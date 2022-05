Wijnaldum is momenteel niet bijzonder genoeg voor Van Gaal

Georginio Wijnaldum tijdens de eerste training onder leiding van bondscoach Louis van Gaal ( rechtsboven) na diens hernieuwde aanstelling als bondscoach tijdens de zomer van vorig jaar. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Is het passeren van Wijnaldum voor duels in de Nations League met België, Wales en Polen opvallend?

Nogal, al waren de voortekenen duidelijk. Wijnaldum speelde slechts één helft als invaller in twee interlands in maart. Van Gaal sprak zich uit over zijn precaire positie; geen onomstreden basisspeler bij Paris SG, waar Wijnaldum bovendien vrijwel nooit de vorm van zijn glorieuze jaren bij Liverpool toont.

Anderzijds: Van Gaal wijkt noodgedwongen geregeld af van zijn ‘wet’, dat hij alleen spelers met genoeg ritme bij hun clubs oproept. Dat streven is niet vol te houden, omdat veel topvoetballers bij buitenlandse werkgevers niet onomstreden zijn. Maar hij heeft een voorselectie van dertig man samengesteld. Als daarin al geen ruimte is voor Wijnaldum, is dat een signaal. Wijnaldum is van de huidige internationals een van de meest gelouterde en gelauwerde spelers, met 86 interlands en 26 goals. Hij was als vervanger van de geblesseerde Virgil van Dijk aanvoerder op het EK, al mislukte dat toernooi jammerlijk. Hij ging voorop in de strijd, ook buiten het veld als het om de aanpak van racisme ging, en vormde vooral in de eerste Nations League en in de aanloop naar het EK een geweldig duo met spits Memphis Depay.

Motiveerde Van Gaal zijn besluit?

De bondscoach liet het bij een korte verklaring: ‘Sinds onze laatste twee interlands in maart, is er in Gini’s situatie bij zijn club helaas nog weinig veranderd. Ik ben daardoor genoodzaakt andere keuzes te maken, hoe lastig en spijtig ik dat persoonlijk ook vind.’ Als de selectie over twee weken bij elkaar komt, zal Van Gaal dieper op de zaak ingaan.

Van Gaal riep de volgende middenvelders op, om zijn beoogde 1-3-4-1-2 (of 1-3-4-3) systeem mede gestalte te geven: Steven Berghuis, Jordy Clasie, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Guus Til. Overigens krijgt Wijnaldum meer speeltijd dan menigeen denkt. Hij stond afgelopen weekeinde in de basis in het duel bij Montpellier. In 37 duels waarin hij meedeed in alle competities kwam hij tot 1.981 minuten, op een totaal van 4.410. Hij stond 22 keer in de basis.

Vier spelers in de selectie kregen dit seizoen minder speeltijd dan Wijnaldum, al zijn zij meer specialistisch. Jasper Cillessen is keeper, Nathan Aké een vrij zeldzame, linksbenige verdediger, Luuk de Jong een spits die als late invaller bij Barcelona vaak succesvol was. Steven Bergwijn is belangrijk in het concept van Van Gaal, als aanvaller met veel snelheid en beweging. Zo zoekt Van Gaal ook nog een aanspeelpunt in de spits. Tot veler verrassing zette hij de bijna vergeten Vincent Janssen op de voorlopige lijst, de weinig scorende aanvaller van Monterrey in Mexico. In Mexico dachten ze dat Van Gaal een grap maakte. Daarbij gaat Janssen nog trouwen ook, rond de eerste wedstrijd tegen België.

Wat laat Wijnaldum zien als hij meedoet bij PSG?

Minder dan voorheen bij Liverpool, waar hij een bepalende middenvelder was. Hij maakte drie doelpunten in alle competities, waarvan twee in de Champions League tegen Leipzig. Bij PSG gaat vrijwel alle aandacht naar de drie voorin (Messi, Neymar, Mbappé). Duidelijk is dat Wijnaldum een ongelukkige keuze maakte. De vraag is of hij na het seizoen blijft in Parijs, al verdient hij een salaris dat hij elders nergens kan toucheren.

Prikkelt Van Gaal hem bewust, om van club te veranderen en alsnog het WK te halen?

Dat is mogelijk. In 2013 nam Van Gaal vlak voor een trainingsweek in Azië de aanvoerdersband af van Wesley Sneijder, die woedend was. Sneijder had het daarnaar gemaakt. Hij was niet fit. De tactiek van Van Gaal slaagde wonderwel. De getergde Sneijder deed alles om het WK te halen en Van Gaal had hem nodig als een van de creatieve spelers. Sneijder behoorde tot de uitblinkers.

Werkt dat ook bij Wijnaldum?

Wijnaldum is een ander type. In zijn gedrag is de Rotterdammer een prof bij uitstek, al behoort de juiste keuze voor een club bij de aspecten van het vak. Zorgwekkend voor Wijnaldum is dat Van Gaal hem blijkbaar niet bijzonder genoeg vindt op dit moment, ondanks redelijk wat speeltijd, terwijl hij op elke positie op het middenveld te gebruiken is. Dat Van Gaal, die weinig tijd heeft om samen te trainen voor het WK, deze mogelijkheid onbenut laat om Wijnaldum op te roepen, is een veeg teken.

Er is nochtans hoop voor Wijnaldum. Allereerst is de bekendmaking van de definitieve selectie pas op 27 mei. Daarbij was Wijnaldum tijdens het WK van 2014 ook geen eerste keus voor Van Gaal. Wijnaldum viel tegen Spanje en Australië in voor Jonathan de Guzman en stond vanaf de derde groepswedstrijd in de basisploeg, tot en met de strijd om de derde plaats tegen Brazilië, die hij opluisterde met een doelpunt.