Wijk aan Zee leeft op bij de rentree van de grootmeesters en de schaakfans

De 14-jarige Lars en zijn vader Raymond Verhoeven volgen zaterdag geconcentreerd de verrichtingen van de topschakers in Wijk aan Zee. Op de voorgrond Javokhir Sindarov uit Oezbekistan. Beeld Klaas Jan van der Weij

Ze staan drie uur lang onafgebroken in de voorste rij, geleund op de balie die de scheiding vormt tussen publiek en spelers. Vader Raymond (46) en zoon Lars (14) Verhoeven uit Schijndel zien 28 grootmeesters – masters en challengers – gebogen over het bord, peinzend over een vervolg.

Vooral Lars wilde graag. Een ‘beetje pijn in de benen’ heeft hij er graag voor over. Hij schaakt sinds groep 8 van de basisschool, is lid van een club in Den Bosch en is fan van wereldkampioen Magnus Carlsen en Anish Giri, topschaker uit Nederland. Met een blik op de monitors met de stellingen, lukt het hem één keer de volgende zet te voorspellen, bij Carlsen nota bene. ‘De koning iets naar voren. Maar dat was makkelijk.’

Het kan weer. Na twee doodstille edities, waar wegens corona geen toeschouwers welkom waren, stroomt dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee zaterdagmiddag vol voor het Tata Steel Schaaktoernooi. De vertrouwde ingrediënten zijn terug: buiten wind en regen, binnen de rijen schaakborden voor amateurs, gedrang voor het beste zicht op de profs, gefluister, gedrentel en, na het eerste uur, het aroma van de erwtensoep.

Schaken en kijken

Ze komen hier vanwege de combinatie, zeggen de amateurs. ‘Zelf spelen en intussen kijken naar de grote jongens’, verklaart Aart Vledder (72) uit Hillegom. Hij komt hier voor de 13de of 14de keer, hij houdt het niet bij. ‘Ook voor de gezelligheid, natuurlijk. En het broodje zalm.’ Collin Stolwijk (24) uit De Kwakel herinnert zich dat hij een keer dicht bij het podium zat. ‘Toen keek Carlsen van bovenaf even mee. Dat was toch bijzonder.’

Directeur Jeroen van den Berg bekent dat hij een tikje overdonderd was toen hij na de gong de zaal in keek. ‘Hartverwarmend is het. We merkten het al aan de aanmeldingen: de mensen staan te popelen.’ Met gemengde gevoelens kijkt hij terug op de twee toernooien in een verlaten zaal. ‘Ik ben trots dat we de traditie in stand hielden en we winnaars konden bijschrijven. Maar we zaten vast in een bunker, zo voelde het.’

Minder vertrouwd, deze 85ste editie, is het pakket maatregelen tegen vals spel. Spelers spreiden voor hun entree in de zaal de armen voor een scan op verborgen apparaatjes. Naast twee arbiters houdt een fair play-scheidsrechter toezicht. De verwikkelingen op het podium komen vertraagd door op schaakplatformen.

Van den Berg kon voor het eerst zijn openingstoespraak om 14 uur een kwartier later op een scherm terugzien. ‘Het werkte. We gaan er niet rigide mee om, de scheidsrechter gaat spelers echt niet tot op het toilet achtervolgen. Het gaat erom een schone arena te bieden voor prachtige partijen. Dit hoort er nu bij, we moeten met de tijd mee.’

Ook buiten De Moriaan wordt het schaken weer gevierd. In café De Zon, bijna om de hoek, staan borden voor bezoekers gereed, de achterzaal is het decor voor een schaakvierkamp. Bijna was deze decennia oude pleisterplaats voor liefhebbers verdwenen. Nadat de vorige eigenaren met pensioen waren gegaan, vreesde het dorp dat een projectontwikkelaar er luxe appartementen van ging maken. Dat mocht niet gebeuren.

Even een pizzaatje

Collectieve actie voorkwam het onheil. De Zon telt nu dertig aandeelhouders. Veertig geestverwanten verstrekten een lening. Tweehonderd sympathisanten doneerden. Mede-eigenaar Saskia van der Meij: ‘Gisteravond zat er hier al vol. Het gaat alleen maar over schaken, tot half drie ’s nachts. Je proeft weer de passie.’ En vanaf volgende week is internationaal meester Hans Böhm gewoon terug, voor de analyses van de partijen verderop.

In een straatje tegenover De Moriaan is Riccardo Sotera al net zo opgetogen. In de coronajaren bestelden de grootmeesters maaltijden bij zijn ristorante-pizzeria Tarantella, of ze kwamen ze afhalen, maar nu verschijnen ze aan zijn tafels. Magnus Carlsen zat hier gisteravond nog, met zijn vader. Ze komen hier al vanaf diens 13de, meestal voor een antipasti en een pizza Etna Calzone – de familie Sotera is Siciliaans.

Sotera, onder het plafond waar tientallen mandflessen hangen: ‘Grote schakers komen hier vanaf het begin in 1992, zoals Jan Timman, Garri Kasparov. Het is hier hard knallen in januari. Schakers hebben vaak wat autistische trekjes. Je weet: als het goed is, komen ze terug. Ik denk dat ze zich hier thuis voelen. De een is oprecht in ons geïnteresseerd, de ander wil liever met rust worden gelaten. We houden er rekening mee.’

Ook in het menu: de linzensoep is populair bij de vaak vegetarische grootmeesters uit India. De klandizie is in de loop der jaren professioneler geworden, valt Sotera op. ‘Spelers van vroeger hielden van een wijntje. Dat zie je nu nog alleen maar bij amateurs.’

Vader en zoon Verhoeven hebben hun jassen aangetrokken en verlaten in het donker De Moriaan. ‘Even wat eten.’ Het wordt de Tarantella – waar anders.