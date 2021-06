Wijnaldum draagt OneLove-aanvoerdersband tijdens achtste finale EK

Wijnaldum met de aanvoerdersband. Beeld KNVB

Wijnaldum had eerder al gezegd dat het Nederlands elftal, als de tijd rijp zou zijn, iets zou doen met OneLove. De actie is onderdeel van een campagne die vorig jaar is gestart door de KNVB, met steun van talloze instanties en de spelers van Oranje, om racisme en discriminatie te bestrijden. ‘Voetbal verbindt’, is de slogan van OneLove. Een andere spreuk: ‘Ons voetbal is van iedereen, samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel.’

Het moment is bewust gekozen, bij een wedstrijd in Hongarije, waar premier Orbán onlangs het anti-lhbti-beleid aanscherpte. De spelers van Oranje besloten voor het EK niet te knielen voor de aftrap van wedstrijden, wat bijvoorbeeld de Engelsen en Belgen doen, als steun voor Black Lives Matter. Volgens Wijnaldum is bewust gekozen voor OneLove. ‘Wij willen als Oranje benadrukken dat wij voor inclusiviteit en verbinding staan’, aldus Wijnaldum tegen het ANP. ‘We zijn tegen elke vorm van uitsluiting. We hopen op deze manier iedereen te steunen die zich gediscrimineerd voelt.’

De band is wit, met zwarte letters. Tussen One en Love staat een hart in regenboogkleuren, met een toegevoegde zwarte streep en het cijfer 1.