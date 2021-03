Wielrenster Van der Breggen maakt kans op de prestigieuze Laureus Award

Anna van der Breggen tilt op de finishlijn haar fiets omhoog na het winnen van het NK wielrennen, 22 augustus 2020. Beeld Klaas Jan van der Weij

Van der Breggen neemt het op tegen de Amerikaanse basketbalster Breanna Stewart, de Keniaanse marathonloopster Brigid Kosgei, de Italiaanse skikampioene Federica Brignone, de Franse voetbalster Wendie Renard en de Japans/Amerikaanse tennisvedette Naomi Osaka. De keuze wordt in mei gemaakt door 68 prominente ex-sporters die samen de Laureus Academy vormen: Ruud Gullit is het enige Nederlandse lid.

Van der Breggen dankt haar nominatie aan haar ongekende zegereeks van vorig jaar: ze won bijna alle belangrijke wedstrijden. Maar het is twijfelachtig of dat volstaat. Een wielrenster heeft de prijs nog nooit gewonnen: ze is pas de derde die is genomineerd. De winnaressen komen uit slechts zes sporten: atletiek (8x), tennis (6x), turnen (3x), skiën (2x), zwemmen en golf. Serena Williams won het vaakst (4x), gevolgd door turnster Simone Biles (3x). Elf van de 21 winnaressen komen uit Amerika.

Roem en uitstraling

Sportieve prestaties lijken niet doorslaggevend voor de jury. Laureus laat roem en uitstraling ook een rol spelen: bij de mannen wist Lance Armstrong als enige wielrenner de prijs wel te winnen (al werd die afgepakt na zijn dopingaffaires). Ook daar domineren de tennissers en atleten: Roger Federer won vijfmaal, Usain Bolt en Novak Djokovic vier keer.

Op grond van die duidelijke voorkeur voor beroemde sportvrouwen lijkt Osaka de uitgesproken favoriet, ook al is zij in het tennis minder dominant dan Van der Breggen in het wielrennen. De Japanse, die eveneens een Amerikaanse paspoort heeft, is dankzij een combinatie van goede prestaties en politiek activisme uitgegroeid tot een mondiaal boegbeeld van de vrouwensport. Ze is bovendien de meest verdienende sportvrouw ter wereld.

Van der Breggen maakt mogelijk pas volgend jaar kans op de Laureus Award, op voorwaarde dat ze uitblinkt bij de Olympische Spelen. Mocht ze in Tokio meerdere gouden medailles winnen, dan krijgt wellicht de voorkeur boven een beroemde tennisster of turnster. Haar kansen zouden nog beter zijn als ze goede prestaties koppelt aan politieke mondigheid, zoals Williams en Osaka doen. Maar dat lijkt op voorhand al te veel gevraagd voor de bescheiden Zwolse wereldkampioene.