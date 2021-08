Wijnaldum geeft een snelcursus Van Gaal: ‘Hij is niet moeilijk, als je argumenten geeft’

Georginio Wijnaldum is blij met de terugkeer van Louis van Gaal als bondscoach. Doel: de vriendenploeg ook binnen het veld een team laten zijn. Te beginnen woensdag, in Noorwegen.

Als Georginio Wijnaldum (30) herinneringen ophaalt aan Louis van Gaal, neemt de lach bezit van zijn gezicht. Wijnaldum was eerst reserve bij het WK in 2014, in Van Gaals vorige periode als bondscoach.

‘Ik herinner me dat ik op gesprek moest komen in zijn kamer. Ik zou spelen tegen Chili, in de derde groepswedstrijd. Hij zei: ‘Je speelt op de positie van De Guzman. Ik weet alleen niet of jij dat goed kunt invullen. Ik denk zelf van niet’. Ja dat zei hij echt.’ Wijnaldum vertelt de anekdote twee keer en lacht schaterend. ‘Maar Danny Blind had er alle vertrouwen in dat ik het goed zou kunnen. Zo is Louis: hij heeft veel vertrouwen in zijn assistenten.’

Wijnaldum zei destijds tegen Van Gaal dat hij die rol als controlerende middenvelder kon invullen. ‘Hij vroeg waarom. Ik gaf hem een paar redenen. Hij gaat je challengen. Hij is niet moeilijk, als je argumenten geeft.’ Hij lacht opnieuw, tijdens het virtuele gesprek in Zeist, als hij terugdenkt aan die uitspraak van Van Gaal, in 2014. ‘Ik denk dat je het niet kan.’

Nog een herinnering. ‘Soms was het heel intensief. Hoe hij dingen uitlegde. Ik had het gevoel dat hij op mijn huid zat, bij kleine partijtjes, dat hij expres niet floot. Hij schreeuwde dat ik moest omschakelen en ik liet me even gaan. Hij nam me apart en zei waarom hij dat had gedaan: scheidsrechters fluiten ook niet altijd als het een overtreding is. Daarmee moet je leren omgaan. Alles viel in Brazilië op zijn plek.’

Drieluik

De bedoeling is dat het scenario zich herhaalt, al is er weinig tijd, want woensdag is het al Noorwegen-uit, het eerste duel van een drieluik in de WK-kwalificatie, de eerste wedstrijd ook in de derde periode Van Gaal. Omdat er weinig tijd is, legt Wijnaldum vrijblijvend Van Gaal uit, in een paar alinea’s. Veeleisend, duidelijk, vertrouwen gevend. Teambuilder.

Wijnaldums stem is brak. Hij is verkouden. ‘Geen corona.’ Zondag is hij na ruim een uur gewisseld bij zijn nieuwe club Paris SG, juist op het moment dat Messi inviel. Maandag is hij in Zeist, voor de eerste training, in de stralende zon. Van Gaal spreekt de groep kort toe. De warming-up is basaal, met de bal. Wie zondag nog voetbalde, mag snel naar binnen.

Toenmalig Oranje-aanvoerder Wijnaldum spreekt over het mislukte EK, door de nederlaag in de achtste finales tegen Tsjechië en het ontslag van Frank de Boer. In telefonische gesprekken is Van Gaal te weten gekomen dat de spelers duidelijkheid willen, vooral over de speelwijze. Wijnaldum: ‘Elk team heeft behoefte aan duidelijkheid. Dat is makkelijker, voor het team, voor spelers zelf.’

Vriendenploeg

Afgezien van het systeem: de ploeg die zich bij het EK afficheerde als vriendenploeg viel uit elkaar. Wijnaldum dacht daarover veel na. ‘Wat had ik beter kunnen doen? Anders? Wat hadden we als team anders kunnen doen? We zijn niet goed omgegaan met de situatie, met momenten in de wedstrijd. We speelden niet echt als team, maar als individuele spelers. Iedereen probeerde het zelf op te lossen, in plaats van als team.’ De vrienden lieten elkaar alleen zwemmen in woelige baren en verdronken. ‘Er zit rek in deze groep, maar we kunnen nog zoveel leren.’

Van Gaal is de bovenmeester. De vraag is in welk systeem. Met 5-3-2 liep het niet. Wijnaldum: ‘Het EK was een snelcursus 5-3-2. Natuurlijk gaan er dan dingen fout.’ Voor het WK van 2014, toen Van Gaal de speelwijze zelf omarmde, was er meer tijd. ‘Louis had het toen al met een paar spelers besproken en de voorbereiding was langer. We hebben dat toen intensief getraind. Frenkie (De Jong) en ik kregen nu, voor het EK, twee dagen langer rust, dat hielp ook niet echt mee. Maar we stonden achter de bondscoach. Het was zijn keuze. Wij probeerden het zo goed mogelijk te doen. In 2014 is ook aangetoond hoeveel mogelijkheden dat systeem biedt.’

De spelers met wie Van Gaal recent sprak, zijn in meerderheid voorstander van 4-3-3. Wijnaldum: ‘Mij maakt het niet zoveel uit. Ik heb jaren 4-3-3 gespeeld. Dat is Nederlandse school. Daarbij voelen veel spelers zich wat makkelijker.’ Aangezien er nu helemaal geen tijd is, lijkt 4-3-3 de meest logische optie. Maar belangrijker is dat de vriendenploeg ook in moeilijke situaties een team blijft, met Van Gaal als spil. Of de bondscoach maandag bij de entree nog een lesje gaf? Wijnaldum, weer lachend: ‘Dat je op tijd bent.’