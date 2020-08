Wielrenner Jakobsen uit kunstmatige coma gehaald, Groenewegen voorlopig niet meer op de fiets

Jakobsen werd tijdens de massasprint in de hekken gereden door Groenewegen. Beeld EPA

Jakobsen crashte woensdag vlak voor de finish met een snelheid van ruim 80 kilometer per uur. De sprinter van de Belgische ploeg Deceuninck-Quickstep werd ingesloten door Groenewegen, die hij binnendoor probeerde te passeren. Groenewegen week van zijn lijn af en stak ook zijn elleboog een beetje uit, waardoor Jakobsen door de hekken heen vloog.

Hij ademt inmiddels zelfstandig en kan zijn ledematen bewegen. De vicedirecteur van het Poolse ziekenhuis waarin de Nederlander ligt, is ervan overtuigd dat Jakobsen terugkeert op de fiets. ‘Als hij zo’n val overleeft, dan komt hij ook zeker terug in de sport’, zei Paweł Gruenpeter tegen Poolse media. ‘We zijn heel tevreden met hoe het gaat.’

De Poolse medici weerspreken de geruchten dat Jakobsen na zijn ernstige val gereanimeerd moest worden. ‘De patiënt is bij bewustzijn. Hij kan communiceren, alleen praten lukt niet’, aldus Gruenpeter. Zijn Belgische werkgever Deceuninck - Quickstep heeft nog geen update gegeven over de situatie van de renner.

De Nederlandse kampioen op de weg van 2019 onderging in de nacht van woensdag op donderdag een vijf uur durende operatie, onder meer door een plastisch chirurg. Volgens ploegleider Patrick Lefevere heeft Jakobsen zo’n beetje alle botten in z’n gezicht gebroken. Hij werd na de operatie in een kunstmatige coma gehouden.

In eerste instantie zouden de artsen donderdag al gaan proberen hem daaruit te halen, maar dat werd een dag later. Onderzoek wees eerder al uit dat Jakobsen geen hersen- of rugletsel heeft opgelopen en dat ook vitale organen onbeschadigd zijn. Wel is het zenuwstelsel in zijn aangezicht beschadigd. Volgens de behandelend arts in Polen zijn de beenderen in zijn gezicht er het ergst aan toe. ‘Vooral de voorkant van het hoofd, rondom de oogkassen en de kaak. De ogen zijn niet beschadigd.’

Onderzoek

De Poolse justitie doet onderzoek naar de crash met de twee Nederlandse sprinters in de hoofdrol. Groenewegen kwam direct na de finish, die hij als eerste passeerde, ook ten val en brak daarbij een sleutelbeen. Hij werd gediskwalificeerd voor het veroorzaken van het ongeluk. De officier van justitie in Katowice heeft volgens het Poolse persbureau PAP inmiddels drie getuigen verhoord, onder wie een vertegenwoordiger van de organisatie.

Patrick Lefevere, de ploegleider van Deceuninck-Quickstep dreigde al meteen na de valpartij juridische stappen te zetten tegen de Nederlandse sprinter. De disciplinaire commissie van de internationale wielrenunie UCI stelde woensdag direct een onderzoek in.

Donderdag kwam Richard Plugge, directeur van Jumbo-Visma, in een verklaring van de ploeg terug op de valpartij in Polen. Hij heeft in Katowice met sportief directeur Merijn ­Zeeman Groenewegen in het ziekenhuis bezocht. ‘Dylan vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Hij was zichtbaar aangeslagen. Ook voor hem telt nu vooral het herstel van ­Fabio en de anderen die gewond zijn geraakt.’

De ploeg houdt Groenewegen voorlopig aan de kant, in afwachting van het oordeel van de disciplinaire commissie van de UCI. Door zijn sleutelbeenbreuk kan de komende weken sowieso niet in actie komen.

Volgens Jumbo-Visma geeft de sprinter zijn fout volmondig toe. Zelf reageerde Groenewegen donderdag via Twitter al op de horrorcrash. ‘Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt. Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant.’

Dat herhaalde hij vrijdag voor de camera’s van de NOS. Hij betuigde spijt en gaf toe onreglementair van zijn lijn geweken te zijn. ‘Het ging zo snel, de hekken vlogen over de weg heen waardoor ik viel. Je ziet een grote ravage en hoort dingen, dat zijn geen fijne dingen. Je zag meteen dat het niet heel best was.’

Een geëmotioneerde Groenewegen zei de fiets voorlopig niet te zullen aanraken. ‘Aan sprinten denken, is heel ver weg. Ik zal er de komende maanden niet eens aan denken te fietsen. We zullen wel kijken hoe het daarna gaat lopen.’