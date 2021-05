Willem II blijft in Eredivisie, FC Emmen naar play-offs om degradatie te voorkomen

Willem II viert de overwinning tegen Fortuna Sittard in Tilburg, met trainer Petrovic op de voorgrond. De club blijft in de eredivisie spelen. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Willem II kwam vlak voor rust op voorsprong door een schitterend doelpunt van Vangelis Pavlidis. De Griekse spits dribbelde sierlijk door de defensie van Fortuna heen en nadat hij een aantal Limburgers had uitgekapt, wipte hij de bal met rechts over doelman Yanick van Osch. Kort na rust maakte Zian Flemming echter gelijk.

Het winnende doelpunt werd halverwege de tweede helft gemaakt door de Zweedse aanvoerder Sebastian Holmén, die raak schoot na voorbereidend werk van Ché Nunnely.

Door de nipte zege wist Willem II concurrent FC Emmen, dat de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo overtuigend won, achter zich te houden. Vorig seizoen stond Willem II nog vijfde toen het seizoen voortijdig werd beëindigd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Daarom mocht Willem II deelnemen aan de voorronden van de Europa League.

Emmen naar play-offs

Ondanks een ruime overwinning bij het gedegradeerde VVV-Venlo (0-4) moet FC Emmen de play-offs in om degradatie uit de Eredivisie te voorkomen. De ploeg van trainer Dick Lukkien eindigde op de zestiende plaats met 30 punten, evenveel als RKC Waalwijk. De Waalwijkers sloten dankzij een wat minder slecht doelsaldo (-22 tegen -28) het seizoen af als nummer 15. Willem II won in de laatste speelronde met 2-1 van Fortuna Sittard en eindigde daardoor op de veertiende plek met 31 punten.

ADO Den Haag en VVV degradeerden rechtstreeks uit de Eredivisie. Voor beide clubs was degradatie afgelopen donderdag al een feit. FC Emmen, dat dit seizoen lang onderaan stond, gaat de play-offs in. De club uit Drenthe neemt het donderdag op tegen NAC Breda. De winnaar strijdt drie dagen later met NEC of Roda JC om een plek in de Eredivisie voor volgend seizoen.