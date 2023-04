Wijzer, tactischer en, vooral, een judoka met goed zicht: Noël van ’t End blijft maar groeien, nu met goud in Turkije

Noël van 't End: goud in Turkije. Beeld REUTERS

Zijn uitroep klinkt enigszins wanhopig door de telefoon: ‘Póh.’. Nooit eerder was judoka Noël van ’t End (31) zo succesvol bij de grandslamtoernooien als dit jaar. Hij won nog geen twee maanden geleden in Parijs, en hij was zondag de beste in het Turkse Antalya.

Maar de vraag hoe dat zo komt levert eerst kortdurende vertwijfeling op. Dan: ‘Ik ben on point met de straffen, krijg mijn momenten, sta gewoon scherp te judoën.’ De judoka in de klasse tot 90 kilogram won de wereldtitel in 2019, hetzelfde jaar waarin hij zijn eerste grandslamoverwinning behaalde. Maar tot dit jaar was dat ook zijn enige goud op een toernooi in de hoogste categorie. ‘Nu in een paar maanden van een naar drie, dat gaat ineens heel hard.’

Sinds een tijdje brengt hij het boksen naar de judomat. Niet in letterlijke zin, maar als zijn coach Jean-Paul Bell vanaf de rand van de mat roept ‘jab attack’, weet Van ’t End wat hij moet doen. Schijnbewegingen, een voet verzetten, een hand naar voren verplaatsen; van alles waarmee hij zich voorheen vooral niet functioneel voelde, maar wat nu juist werkt. Hij moet wel, na de Olympische Spelen van Tokio in 2021 zijn de judoregels iets aangepast. ‘Wat vroeger als een slechte aanval gezien werd, zien ze nu veel sneller als een goede.’

Een ‘jab attack’ is in het boksen een rechte stoot die weinig inspanning kost. Bedoeld om een tegenstander op afstand te houden of om de dekking te testen. In het judoleven van Van ’t End is het geen algemeen gebruikte term, maar een bedenksel van hem en zijn coach. ‘Iedereen verzint weleens wat.’

Tussenaanval

Sinds de nieuwe judoregels wachtte Van ’t End vaak te lang. Daardoor leek hij regelmatig ‘defensief’. Met het risico sneller tegen straffen aan te lopen. Nu maakt hij vaker een tussenaanval, om daarna voor een ‘volle’ te kiezen. ’Doordat ik scherper ben, loop ik minder achter de feiten aan. Hier zijn we lang mee bezig geweest. Sinds februari kan ik zeggen dat dit een beetje vorm krijgt.’

Vooral dat verklaart zijn huidige succes, denkt Van ’t End, die even later meldt dat hij ‘al wat ouder is’. 31 is hij, niet de jongste meer. Dat merkt hij vooral sinds een jaar. Voorheen maakte het niet uit hoe vaak en veel hij trainde. ‘Nu kan ik een week à tien dagen goed gas geven tijdens een trainingskamp, maar is het daarna op.’ En toch gaan zijn prestaties vooruit. ‘Misschien ben ik wel wijzer?’ Bovendien kent zijn lijf ook vernieuwing.

Ooit werd hij standaard bij elke wedstrijd waar hij kwam superman genoemd. Hij was Clark Kent voordat hij de judomat betrad, maar werd een superheld die zijn tegenstanders tegen de grond wilde laten vliegen als hij in actie kwam. Het kwam door de bril die hij tot vlak voor zijn wedstrijdmoment droeg. Met -5 aan beide ogen en een sterke cilinderafwijking moest hij wel. Lenzen kon hij niet dragen, een bril is tijdens wedstrijden verboden. ‘Als het brilletje afgaat, gaat het komen’, hoorde hij tv-commentatoren altijd zeggen, wanneer hij zijn wedstrijden terugkeek.

‘Maar het brilletje gaat niet meer af.’ Na de Spelen liet hij zijn ogen laseren. Sindsdien kan hij zijn vader zien juichen op de tribune, zoals afgelopen zondag. ‘Dat is veel leuker.’ Zijn winst noemt hij mooi, maar tegelijkertijd kijkt Van ’t End vooral verder. Over een maand zijn de WK in Doha. Daar wil hij goed zijn, en uiteindelijk nog beter zijn op de Spelen in Parijs volgend jaar. ‘Ik denk dat er deze WK meer zekerheid is voor een medaille dan de afgelopen jaren’, zegt Van ’t End.