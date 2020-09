Wielrenster Van der Breggen soleert naar tweede wereldtitel in drie dagen

Van der Breggen komt over de eindstreep. Beeld EPA

Haar solo van 41 kilometer was negen kilometer langer dan de tijdrit van donderdag en zo liet ze geen twijfel wie de beste van de wereld is. Slechts een keer eerder wist een vrouw beide titels in het zelfde jaar te winnen: Jeannie Longo in 1995.

Achter Van der Breggen werd Annemiek van Vleuten, die een dikke week geleden nog dacht dat haar seizoen voorbij was, tweede. Met een gebroken pols in een brace versloeg ze de Italiaanse Elisa Longo Borghini in een sprint-a-deux.

Het plan van de Nederlandse vrouwenploeg was van tevoren simpel: na vier ronden op het heuvelachtige parcours rond Imola zouden ze hun spierballen laten rollen. Dan zou vanzelf duidelijk worden wie de beste van het team was en de steun van haar ploeggenoten zou verdienen. Er was niemand als kopman aangeduid, de koers zou dat bepalen.

Van tevoren hadden Van der Breggen en Van Vleuten onderkend dat het best eens op een onderling duel zou kunnen uitdraaien. Het parcours leek op hun beider lijf geschreven. Elke 28 kilometer kregen ze twee felle beklimmingen te verduren, zo steil dat ze maar weinig andere concurrenten verwachtten.

En inderdaad, toen Van Vleuten op de Cima Gallisterna, de steilste van de twee bergjes, haar aanval inzette konden maar drie vrouwen volgen: Cecile Uttrup Ludwig uit Denemarken, Longo Borghini en Van der Breggen. En toen die laatste vlak onder de top nog eens door versnelde kon niemand mee, ook Van Vleuten niet, al probeerde ze het nog wel eventjes.

‘Of dat het perfecte moment was, weet je nooit’, zei Van der Breggen, met de gouden medaille inmiddels om haar nek. ‘Als ik het niet had gered, dan was het niet het perfecte moment. Je weet dat pas achteraf.’ Zaterdagmiddag hield ze heel bewust rekening met een mislukking van haar aanval. Terwijl ze gestaag uitliep, bleef ze berekenend rijden. ‘Je weet nooit of je het haalt, maar het was fijn om Annemiek achter me te hebben.’

Het groepje met Van Vleuten werd bijgehaald door een klein pelotonnetje maar samen met Longo Borghini wist de uittredend wereldkampioene zich opnieuw los te scheuren. Last van haar pols, verpakt in een brace, had ze niet. ‘Al klom ik wel wat vaker zittend in het zadel om het niet te forceren.’ Pas in de laatste meters voelde ze de pijn, toen ze uit alle macht Longo Borghini voorbij wist te sprinten.

De vrouw die dit seizoen zege aan zege reeg en bijna gewend was geraakt om te winnen was tevreden met het zilver. ‘Het was een heel pittig weekje’, vertelde ze. De vraag of ze zou rijden na haar val en de daaropvolgende operatie werd pas donderdag bevestigend beantwoord.

Dat ze ondanks de fysieke gevolgen van de val zelf, waar ook een gehechte wond op haar kin aan herinnerde, maar ook van de stress van de afgelopen dagen zo sterk voor de dag kwam, had haar verbaasd en vooral verheugd. ‘Deze medaille heeft wel een speciaal verhaal’, lachte ze.