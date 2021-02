Wielrenster Van der Breggen start tweede afscheidsjaar met signaal: ik ben nog steeds de beste

Anna van der Breggen rijdt in de regenboogtrui van de wereldkampioen op de Muur van Geraardsbergen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Die winst in de Omloop Het Nieuwsblad, met de start in Gent en de finish na 124 kilometer in Ninove, betekende de 53ste zege voor de 30-jarige Van der Breggen. Zo trok ze de lijn door van het einde van het seizoen 2020, waarin de Zwolse de Giro en de Waalse Pijl won en Nederlands, Europees en wereldkampioen werd. En dat laatste ook nog eens op de weg én in de tijdrit. Ze staat logischerwijs eerste op de wereldranglijst en is als een van zes sportvrouwen genomineerd voor de prestigieuze, internationale Laureus Award, ook wel gezien als de Oscar van de sport.

Met al die indrukwekkende individuele prestaties zou je bijna vergeten dat Van der Breggen deel uitmaakt van een wielerploeg. Haar vijf ploeggenoten van het nieuwe Team SD Worx (de opvolger van het succesvolle Boels-Dolmans) waren zaterdag doorslaggevend voor de winst van Van der Breggen. ‘We kunnen alle zes winnen’, had een van hen, Chantal Van den Broek-Blaak, vooraf gezegd. Dat was te zien, want tot diep in de finale wist Van der Breggen zich nog omringd door ploeggenoten.

Dat was vooraf de strategie, legde de wereldkampioen uit aan de NOS, nadat ze de Omloop voor de tweede keer had gewonnen. ‘Als je met zes zulke goede meiden aan de start staat, moet je niet tot het laatste moment wachten met je aanval. Dat deden we zodra het zwaar werd met de eerste kasseienstroken en hellingen.’ Aanvankelijk reed de 24-jarige Nederlandse Demi Vollering vooruit, waardoor haar ploeggenoten in de achtervolgende groep geen kopwerk hoefden te doen.

Krachtige lijn

Vollering werd ingelopen op de steile kasseienklim, de Muur van Geraardsbergen. Van der Breggen keek daar om zich heen en zag al haar vijf ploeggenoten nog. ‘Mooi als je ziet dat iedereen voorin zit.’ Wetende dat als het op de finish over 13 kilometer op een sprint zou aankomen, haar ploeg de sterke Belgische sprinter Jolien D’Hoore nog achter de hand had, ging Van der Breggen er op de laatste klim van de dag, de Bosberg, vandoor.

De manier waarop liet zien dat ze van een iets andere orde is dan haar concurrenten. Waar die zwalkend over de kasseien probeerden Van der Breggen te volgen, reed zij de steile klim in een rechte, krachtige lijn zonder uit het zadel te komen. Even later had ze 10 tellen voorsprong en ondanks tegenwind bouwde ze die als een ware tijdrijder uit tot maximaal 35 seconden. Bang dat die voorsprong nog in gevaar zou komen, was Van der Breggen niet. ‘Want achter mij zitten nog ploeggenoten om alles af te stoppen én Jolien voor de eventuele sprint. Dan is het gewoon volle bak gaan.’

De Deense Emma Cecilie Norsgaard won de sprint van die groep en de Nederlandse Amy Pieters, ook van SD Worx, werd derde. ‘Echt mooi om het seizoen zo te openen’, zei Van der Breggen, die ondanks haar overwinning vastbesloten is eind dit jaar afscheid te nemen. ‘Dit brengt me absoluut niet op andere gedachten. Ik hoop dat het het hele jaar zo gaat.’

Openingsweekend wielervoorjaar Beide Vlaamse wedstrijden van het traditionele openingsweekend van het wielervoorjaar bij de mannen zijn geëindigd in een massasprint. Zaterdag maakte de Italiaanse sprinter Davide Ballerini het werk van zijn ploeg Deceuninck–Quick-Step knap af in de Omloop Het Nieuwsblad. Zondag zette de Deen Mads Pedersen van Trek–Segafredo de wielerkoers Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam. De Omloop kreeg kleur door een ploeggenoot van Ballerini, wereldkampioen Julian Alaphilippe. Vooraf was hij aangewezen als favoriet voor de overwinning en 30 kilometer voor het einde probeerde Alaphilippe dat etiket waar te maken met een solo. Weliswaar strandde zijn poging vlak voor de Muur van Geraardsbergen, vaak een scherprechter in Vlaamse voorjaarskoersen, maar daarna controleerden Alaphilippe en zijn ploeg de wedstrijd door met vijf man op kop van een groep van vijftig renners zo hard door te fietsen, dat een ontsnapping uit die groep onmogelijk werd. In de straten van finishplaats Ninove werd Ballerini in een voorbeeldig functionerende sprinttrein naar de overwinning geloodst. Zoals Alaphilippe opviel op zaterdag was het de Nederlander Mathieu van der Poel die zondag van Kuurne-Brussel-Kuurne een spektakel maakte. Op circa 80 kilometer voor de finish besloot de man, die vorige week zondag in de woestijn de eerste etappe van de UAE-Tour won, maar wegens een coronabesmetting binnen zijn Alpecin-Fenix-ploeg eerder terugkeerde naar België, een gat van 3 minuten met de koplopers dicht te rijden. Ruim 20 kilometer later was Van der Poel dat al gelukt, waarna hij tot 2 kilometer voor de finish aan de leiding reed in een groep waarin hij veruit het meeste werk verzette. Het bleek tevergeefs. De 25-jarige Pedersen, die in 2019 wereldkampioen werd in een race in Yorkshire die Van de Poel ook lange tijd leek te gaan winnen, won de sprint van een groep van dertig renners, voor de Fransman Anthony Turgis van Team Total Direct Energie en de Brit Thomas Pidcock van Ineos Grenadiers.