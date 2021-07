Wielrenster Annemiek van Vleuten had niet door dat iemand voor haar reed en mist olympisch goud

Annemiek van Vleuten kwam juichend over de finish, denkend dat ze eerste was geworden. Beeld Pro Shots / George Deswijzen

Vroeg in de wedstrijd ontsnapten vijf renners uit het peloton. De Nederlandse ploeg liet ze begaan en stond toe dat ze een voorsprong van 10 minuten pakten. Dat bleek een inschattingsfout.

Een van de vluchters was de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer, van wie van tevoren niet werd verwacht dat ze überhaupt mee zou doen voor de titelstrijd. Zij reed op 40 kilometer voor de finish weg van haar medevluchters om te proberen in haar eentje de finish te bereiken.

De overige rensters in de kopgroep werden weer ingehaald. Van Vleuten probeerde vervolgens het gat met Kiesenhofer te dichten, maar ze kreeg het gat van ongeveer 5 minuten niet dicht – althans, zo leek het te gaan. Op ongeveer 20 kilometer voor de finish werd het publiek duidelijk dat Van Vleuten de strijd om het goud verloren was. Ze kwam als tweede over de finish, maar oogde opvallend blij.

Achteraf gaf Van Vleuten aan dat ze niet door had dat Kiesenhofer voor haar reed. ‘Ik wist het niet, ik zat blijkbaar fout’, aldus Van Vleuten, die in een eerste reactie niet kon aangeven waar het was misgegaan in de communicatie.

Ze zei gemengde gevoelens te hebben. ‘Ik ben trots op mijn olympische medaille, want die had ik nog niet. Ik heb een goede race gereden. Iedereen keek naar ons als Nederlands team. Dan is het best lastig.’

Volgens Anna van der Breggen, die vijf jaar geleden olympisch goud won en nu als vijftiende eindigde, reden de rensters zonder oortjes. ‘We pakten wat rensters terug en voor ons idee reden we voor de winst. Maar dat was dus niet zo. Eigenlijk zou je moeten gaan tellen hoeveel er terugkomen’, zei ze tegen de NOS. ‘We kunnen naar de ploegwagen voor de informatie en dat gebeurt ook. Maar in de finale doe je dat niet meer.’

Dat Kiesenhofer won, kwam voor Van der Breggen als een totale verrassing. ‘Ik ken haar eigenlijk niet. Dat hebben we wel onderschat, ja.’