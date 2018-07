Wielrenster van Vleuten wint Giro Rosa met grote voorsprong op haar concurrenten

De Giro Rosa, ook wel Giro Donne genoemd, is de vrouweneditie van de Ronde van Italië. De wedstrijd wordt sinds 1988 georganiseerd en kent geen 21 etappes zoals bij de mannen, maar 10. Vooral de laatste dagen imponeerde Van Vleuten, regerend wereldkampioen tijdrijden.

Eerst door in een klimtijdrit over 15 kilometer haar concurrenten op meerdere minuten achterstand te rijden. Haar naast concurrent Ashleigh Moolman uit Zuid-Afrika kwam in Diga di Campo Moro 2.39 minuten na Van Vleuten over de streep.

Zaterdag kwam Van Vleuten solo als eerste boven op de beruchte Monte Zoncolan. De helse klim is 10,1 kilometer lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van bijna 12 procent. Op die berg kwam twee maanden geleden nog Chris Froome (Sky) als eerste boven. Hij legde er de basis voor zijn comeback in de Giro d’Italia, die resulteerde in de eindzege.

‘Het was een historische klim en ik heb ervan genoten’, zei Van Vleuten over de etappe zaterdag. ‘Het is goed voor het vrouwenwielrennen dat we zo'n beroemde klim in het parcours hebben. Ik had hem niet verkend, maar wist hoe steil het zou zijn. De laatste honderden meters heb ik echt kunnen genieten.’

Meer Nederlands succes

Er was meer Nederlands succes. Zo won Sunweb de openingsploegentijdrit en pakte Kirsten Wild, voormalig wereldkampioen op de baan, een etappezege. Marianne Vos kwam sinds lange tijd weer eens als eerste over de finish.

Winnen was ooit vanzelfsprekend voor Vos, die meervoudig Olympisch en wereldkampioen is in verschillende disciplines op de baan en weg. Maar sinds ze in 2015 geblesseerd raakte, is ze zoekende naar de topvorm. Het was pas haar eerste overwinning van het seizoen.

Vos was in aanloop naar Giro voor het eerst in haar carrière op hoogtestage gegaan. Want ze gelooft nog steeds in een terugkeer aan de top. ‘Als ik daar niet in zou geloven, zou ik ook niet op hoogtestage zijn geweest’, zei ze onlangs nog in een interview met de Volkskrant.

Vos maakte de Giro niet af. Ze werd in de nacht voor de Zoncolan-etappe ziek. Ook Wild gaf voortijdig op. Zij wilde zich voorbereiden op het EK baan in Glasgow, komende week.

In het eindklassement had Van Vleuten een voorsprong van 4.12 minuut op Moolman en maar liefst 6.30 minuut op haar Australische teamgenote Amanda Spratt. Lucinda Brand eindigde net buiten het podium als vierde.