Wijnaldum: ‘De mensen die racistisch zijn, begrijpen echt niet hoe wij bij Oranje met elkaar omgaan’

Middenvelder Wijnaldum sprak met het hoofd, met zijn voeten en met het hart. De actie na de kopbal voor 1-0 tegen Estland om met Frenkie de Jong in het licht van de camera’s een verbroederingsgebaar te maken met twee in elkaar geklonken armen, was vooraf verzonnen door Memphis Depay.

Oranje wilde wat doen in de week waarin racisme op het voetbalveld het nieuws beheerste. De spelers hadden al een foto gepost van een met handen gesloten kring. Wijnaldum: ‘Wij zien geen kleuren. Voor ons is het ongelooflijk dat dit gebeurt in Nederland.’ Dit is dan het incident bij FC Den Bosch – Excelsior, waar het duel tijdelijk stillag door racistische bejegening van Ahmad Mendes Moreira door supporters.

Wijnaldum beleeft gedenkwaardige tijden bij Liverpool en Oranje, waar hij, omdat Virgil van Dijk dit weekeinde afhaakte, aanvoerder was tegen Estland en drie keer scoorde. Hij was een beetje beduusd dat hij Depay passeerde als topschutter van de reeks: acht om zes doelpunten. Nederland plaatste zich zaterdag tegen Noord-Ierland al voor het EK van volgend jaar.

Slachtoffer racisme

De vroeger verlegen jongen toont zich dinsdag op de late avond een waardig gelegenheidsaanvoerder, een sportman die zijn status durft in te zetten voor een hoger doel. Of hij zelf weleens slachtoffer was van racisme? ‘Ja, natuurlijk.’ Vraag hem om een voorbeeld en hij begint spontaan over Sinterklaas en over een neefje. ‘Mensen in Nederland zeggen: het is een kinderfeest, als het over Zwarte Piet gaat. Racisme? Nee. Maar niemand kan zeggen waarom het geen racisme is. Het is traditie, zeggen ze dan. Maar tegen mijn neefje zeiden ze: jij hoeft je niet te schminken, want je bent al zwart. Dat waren kinderen onder elkaar dus.’

Hoe herinnert hij zich Sinterklaas uit zijn kindertijd? ‘Kinderen worden verblind. Die krijgen cadeautjes van Zwarte Piet. Het maakt ze niet uit van wie ze die krijgen. Ik zette thuis mijn schoen, maar ik kreeg nooit wat. Mijn oma deed daaraan niet mee.’ Wijnaldum is deels opgevoed door zijn oma, na de scheiding van zijn ouders.

Zwarte Pieten op school? ‘Ieder kind vindt dat geweldig. Maar kinderen vinden het ook geweldig als het een kleurenpiet is of een roetveegpiet. Want een kind krijgt cadeautjes en die Piet doet een handstand. Maar wanneer je ouder wordt en die dingen tegen je gebruikt worden, ga je het begrijpen. Daarom is het ook zo makkelijk om te zeggen: het is een kinderfeest. Als ik een voetbalpiet ben, vinden ze het geweldig. Als Frenkie de Jong een voetbalpiet is, vinden ze dat ook geweldig. We moeten ons niet meer verstoppen achter de mededeling dat het een kinderfeest is. Niemand vraagt om het feest stop te zetten. Alleen Zwarte Piet moet je veranderen.’

Beledigingen

Wanneer hijzelf racisme meemaakte? ‘Met de selfie van Memphis bij het Nederlands elftal.’ Onder de foto van donkere spelers verschenen vijf jaar geleden beledigingen, die veelvuldig betrekking hadden op het sinterklaasfeest. Op straat hoorde hij ook weleens wat. ‘Bij het uitgaan, dat ze dingen roepen. Ik denk dan: hoe haal je het in je hoofd? In Engeland heb ik het nog nooit meegemaakt.’

Hij weet van gevallen op de tribunes in Oekraïne, Roemenië, Italië en Bulgarije. Hij vraagt zijn gehoor of het in Nederland al eerder is gebeurd. Ja, met doelman Stanley Menzo onder anderen, die bananen naar zijn hoofd kreeg gegooid. Dat was voor zijn tijd. ‘In Engeland gebeurt het weleens op sociale media. In de stadions niet. Oh, in de lagere divisies wel?’

Het was dus de dag van Wijnaldum, zijn week. Hij schoot de bal waarmee hij zijn derde doelpunt maakte meteen naar de kant. Die was voor hem, als trofee. Drie doelpunten in één wedstrijd, als middenvelder. Hij staat nu op 18 doelpunten in 62 interlands, waarvan liefst acht in de acht duels van deze EK-kwalificatie. ‘Ik moet eerlijk zeggen: ik heb nooit gespeeld zoals nu. De trainer (Ronald Koeman) was meteen duidelijk, toen hij kwam. Dat ik als nummer tien (aanvallende middenvelder) zou spelen. Dat heeft hij goed gezien.’

En dan profileerde hij zich als aanvoerder, voor het eerst op de dag vóór de wedstrijd, tijdens een persconferentie die uitmondde in een statement tegen racisme. ‘Ik heb uit gevoel gesproken. En ik ben ook veel vergeten. Als ik bijvoorbeeld kijk hoe de scheidsrechter de speler beschermde. Dat heb ik niet eens gezegd. Ik heb mijn gevoel geuit en het gevoel van andere personen die niet zo’n platform hebben. Mooi was de steun van de KNVB en van de jongens. Daarvoor heb ik ze bedankt. Dat is waardevol. Want het is belangrijker dan voetbal. Kevin Strootman was de eerste die ik zag: goede persconferentie, zei hij.’

Wat te doen als samenleving? Wijnaldum denkt dat harde maatregelen nodig zijn. ‘Ik zit niet in de politiek en weet niet precies wat de regels zijn. Maar ik denk dat ze regels kunnen aanpassen. Onbewust zijn wij met Oranje een voorbeeld, om de manier waarop we met elkaar omgaan. Jullie zien niet wat er in het hotel gebeurt. Ik denk dat mensen die racistisch zijn, echt niet gaan begrijpen hoe wij met elkaar omgaan. Het is één grote familie. We gaan als broers met elkaar om.’

