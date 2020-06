Wielrenner Niki Terpstra ernstig gewond na val op dijk, maar buiten levensgevaar

Niki Terpstra tijden de Tour de France in 2019. Beeld BSR Agency

Volgens zijn vrouw Ramona is hij niet in levensgevaar. Ze liet op Instagram wel weten dat hij tijd nodig zal hebben om te herstellen. Terpstra (36) kwam ten val op de dijk tussen Enkhuizen-Lelystad, waar een vrijliggend fietspad op ligt. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de eerste berichten heeft hij een klaplong opgelopen, een hersenschudding, gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen.

De renner uit Bergen, Noord-Holland kampt sinds zijn overstap vorig jaar van de Belgische ploeg Quick-Step naar het Franse team Total Direct Energie met veel tegenslag. Het voorjaar van 2019 viel in duigen na een vroege val in de Ronde van Vlaanderen. Hij miste daardoor ook Parijs-Roubaix. Beide koersen wist hij al een keer op zijn naam te schrijven. In 2018 was hij de sterkste in Vlaanderen, in 2014 won hij in Noord-Frankrijk. In de Tour de France van vorig jaar moest hij opgeven na een crash in de elfde etappe waarbij hij zijn schouder blesseerde.

Terpstra was zich deze maanden met lange trainingen, dikwijls in het gezelschap van andere renners uit Noord-Holland, in eigen land aan het voorbereiden op de Tour, die voor eind augustus op de wielerkalender staat, en op de kasseienklassiekers in oktober.