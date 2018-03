Wild grijpt opnieuw wereldtitel op de baan, na goud op scratch nu ook op omnium

Met een fenomenale rush in de laatste ronden op het afsluitende onderdeel van het omnium, de puntenkoers, stelde Wild haar titel veilig. Ze vocht zich, hoog in de baan, een keer een duw uitdelend, naar de kop om elke verrassing uit te sluiten. Ze had een behoorlijke marge. Het begon 's middags al met een overwinning op de scratch; als kersverse wereldkampioen was ze het aan haar stand verplicht. In de daaropvolgende temporace eindigde ze als vierde. In de afvalrace was ze weer onverslaanbaar. Ook op dat onderdeel had ze een reputatie te verdedigen: in oktober was ze in Berlijn Europees kampioen geworden.



Van Kirsten Wild werd deze dagen veel verwacht op de WK baanwielrennen in Apeldoorn, haar erelijst is lang. Zelf blijft ze bescheiden. 'Ik word nogal eens groter gezien dan ik in werkelijkheid ben.' Lees hier het interview met Wild dat afgelopen woensdag verscheen in de Volkskrant.