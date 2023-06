Wielrenster Demi Vollering wint in wonderseizoen ook haar eerste nationale titel

Demi Vollering tijdens het NK wielrennen. ‘Dan kom je als eerste over de lijn; dat is zo’n verslavend gevoel.’ Beeld ANP

Ze voelde zich eigenlijk niet zo goed, vertelde ze na afloop tegen de NOS, en verwachtte dat de aanval die ze plaatste ten gunste van haar ploeggenoot Lorena Wiebes, die op 50 meter van de finish woont, zou uitpakken. ‘Maar ik zag het goede moment en dacht: nu moet ik doortrekken ook. Dan kom je als eerste over de lijn; dat is zo’n verslavend gevoel.’

Twee renners, Eva van Agt van Jumbo-Visma en Esmée Peperkamp van Team DSM, kleurden het kampioenschap en bleven rondenlang vooruit met een maximale voorsprong van 4,5 minuten. Doordat het tweetal de grootste ploegen van het NK vertegenwoordigde duurde het lang voordat het peloton besloot de grote achterstand weg te werken.

Met een noodgang

Daar begonnen ze, bleek achteraf, precies op tijd aan want pas 16 kilometer voor het einde werden Van Agt en Peperkamp achterhaald. Het was Vollering zelf die de twee met een noodgang passeerde.

Haar ploeggenoten van SD Worx hadden in het uur daarvoor het initiatief genomen voor de inhaalrace. De beste vrouwenploeg van de wereld was dit seizoen tot dusver bijzonder succesvol met de filosofie: het maakt niet uit wie van ons wint, als het er maar een van ons is. SD Worx wist het tactische spel met een overtal aan renners vaak met winst als resultaat uit te spelen.

Dit NK stond de ploeg echter met slechts vier renners aan de start tegen bijvoorbeeld liefst tien van Jumbo-Visma, dat veelwinnaar Marianne Vos en titelverdedigster Riejanne Markus als kopvrouwen had. Anderzijds: twee van de vier van SD Worx waren wel topfavoriet om het rood-wit-blauw een jaar lang te dragen: Vollering en Wiebes. Ondanks het numerieke ondertal slaagde SD Worx er toch in haar stempel op de koers te drukken.

‘Doorrijden! Doorrijden!’

Nadat Vollering op 16 kilometer van het einde de, naar later bleek, beslissende demarrage had geplaatst, kreeg ze vanuit de ploegleiderswagen te horen dat ze zich weer kon laten afzakken. De gedachte was dat alle renners behalve Wiebes een inspanning moesten doen om Vollering terug te halen. Wiebes, de beste sprinter in het vrouwenwielrennen, zou het dan in de eindsprint makkelijk kunnen afmaken.

Maar Vollerings ploeggenoten riepen via de radio tegen haar: ‘Doorrijden! Doorrijden!’ En dus ging ze door.

Wereldkampioen Annemiek van Vleuten, bezig met haar laatste NK dat ze één keer won, verzorgde aanvankelijk de jacht op de ontketende Vollering, samen met aanvankelijk liefst vijf renners van Jumbo-Visma die nog in het achtervolgende peloton zaten. Op 7 kilometer van het einde was de achtervolgende groep achter Vollering uitgedund tot tien renners, maar daar zaten er nog drie van Jumbo-Visma bij.

Verliezer van de dag

De ploeg werd de verliezer van de dag, want ondanks dat de vrouwen in het geel-zwart door de lange uitval van Van Agt zich minder hoefden in te spannen dan het SD Worx van Vollering, wist die haar voorsprong snel uit te bouwen en kwam solo over de finish, bovenop een 500 meter lang slotklimmetje.

Met groot gemak wist achter Vollering Wiebes de strijd om plek twee te winnen. Achter Wiebes werd Vos derde. Dat de beste renster aller tijden maar niet stopt met het verzamelen van ereplekken, was nog iets van genoegdoening voor het afgetroefde Jumbo-Visma.