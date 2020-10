Wilco Kelderman nadert in Giro leider Almeida tot op 15 seconden

Wilco Kelderman (links) in actie tijdens de vijftiende etappe van de Ronde van Italië. Beeld AFP

Het uitzicht van Wilco Kelderman is eentonig. Steeds als hij zondagmiddag naar voren blikt ziet hij hetzelfde: een wit shirt met twee verticale zwarte strepen, het Sunwebtricot van een van zijn ploeggenoten. Ze rijden alsof hij de roze trui al in zijn bezit heeft.

In werkelijkheid grijpt Kelderman zondag net naast het leiderstricot. Hij eindigt als tweede in de bergrit, achter winnaar Geoghegan Hart, maar 35 tellen voor rozetruidrager Joao Almeida. Die behoudt de leiding in het klassement, maar Kelderman is hem tot 15 seconden genaderd.

‘We hebben de leiderstrui vandaag niet gepakt, maar zoals we de rit gereden hebben was super’, zegt Kelderman. Hij heeft genoten van het machtsvertoon van zijn ploegmaats. ‘Ik hoefde mijn mannen alleen maar te volgen. Het was niet normaal wat ze vandaag hebben gedaan.’

Hij heeft het over Nico Denz, de Duitser die zondag kilometer na kilometer de kopgroep van elf man binnen schootsafstand houdt. Die pas na ruim tachtig kilometer kopwerk uitstuurt om ruimte te maken voor de volgende in het treintje van Sunweb-locomotieven.

Kelderman doelt op Chris Hamilton, die het commando voert als het peloton begint aan de slotklim naar Piancavallo, waar Marco Pantani in 1998 zegevierde. De Australische ploegmaat van Kelderman schudt in een paar honderd steile meters een heel contingent klassementsmannen af. Vincenzo Nibali, tweevoudig Giro-winnaar en vorig jaar nog tweede, is het voornaamste slachtoffer.

En met nadruk noemt Kelderman Hindley, de man die zeven kilometer voor de finish de laatste Sunweb-dreun uitdeelt. Dat Geoghegan Hart kan volgen is geen punt. Hij heeft eerder in de Ronde van Italië al drie minuten averij opgelopen en vormt geen gevaar in het klassement. Rafal Majka, al viermaal top-10 in het eindklassement, breekt onder het sloopwerk van Hindley. In zijn roze trui hapt Almeida naar adem en lost.

De Portugees is pas 22 jaar en rijdt in Italië zijn eerste grote ronde. Nog nooit koerste hij langer dan tien dagen achtereen, maar inmiddels heeft hij al dertien dagen het leiderstricot aan. Het doet denken aan de Ronde van Frankrijk van vorig jaar waarin Julian Alaphilippe, tegen alle verwachtingen in, 14 dagen aan de leiding ging. Dat sprookje duurde tot de drie laatste dagen. Pas toen capituleerde de Fransman en kukelde zelfs nog uit de top drie.

Dat scenario lijkt voor Almeida, uit dezelfde Deceuninck-Quickstep-ploeg als Alaphilippe, ook het waarschijnlijkst. De zware derde week zal, zo is de consensus, te heftig voor hem zijn. Mede daarom neemt Sunweb zoveel werk op de schouders: zij staan er van alle ploegen wat betreft de eindzege het beste voor.

Kelderman heeft na de zware rit van zondag 2 minuten en 41 seconden voorsprong op de nummer drie in het klassement, nota bene zijn ploegmaat Hindley. Geoghegan Hart volgt op een seconde meer. Als Almeida er inderdaad doorheen zal zakken, dan lijkt Kelderman op weg naar de eindzege, met minuten voor op zijn naaste belagers.

Maar niemand kan met zekerheid zeggen dat de Portugees zich aan dat script houdt. Vooralsnog was hij sterk genoeg om in de tijdrit van afgelopen zaterdag, gewonnen door wereldkampioen Filippo Ganna, nog 16 seconden uit te lopen op Kelderman. En hij was zondag weerbaar genoeg om tijdens zijn eenzame achtervolging van zeven kilometer maar betrekkelijk weinig tijd prijs te geven.

Niets is zeker in deze Giro. Dat weet Kelderman, die zijn portie pech in zijn loopbaan al gehad heeft. Je kunt op een onbewaakt moment over een bidon vallen en gedwongen worden op te geven, zoals topfavoriet Geraint Thomas al na drie dagen overkwam. Of je kunt besmet blijken met corona, zoals Keldermans ploegmaat Michael Matthews vorige week. Of zoals zijn concurrenten Steven Kruijswijk en Simon Yates.

En zelfs als je het virus zelf niet oploopt, kunnen positieve test bij ploegmaats of begeleiding ervoor zorgen dat je hele ploeg naar huis moet, zoals bij Mitchelton-Scott, of zelf besluit te vertrekken, zoals Jumbo-Visma.

En dus zal de rustdag van maandag niet heel rustgevend zijn. Er staat een nieuwe ronde covid-controles op het programma, waarvan de uitslagen dinsdagmorgen bekend worden. De renners zullen hoop putten uit de extra tests die afgelopen donderdag en vrijdag werden afgenomen en allemaal negatief bleken.

Hoe sterk zijn ploeg ook is, Kelderman gaat een spannende slotweek in de Giro tegemoet. Het zal een afvalkoers worden. Is het niet op de flanken van de Alpen, dan tenminste in het testlab.