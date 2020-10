Wielrenners beginnen aan loodzwaar najaar met klassiekers en Ronde van Italië

Het peloton tijdens de Waalse Pijl. Beeld AFP

‘Het wordt een regenachtig voorjaar’, zegt Steven Rooks. Nee, de oud-wielrenner heeft zich niet laten omscholen tot een metereoloog met een vooruitziende blik. Hij kijkt vooruit naar Luik-Bastenaken-Luik van zondag en de koersen die erna komen.

Wat het weer betreft zal het niet eens zo opvallen dat de voorjaarswedstrijden in een volstrekt ander jaargetijde worden verreden. Het kan in maart en april in België en Noord-Frankrijk net zo spoken als in oktober. ‘Ik heb Luik nog wel eens in de sneeuw gereden’, herinnert Michael Boogerd zich. ‘En ik heb ook meegemaakt dat het in oktober nog heel warm was.’

Na La Doyenne volgen de kasseienklassiekers Gent-Wevelgem (11 oktober), de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober). De week erna is het als vanouds herfst met de laatste klassieker van het seizoen: de Ronde van Lombardije (31 oktober).

Bioritme

De verschuiving van de lente naar het najaar kan wel invloed hebben op de koers en de kansen van de individuele renners, denkt Boogerd, die tweemaal tweede werd in Luik. ‘Je hebt met een soort bioritme te maken.’ Niet iedereen steekt op elk moment van het jaar even goed in zijn vel. Dat beïnvloedt de prestaties van een renner en dat kan soms slecht uitpakken. ‘Ik herinner me renners die elk jaar top waren in december. Dat heeft helemaal geen nut, want dan waren er geen koersen. Die reden dan op de training de straatstenen eruit.’

Zelf had Boogerd twee periodes in het wielerjaar dat hij zich echt goed voelde. ‘Ik was op mijn best in maart en april en dan later weer in september en oktober. Dat waren mijn favoriete maanden. Ik heb het trouwens nog steeds. Ook al sport ik niet meer, in april voel ik me nog steeds lekkerder.’

Rooks won Luik-Bastenaken-Luik in de lente van 1983, deed mee om de eindzege in de Tour in 1988 en werd tweede in de najaarskoers Parijs-Tours in 1984. Hij presteerde kortom in alle seizoenen. ’Dat moest toen ook wel. Iedereen reed in het voorjaar, in de zomer en in het najaar. Nu kun je je programma toespitsen op de koersen waar je goed in bent.’

Mentale insteek

Of een renner presteert, ligt volgens hem veel meer aan zijn mentale insteek. ‘Als je gemotiveerd bent mag het regenen of sneeuwen, dan heeft dat geen invloed.’ Hijzelf raakte zijn motivatie na het WK vaak kwijt. ‘De boog was maandenlang gespannen geweest en stond dan een beetje op rek.’ Daarom kwam hij in de Ronde van Lombardije, een koers die hem moest liggen, nooit verder dan de 18de plaats. ‘Vaak ging ik ineens niet meer.’

Hij was niet de enige. Een groot deel van het peloton heeft het aan het eind van het wielerjaar wel gezien. Boogerd profiteerde daarvan, onder meer in Lombardije waar hij driemaal op het podium reed. ‘Het leek makkelijker om in het najaar een grote klassieker te rijden. Het was relaxter dan de Ronde van Vlaanderen of de Amstel Gold.’

Deze herfst zal voor de renners aanvoelen als een voorjaar. Niks relaxt uitbollen aan het einde van een lang wielerjaar. Het is volop koers. Boogerd: ‘De renners staan best wel onder hoogspanning en ze zullen blij zijn dat ze mogen koersen. Het wordt loodzwaar.’

Ineens belangrijk

Volgens Niki Terpstra herbergt het overhoop gehaalde wielerseizoen één onverwacht voordeel. De herfst, doorgaans maar matig interessant voor de echte klassiekerspecialisten zoals hij, is ineens belangrijk geworden. ‘Het is mooi dat we nu wat najaarsklassiekers hebben, want naast Lombardije en Parijs-Tours was het de laatste jaren niet veel meer.’

Hijzelf rijdt Luik-Bastenaken-Luik niet. Dat is niet zijn terrein. Hij komt daarna in actie in de kasseienklassiekers. Hij heeft in het verleden bewezen zowel in het voorjaar als in de herfst te kunnen presteren, met de Ronde van Vlaanderen (2018) en Parijs-Roubaix (2014) op zijn palmares en viermaal een podiumplaats in Parijs-Tours.

Lange revalidatie

Terpstra kwam eind juni zwaar ten val tijdens een training achter een scooter op de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Hij probeerde een groep ganzen te ontwijken en klapte tegen een blok steen. Met een hersenschudding, gebroken sleutelbeen en ribben, een klaplong en een kneuzing in zijn onderrug belandde hij in het ziekenhuis. Hij moest lang revalideren. Desondanks hoopt hij op goede resultaten in de komende klassiekers. ‘Het gaat weer goed.’

Hij verwacht weinig te merken van de omdraaiing van de seizoenen. ‘Die wedstrijden zijn normaal ook al geen jaar hetzelfde. Ja, er zijn renners die in het voorjaar goed zijn en anderen die het beter doen in het najaar, maar uiteindelijk zullen de klassiekerspecialisten de favorieten voor deze wedstrijden blijven.’

Is er wat hem betreft dan helemaal geen verschil tussen koersen in de herfst en de lente? ‘De omgeving’, zegt Terpstra droogjes. ‘Het zal wat groener zijn.’