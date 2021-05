Wijnaldum uitgeluid met daverend applaus, verder weinig Hollandse glorie op Engelse voetbalvelden

Wijnaldum verlaat het veld van Liverpool. Beeld AFP

De spelers van Liverpool vormden na de 2-0 zege op Crystal Palace, waarmee op het nippertje deelname aan de Champions League was veilig gesteld, een erehaag voor de 30-jarige middenvelder. Ze klapten, net als de bijna 10 duizend aanwezigen op de tribunes van Anfield. Hiermee kwam een emotioneel einde aan vijf succesvolle jaren, waarbij Wijnaldum met The Reds de landstitel greep en zowel de Champions League als de wereldbeker voor clubteams won.

Wijnaldum was een van de eerste spelers die Jürgen Klopp na zijn komst had aangetrokken. Hij groeide uit tot een belangrijke, hardwerkende middenvelder die soms cruciale doelpunten maakte. De beste Liverpool-herinneringen zal hij koesteren aan zijn twee doelpunten die bijdroegen aan de gedenkwaardige 4-0 zege op Barcelona, twee jaar geleden in de halve finale van de Champions League.

De Rotterdammer is het type speler dat doorgaans een zes of zeven krijgt van de rapporteurs, maar zijn zwanenzang werd in de Engelse pers met een acht beloond. Het komt na een teleurstellend seizoen voor de titelverdediger, een jaargang die getekend werd door het verlies van Virgil van Dijk na vijf competitiewedstrijden. Van Dijks gemis wordt gezien als de voornaamste reden dat Liverpool de titel verloor.

Doelpunt van het jaar

Applaus klonk er zondagavond ook voor Anwar El Ghazi na de 2-1 zege van Aston Villa op Chelsea. De linksbuiten speelde wederom een prima wedstrijd en maakte middels een koelbloedig genomen strafschop zijn achtste doelpunt van het seizoen. Zijn schitterende goal tegen Crystal Palace op Tweede Kerstdag werd door de supporters verkozen tot doelpunt van het jaar.

Voor de 26-jarige aanvaller is deze blijk van waardering speciaal, omdat hij in het najaar de schuld kreeg van een bekernederlaag. Door alle drek zag El Ghazi zich zelfs gedwongen van Twitter te gaan. Later boden fans hun excuses aan. Ondanks deze episode loofde hij de Engelse fans, die zich volgens hem wat beleefder gedragen dan Nederlandse. ‘In Engeland wachten ze tot je klaar bent met eten’, zei hij in een interview over handtekeningenjagers.

El Ghazi scoort vanaf de penaltystip. Beeld EPA

Twee andere oud-Ajacieden beleefden een minder gelukkig seizoen. Bij Manchester United scoorde Donny van de Beek in zijn eerste wedstrijd tegen Crystal Palace, maar daarmee is meteen het hoogtepunt van zijn debuutseizoen genoemd. Hij heeft vooral veel op de reservebank gezeten en moest soms zien dat manager Ole Gunnar Solskjaer oudgedienden als Nemanja Matic en Juan Mata de voorkeur gaf bij invalbeurten.

Maar er gloort hoop. In de laatste speelronde, uit tegen Wolves, trad Manchester United met het oog op de aanstaande Europa League-finale met een reserveteam aan. Van de Beek greep deze kans en speelde een positieve wedstrijd. ‘Het duurde tot de 38ste wedstrijd van het seizoen eer we de echte Donny konden aanschouwen’, schreef Dan Coombs in het fanblad United Fans. De Manchester Evening News trakteerde hem op een acht.

Hakim Ziyech

Zijn oude ploeggenoot Hakim Ziyech had ook een wat teleurstellend jaar, zeker nadat Frank Lampard plaats had gemaakt voor Thomas Tuchel. De keren dat Ziyech speelde, deed hij dat goed. In november werd hij twee keer op rij Man of the Match, hij schoot Chelsea naar de finale van de FA Cup en scoorde een belangrijke goal tegen Atlético Madrid. Maar de vraag blijft of hij past in het systeem dat de Duitse manager voor ogen heeft.

De overgang van eredivisie naar Premier League kan tijd vergen. Dat geldt zeker voor Jaïro Riedewald die in 2017 met Frank de Boer naar Crystal Palace kwam. In zijn eerste drie seizoenen kwam hij weinig aan spelen toe, maar afgelopen seizoen stond de 24-jarige Haarlemmer regelmatig in de basis en maakte hij zijn eerste twee goals voor de Londense club. Linksachter Patrick van Aanholt daarentegen, beleefde een minder seizoen.

Bij Burnley kan Erik Pieters tevreden op het voorbije seizoen terugkijken, wat ook geldt voor Brightons Joël Veltman. Onzeker is de toekomst van Nathan Aké bij landskampioen Manchester City. De verdediger kwam wegens blessures weinig aan spelen toe. Wanneer hij speeltijd kreeg, leidde dat tot lof van Pep Guardiola. Voornaamste probleem is de enorme concurrentie bij City achterin, zodat een vertrek niet denkbeeldig is.

Wat betreft de komst van Nederlandse spelers naar de Premier League is het vooralsnog stil, iets dat na het EK kan veranderen. Tim Krul keert in ieder geval wel terug naar de Premier League. Onder leiding van de ervaren doelman, leider op het veld en in de kleedkamer, werd Norwich City, een heen-en-weer-ploeg, voor de tweede keer binnen drie jaar kampioen van de Championship.