Wild prolongeert titel bij afvalkoers EK baanwielrennen in Berlijn

Na het onvoorziene vertrek van de Duitse bondscoach René Wolff in april waren de Nederlandse teamsprinters wat verweesd achtergebleven. Pas half september trad zijn opvolger aan, zijn landgenoot Bill Huck. Maar donderdag op de EK in Berlijn was er toch wel degelijk resultaat: zowel bij de vrouwen als de mannen was er brons. Shanne Braspennincx en Kyra Lamberink versloegen Frankrijk en eindigden achter winnaar Rusland en Duitsland. Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli klopten Rusland. Frankrijk werd voor Duitsland Europees kampioen.



Büchli, de afmaker, was onder de indruk van het niveau van het team. 'Er is echt ongelooflijk hard gereden. Ik had het heel zwaar. Ik reed maar liefst een seconde langzamer dan Harrie.' Het was na april wat improviseren geweest. Büchli ging de keirin rijden in Japan, dat deed hij wel vaker. Achtergebleven sprinters besloten elkaar scherp te gaan houden. Lamberink: 'We zijn heel eerlijk tegen elkaar geweest. Als er naar ons idee iets niet klopte, zeiden we dat meteen.'



De komst van coach Huck legde in korte tijd andere accenten in de voorbereiding. Hij laat renners soms vijf starts achterelkaar maken in plaats van drie, hij laat ze met verschillende verzetten rijden. Hij wil de renners vooral meer eigen verantwoordelijkheid geven.