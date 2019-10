Wijnaldum speelt gids in Wit-Rusland: het EK kan Oranje bijna niet meer ontgaan

Georginio Wijnaldum scoort voor Nederland tegen Wit-Rusland. Beeld BSR

De glimlach won het bij Georginio Wijnaldum van het chagrijn, nadat hij met twee fraaie doelpunten als de gids van Oranje fungeerde bij de moeizame 2-1-zege op Wit-Rusland. Een remise in Noord-Ierland volstaat voor het Nederlands elftal volgende maand om zich na twee gemiste eindronden te plaatsen voor het EK in 2020. Maar het chagrijn was ook tastbaar, omdat het verval na rust te groot was. ‘En dat kan ons op het EK fataal worden’, aldus Wijnaldum.

Met een selectie die druipt van het talent en waarin iedereen de koning mag zijn, is de rehabilitatie van Oranje bijna voltooid. Op de eerste eindronde sinds 2014 mag het Nederlands elftal bewijzen dat de nieuwe lente definitief is aangebroken. Alleen meedoen volstaat al niet meer na de vorig jaar ingezette revival. ‘En dat is ook weer typisch Nederlands’, zegt Wijnaldum.

Het nieuwe zelfbewustzijn van Oranje is niet altijd zichtbaar tijdens de soms grillige EK-kwalificatie. De kracht van deze ploeg is dat iedereen het verschil kan maken. De geblesseerd in Nederland achtergebleven Memphis Depay staat garant voor doelpunten. Hij werd het gezicht van de wederopstanding met liefst 16 goals en 4 assists in zijn laatste 26 interlands. Maar als Depay niet inzetbaar is, staat bij Oranje een andere schutter op.

Wijnaldum manifesteerde zich bij Liverpool als de onvermoeibare marathonloper die ook kan scoren, zoals vorig seizoen bij zijn befaamde invalbeurt in de Champions League tegen Barcelona. Zondagavond etaleerde de 28-jarige middenvelder wederom het complete pakket. Hij kan koppen en schieten, je zou zo’n multifunctionele speler ook in de spits kunnen zetten.

Protocol

Aanvankelijk speelde Oranje net zo stroperig als donderdagavond tegen Noord-Ierland, tot Wijnaldum als een arend door de lucht zweefde op aangeven van Promes. Hij torende hoog boven de Wit-Russische verdedigers uit en passeerde doelman Gutor. ‘Standaard protocol’, noemde hij die kopbal. ‘Ik heb al vaak met het hoofd gescoord. Hoog in de lucht klimmen is voor mij geen probleem.’

Negen minuten later hoorde keeper Gutor een projectiel langs zich heen vliegen, toen Wijnaldum aanlegde en de bal vol raakte met de wreef. Het was een klassieke zwabberbal, je zag het leer een venijnige curve maken en onder de lat inslaan: 0-2. ‘Die is zeker niet volgens het protocol’, sprak hij, met de hem typerende pretoogjes. ‘Van die goal ga ik nog vaak genieten. Toen ik de beelden terugzag, besefte ik pas hoe lekker ik de bal geraakt had.’

Daar paste een uitbundig dansje bij, want het vieren van een doelpunt is voor de moderne topvoetballer een ritueel geworden. ‘Ik had het gezien bij een rapper en ik dacht: dat wil ik ook doen.’ En lachend: ‘Dit zijn eigenlijk Memphis-goals, hij schiet ze meestal zo binnen. Ik schoot en dacht: vlieg erin, laat het een goal zijn.’

Pijn

Ze waren weer even jongens, de internationals die zo lang hadden moeten toekijken bij een groot toernooi. Wijnaldum wil juist zo min mogelijk voetbal zien tijdens zijn vakanties; vraag hem niet naar de finales van het EK in 2016 of het WK in 2018. Het maakte de pijn van het ontbreken op dat podium alleen maar groter.

Wijnaldum praat enthousiast over de derde plaats bij het WK in 2014 en zegt dan hoofdschuddend: ‘Het is al vijf jaar geleden, het heeft veel te lang geduurd. Voetballers ontwikkelen zich sneller op grote toernooien, ik spreek uit ervaring.’

Formeel is Oranje er nog niet, toch trok Wijnaldum al een parallel met het komende EK. Zo’n terugval als in de tweede helft tegen Wit-Rusland kan Oranje zich volgend jaar niet permitteren. ‘We moeten nog meer volwassen worden, dit mag ons niet overkomen.’

Het povere Wit-Rusland kon zich zondagavond bij een 2-0-achterstand nog terugvechten, omdat de centrale verdedigers Van Dijk en De Ligt even de regie verloren en rechtsback Dragun vrij kon inkoppen: 1-2. Bondscoach Ronald Koeman hekelde vooral de wanorde op het middenveld, na balverlies van Donny van de Beek en het lakse omschakelen van Frenkie de Jong. ‘Pure gemakzucht.’

Wijzigingen

Koeman zal stiekem zijn gelijk hebben gehaald. Met Veltman voor Dumfries, Promes als linksbuiten voor Babel, Malen als alternatief voor Depay en Van de Beek op de positie van De Roon had coach Koeman zijn ploeg op vier plaatsen gewijzigd na het duel met Noord-Ierland.

Zo was Ajax weer even hofleverancier van Oranje. Van de Beek brengt meer dynamiek en diepgang dan De Roon, die bij Atalanta het afbreken tot kunst heeft verheven. Met een fletse Frenkie de Jong naast zich werd de middenlinie te steriel tegen Noord-Ierland.

Maar met Wijnaldum, De Jong en Van de Beek als middenvelders hing Oranje uit het lood bij balverlies. En dus corrigeerde Koeman zichzelf, toen de Wit-Russen zowaar droomden van een gelijkspel. En keerde De Roon terug voor Van de Beek, waarmee Oranje prompt de controle hervond. Precies zoals Koeman dat het liefst ziet. Ook hij erkende dat de tickets voor het EK kunnen worden besteld.

En dus lachte Wijnaldum de zorgen weg, in de catacomben van het stadion van Dynamo Minsk. Ook voor hem telde alleen het resultaat in een voor de internationals overladen programma. ‘Het was normaal dat Nederland op grote toernooien aanwezig was. Het mag nu niet meer misgaan. Ik ben benieuwd wat we kunnen presteren op het EK.’