Wielrenster Marianne Vos wil van de hatelijke nul af, en snel ook

Sinds Marianne Vos in 2015 geblesseerd raakte, is ze op zoek naar dat gevoel van de ongenaakbare renster die het peloton haar wil oplegt. Soms is ze er bijna. ‘Dan is het alsof ik het kan ruiken, grijpen.’ Maar juist dan volgt vaak een terugslag en moet ze opnieuw beginnen. ‘Maar ik weet waar ik naartoe wil’, zegt ze. ‘Daar haal ik mijn motivatie uit.’

Dit seizoen staat de teller van Vos nog op nul zeges. Het is een van de redenen dat ze van het NK, morgen in West-Brabant, een hoofddoel heeft gemaakt. Over het parcours met Nispen als startplaats en Hoogerheide als finishlocatie, zegt ze: ‘Het is een rondje dat uitnodigt om aan te vallen. Dat vind ik leuk.’

Onlangs ging Vos (31) voor het eerst in haar carrière op hoogtestage. Drie weken lang huurde ze met een teamgenoot een appartement in de Sierra Nevada, Zuid-Spanje. ’s Avonds koken, overdag trainen en tussendoor met de huurauto boodschappen doen. Lachend: ‘Het was net een fietsvakantie.’

Dat Vos niet eerder in haar carrière voor een hoogtestage koos, was volgens haar een kwestie van een te drukke agenda. Wat ook meespeelde: de echte noodzaak ontbrak. Winnen deed ze toch wel. Daarvoor hoefde ze niet op een berg op 2.000 meter hoogte te gaan zitten.

Kantelpunt

Tot 2015, het kantelpunt in haar ­carrière. Ze herstelde niet meer van ­inspanningen en kampte met overtraindheid, een soort fysieke burn-out. Met vallen en opstaan kwam ze terug, maar de zeges die voorheen zo vanzelfsprekend waren, werden steeds ­spaarzamer.

En dat voor iemand die met haar palmares moeiteloos de muren van haar woning in Babyloniënbroek kan behangen. Vos was olympisch kampioen op de baan, wereldkampioen op de baan (2x), olympisch kampioen op de weg, wereldkampioen op de weg (3x) en wereldkampioen veldrijden (7x). In totaal won ze 258 wegwedstrijden.

De gemeente Aalburg, waartoe Babyloniënbroek behoort, wist op een gegeven moment niet meer hoe ze haar beroemde inwoonster nog moest huldigen. Werkelijk alles was al bedacht: van een olympisch kunstwerk tot een Marianne Vos-fietsroute langs de zeven dorpskernen. Er werden Marianne Vos-rustbankjes langs de route bedacht en, toen ook dat niet meer genoeg was, ­Marianne Vos-tafels bij de bankjes.

Zoektocht

Maar dat was vóór 2015. Niet dat ze nu niets meer wint – vorig jaar werd ze Europees kampioen op de weg en schreef ze de Ronde van Noorwegen op haar naam – maar de ongenaakbaarheid van weleer is verdwenen.

De zoektocht naar haar oude vorm is volgens Vos soms net een puzzel. ‘Net op het moment dat je de laatste stukjes wilt leggen, stoot er iemand tegen de tafel en kun je weer opnieuw beginnen.’

Kan iemand, voor wie winnen altijd vanzelfsprekend was, leren verliezen? Vos protesteert. ‘Het léék misschien vanzelfsprekend, maar dat was het niet. Ook ik heb er altijd keihard voor moeten werken. Dat vergeten veel mensen.’

Tot 2015 kon ze blindelings op haar lichaam vertrouwen. Dat gevoel is ze kwijt. ‘Ik heb wel een conditionele basis, maar die is flinterdun. Er hoeft maar dít te gebeuren of ik ben weer teruggeworpen.’ Streng: ‘Maar fit zijn hoort ook bij topsport, dus daar wil ik me niet achter verschuilen. Niet in orde is niet in orde.’

In de tijd dat Vos revalideerde kwam er een nieuwe generatie wielrensters op, waarvan Anna van der Breggen het uithangbord is. Vos zegt er niet mee te zitten dat Van der Breggen nu de koningin van het peloton is. ‘Ik vind het juist mooi. Dit is toch veel beter dan dat iedereen zegt: Vos, die wint toch wel?’

Tientallen verzoeken kregen Vos en Van der Breggen voor duo-interviews. ­Allemaal werden ze afgewezen. ‘We zijn heel verschillend van karakter, maar we delen de eigenschap dat we niet graag in de spotlights staan. Belangstelling is nooit mijn drijfveer geweest.’

Winnen wél. Zozeer zelfs dat Vos haar identiteit ontleende aan haar prestaties. Hoe gevulder de prijzenkast, hoe beter haar gemoed. Misschien is dat wel de belangrijkste les geweest, in de periode dat ze langs de kant stond: ‘Ik ben veel meer dan Marianne Vos, de wielrenster. Wielrennen maakt me nog steeds gelukkig. Maar het is niet meer mijn geluk. Dat zit in heel andere, kleine dingen.’

Fietsvakantie

Begrijp haar goed: een verliezende ­Marianne Vos is geen leuke Marianne Vos. Haar ouders, die bijna elke wedstrijd langs de kant staan, weten dat ze hun dochter dan het best met rust kunnen laten. ‘Niet dat ik ga smijten met dingen of mensen ga beledigen. Maar ik ben gewoon niet aanspreekbaar. Ik heb tijd nodig om tot bezinning te komen.’

Twee weken terug, tijdens de Women’s Tour, een meerdaagse etappekoers in Groot-Brittannië, eindigde Vos als tweede. Verliezen went nooit, maar het gaat beter. ‘Ik wil er voor mezelf het maximale uit halen, zo sta ik er nu in. Als ik eraf word gereden, moet ik maar zorgen dat ik de volgende keer beter ben. Als ik nu win, is het écht waardevol.’

En die puzzel? Die komt af, verwacht Vos. ‘Als ik daar niet in zou geloven, zou ik ook niet op hoogtestage zijn geweest. Dan ging ik écht op fietsvakantie.’