Wielrenners Van der Poel en Van Aert zitten elkaar dwars in Gent-Wevelgem

Wout van Aert (m) weet zich gesteund door ploeggenoot Mike Teunissen, maar heeft ook Mathieu van der Poel in zijn wiel. Beeld BELGA

Het moest de generale repetitie worden voor de Ronde van Vlaanderen, de eerste en enige confrontatie in deze herfst op de weg tussen Mathieu van der Poel, de Nederlander in Belgische dienst (Alpecin-Fenix) en Wout van Aert, de Belg in Nederlandse dienst (Jumbo-Visma). Eerstgenoemde heeft de afgelopen weken weer de vorm te pakken, de ander won deze zomer zo’n beetje alles wat er te winnen viel. Even elkaars nieren proeven in Gent-Wevelgem. Hoe staat het ervoor, een week voor het laatste monument dat nog op de wieleragenda staat, na het wegvallen van Parijs-Roubaix?

Niet voorzien is dat ze deze zondag tussen wat sprenkelbuitjes door elkaar zo scherp in de gaten houden, dat ze uiteindelijk als achtste (Van Aert) en negende (Van der Poel) over de finish in de Vanackerestraat bollen, op zeven seconden van de winnaar, de Deen Mads Pedersen. Het blijkt ook nog eens een tentamen met een stekelig randje.

Schamper

Op het moment dat Van der Poel met de besmeurde fiets tussen de benen na de aankomst vertelt dat hij zijn ultieme inspanning al had geleverd door vier weggereden renners, onder wie Van Aert, uit een toch al ijzersterke kopgroep terug te halen, haalt de Vlaming op zo’n tien meter afstand op net zo’n groezelig rijwiel zijn gram. Hij noemt in eerste instantie schamper niet eens de naam van degene die zich telkens in zijn wiel nestelde als hij aanviel of demarrages van anderen neutraliseerde.

Van Aert: ‘Er was er maar één die blijkbaar liever had dat ik verloor dan dat hijzelf won. Ja, dat was Van der Poel. Hij is kennelijk al vergeten dat ik al veel heb gewonnen. Maar ja, ik ga niet voor hem elk gat dichtrijden. Ik ben teleurgesteld, het is niet zijn stijl van koersen, misschien heb ik me daarop verkeken. Hier kopen we allebei niks voor.’

Rare reactie

Zo’n kwartier later verneemt Van der Poel hoe ontstemd zijn rivaal is. Hij voelt zich geroepen alsnog te reageren en begeeft zich naar de studio van het Vlaamse programma Sporza. Er valt nog wat recht te zetten, in zijn optiek. Natuurlijk moest hij achter Van Aert aan. Over diens opmerkingen: ‘Het is een beetje een rare reactie. Hij is een van de beste renners op dit moment. Als ik hem laat gaan, win ik zeker niet.’ Het is die inspanning die de laatste krachten uit zijn benen heeft laten vloeien. ‘Ik reed op mijn tandvlees. Ik had gehoopt dat ik alleen zat, maar er zaten nog heel wat renners in het wiel.’

Nee, hij neemt Van Aert diens boosheid niet kwalijk. ‘Ik wilde graag mijn kant van het verhaal vertellen. Dit is koers. Ik weet dat het misschien moeilijk is voor te stellen als we met ons tweeën achter de groep over de streep komen, maar we hebben beiden echt gereden om te winnen.’

Ze kleuren in elk geval de wedstrijd. Drie keer moet het peloton de Kemmelberg over. Eerst leidt Van der Poel de dans van het peloton op de venijnige kasseienhelling, tijdens de tweede passage zitten ze voorin en tijdens de laatste klim rijdt Van Aert vanaf de voet het gat met de kopgroep dicht, met de Nederlander in het wiel. Eenmaal op weg van Ieper naar Wevelgem schuwen ze beiden het werk niet in een zwaar bezet gezelschap, met onder anderen oud-wereldkampioen Pedersen, oud-Europees kampioen Matteo Trentin, winnaar van de Ronde van Vlaanderen Alberto Bettiol en oud-winnaar van Parijs-Roubaix John Degenkolb.

Pokeren

Maar als in de laatste kilometers de ene vluchtpoging de andere opvolgt, begint het pokeren tussen beide topfavorieten, van wie vooral Van Aert het makkelijkst lijkt te acteren. Na enkele krachtexplosies over en weer, berust hij erin dat het dan maar op een sprint aan moet komen. Maar Pedersen waagt in de laatste kilometer de sprong naar een drietal op kop en wint de sprint. Achter hem komen Florian Sénéchal, Trentin en Bettiol over de finish. Pedersen: ‘Het was alles of niets. Ik heb het maar geprobeerd. Een volgende keer kun je na zoiets ook zomaar uit de top-10 vallen.’ Ook hij stelt achteraf vast dat Van der Poel en Van Aert vooral met elkaar bezig zijn geweest.

Zal dat in de Ronde van Vlaanderen anders zijn? Van der Poel kondigt aan dat hij ‘koers zal gaan maken’. ‘Dat is daar toch wat makkelijker dan hier.’ Gent-Wevelgem, met lange rechte wegen als slotstuk, is niet zijn favoriete wedstrijd. Van Aert: ‘Het is logisch dat we allebei weer in de finale zitten. We komen elkaar al zo lang tegen. Dat zal volgende week niet anders zijn.’

Na de mislukte repetitie van zondag weten beiden dat de uitvoering in de Vlaamse hoogmis vlekkeloos zal moeten zijn.