en dan hopen dat Sparta of Fortuna Sittard een misstap zou begaan. Willem II deed wat het moest doen, maar zag ook de concurrenten winnen, waardoor de middag in Tilburg alsnog in mineur eindigde.

Net als bij de andere thuiswedstrijden de laatste weken poogde een dj aan de rand van het veld de adrenaline ruim een uur voor de aftrap al door het stadion te pompen. Met harde beats werden de supporters warm gemaakt voor het duel dat duidelijk zou maken of Willem II zich wist te verzekeren van nog een jaar in de eredivisie of na negen jaar zou degraderen. Fakkels en grote spandoeken deden de rest.

Voorzichtige hoop

Door de bemoedigende resultaten onder de onlangs aangestelde trainer Kevin Hofland was er voorzichtig weer hoop in de Tilburgse harten geslopen. De club koerste met Fred Grim aan het roer lange tijd af op rechtstreekse degradatie, maar herpakte zich met Hofland als opvolger van de ontslagen Grim door onder meer van Vitesse en Heracles te winnen. De laatste speelronde moest duidelijk maken of de inhaalrace niet te laat was ingezet.

Willem II zocht vanaf het eerste fluitsignaal de aanval en werd al snel beloond voor de leeuwenmoed waarmee het voetbalde. Linksback Köhn probeerde het van grote afstand. Utrecht-doelman Oelschlägel verwerkte het schot niet goed, waarna spits Hornkamp de bal kon binnentikken en de thuisclub zijn gewenste voorsprong te pakken had. Tot grote vreugde van het fanatieke publiek.

Maar al snel legden de tussenstanden op de andere velden gevoelsmatig een deken over het Koning Willem II-stadion. Doordat Fortuna op voorsprong kwam tegen NEC en ook Sparta tegen Heracles de leiding nam, deed het er niet toe wat Willem II zou doen. Degradatie zou dan een feit zijn. Zo vochten hoop en vrees voortdurend om voorrang in Tilburg.

Willem II trof in Utrecht de perfecte tegenstander, al beschikt de ploeg van trainer Rick Kruys over veel meer kwaliteit. De nummer zeven van de eredivisie leek met de gedachte al bij de play-offs en zag hoe Willem II kort na rust de voorsprong verdubbelde. Saddiki ramde een afgeslagen hoekschop op artistieke wijze hard en hoog achter Oelschlägel. Typerend was de manier waarop Utrecht de 3-0 (eigen doelpunt Van Overeem) cadeau deed aan Willem II.

Het mocht niet baten, omdat Fortuna en Sparta wonnen. Indrukwekkend was het applaus waaronder Willem II werd uitgeleid door de supporters. Zo zakte Willem II op haast koninklijke wijze af naar de eerste divisie.